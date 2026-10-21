Espinoza cruzó a Milei: “La crueldad no es un mérito”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó al presidente Javier Milei tras su discurso en la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén. El dirigente lo acusó de burlarse de quienes no llegan a fin de mes y sostuvo que las dificultades para cubrir los gastos básicos exceden las diferencias políticas.

“Presidente Milei, usted se burla de lo que ignora”, expresó Espinoza. En su respuesta, afirmó que el mandatario desconoce las situaciones que atraviesan las familias con ingresos insuficientes y lanzó: “Está claro que usted tuvo todo servido siempre”.

El jefe comunal desarrolló su crítica a través de ejemplos vinculados con la alimentación, la vivienda, el transporte y el acceso a medicamentos. Describió situaciones en las que madres y padres resignan comidas para alimentar a sus hijos o buscan ayuda para afrontar el vencimiento del alquiler.

“No llegar a fin de mes es irse a dormir con un mate y un pedazo de pan en el estómago para que coman sus hijos”, sostuvo. También mencionó la angustia de hacer cuentas sin poder cubrir las necesidades del hogar.

El endeudamiento para afrontar gastos básicos

Uno de los ejes de la respuesta fue el uso del crédito para sostener consumos cotidianos. “Es endeudarse con la tarjeta de crédito para comprar comida. Es pedir un préstamo para pagar la luz”, señaló el presidente de la FAM.

Espinoza incluyó entre sus ejemplos la necesidad de caminar para ahorrar el costo del colectivo, reducir el consumo de carne y solicitar adelantos de sueldo. Con esas referencias, buscó describir tanto las restricciones económicas como el desgaste emocional que, según planteó, atraviesan las familias.

El intendente también aludió a la postergación de la compra de medicamentos y abrigo, y rechazó que las dificultades para llegar a fin de mes sean interpretadas como una consigna opositora o una expresión de pertenencia partidaria.

“La crueldad no es un mérito: es tener placer a partir del sufrimiento de los otros”, concluyó.