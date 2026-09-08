La industria manufacturera cayó un 5% mensual durante julio y registró su mayor retroceso en 16 meses, mientras que la construcción disminuyó un 4,6% frente a junio. Los datos oficiales volvieron a mostrar dificultades para consolidar una recuperación de la actividad productiva.

Las cifras fueron publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mediante el Índice de Producción Industrial Manufacturero y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción.

En la comparación interanual, la producción industrial se contrajo un 4,9%. Con este resultado, acumuló una disminución del 2,6% durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.

La construcción, por su parte, quedó un 4,5% por debajo de julio de 2025. Pese a las caídas mensual e interanual, el sector conservó un crecimiento acumulado del 1,7% entre enero y julio.

Los resultados reflejaron un deterioro simultáneo de dos sectores con un peso relevante sobre la actividad económica y el empleo. Tanto la industria como la construcción habían alternado subas y bajas durante los meses anteriores, sin conseguir establecer una recuperación sostenida.

La caída industrial alcanzó a casi todos los sectores

El deterioro de la industria manufacturera no se concentró en una única actividad. En julio, 12 de las 16 divisiones relevadas por el Indec registraron bajas en la comparación interanual.

Las principales contracciones correspondieron a otros equipos, aparatos e instrumentos, con un 31,4%; maquinaria y equipo, con un 26,7%; prendas de vestir, cuero y calzado, con un 15,9%; productos textiles, con un 13%; y productos minerales no metálicos, con un 12,6%.

También retrocedieron productos de tabaco, un 12,3%; muebles, colchones y otras industrias manufactureras, un 9,1%; caucho y plástico, un 9,1%; productos de metal, un 8,4%; y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, un 5,4%.

Las excepciones fueron refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, que creció un 8,1%; madera, papel, edición e impresión, con una mejora del 7,1%; otro equipo de transporte, con un 2,6%; e industrias metálicas básicas, con un 1,6%.

En la medición mensual desestacionalizada, todos los grandes rubros industriales mostraron bajas. Las mayores se observaron en muebles y otras industrias manufactureras, con un 13,9%; productos de metal, maquinaria y equipo, con un 8%; automotores y otros equipos de transporte, con un 6,4%; y otros equipos, aparatos e instrumentos, con un 6,1%.

Al considerar las 16 divisiones específicas, la refinación de petróleo fue la única que logró una variación mensual positiva, con un aumento del 1,7%.

Expectativas desfavorables en la construcción

La encuesta cualitativa realizada por el Indec entre grandes empresas constructoras también mostró perspectivas débiles para el período comprendido entre agosto y octubre.

Entre las compañías dedicadas principalmente a obras privadas, el 75% consideró que la actividad no cambiará durante los próximos tres meses. Otro 14,4% anticipó una disminución y apenas el 10,6% proyectó un aumento.

Las expectativas fueron más desfavorables entre las empresas vinculadas con la obra pública: el 57,3% prevé que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios, el 25,8% espera una caída y el 16,9% estima que aumentará.

Las compañías que esperan una recuperación en las obras privadas señalaron como posibles impulsores el crecimiento de la actividad económica y una mayor disponibilidad de créditos. En el segmento público, las expectativas de mejora quedaron asociadas a nuevos planes y al reinicio de proyectos paralizados.

El retroceso conjunto de la industria y la construcción anticipa un desempeño negativo de la actividad económica durante julio, en un escenario caracterizado por la debilidad de la demanda interna y las dificultades para sostener una recuperación productiva.