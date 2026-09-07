Salarios débiles, deudas en alza y acceso a la vivienda: la radiografía que alarma a la Provincia

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, cuestionó el modelo de Milei y advirtió: “Se estaba sustituyendo ingreso con crédito”.

El Banco Provincia decidió avanzar simultáneamente sobre dos problemas que atraviesan a los hogares bonaerenses: las dificultades para acceder a una vivienda y el crecimiento de las deudas que ya no pueden pagarse.

La entidad presidida por Juan Cuattromo presentó nuevas alternativas para construir, ampliar y refaccionar inmuebles, adquirir casas modulares y comprar materiales. Al mismo tiempo, profundizó el programa de refinanciación destinado a clientes con cuotas de préstamos personales y tarjetas atrasadas.

La combinación expone una contradicción que el propio titular del banco utilizó para cuestionar la política económica de Javier Milei. Durante una primera etapa, el Gobierno nacional alentó la expansión del crédito como sustituto de ingresos que no se recuperaban. Después, el aumento de las tasas, la debilidad del empleo y el deterioro salarial dejaron a una parte de los hogares sin capacidad para cancelar sus compromisos.

“Durante el segundo trimestre de 2024 y hasta febrero de 2025, pública y activamente, el Gobierno incentivó al crédito como uno de los mecanismos de expansión del gasto doméstico. Se estaba sustituyendo ingreso con crédito”, advirtió Cuattromo.

Tres caminos para acceder o mejorar una vivienda

El Banco Provincia diseñó herramientas diferentes según el destino del dinero y la situación de cada solicitante. La primera es UVA Casa Propia Construcción, una línea hipotecaria para levantar, ampliar, terminar o refaccionar viviendas ubicadas en territorio bonaerense. Permite solicitar el equivalente en pesos de hasta 250.000 UVA, cerca de $524 millones según el valor de esa unidad al cierre de agosto.

El plazo máximo es de 240 cuotas, equivalente a 20 años. La tasa nominal anual fija parte del 9% para quienes cobran su salario o jubilación en la entidad y financian su vivienda única. Para quienes no acreditan haberes allí o destinan los fondos a una segunda propiedad, asciende al 15%. En ambos casos, la tasa se aplica sobre un capital actualizado por UVA. Esto significa que la deuda y las cuotas se modifican de acuerdo con la inflación.

La segunda herramienta está destinada a la compra de viviendas modulares. Se trata de préstamos personales de hasta $100 millones, con plazos de entre 12 y 96 meses. También ajustan por UVA y tienen una tasa desde el 9% para clientes que perciben sus haberes en el banco.

La tercera opción financia la compra de materiales en corralones adheridos. En este caso, el monto puede alcanzar los $50 millones, con una tasa fija en pesos y hasta 72 meses para su devolución.

“Las líneas de créditos para viviendas que estamos presentando son una respuesta para quienes sueñan con la casa propia, pero además un impulso para la industria de la construcción que viene siendo tan golpeada”, sostuvo Cuattromo.

Desde @bancoprovincia impulsamos el crédito como motor del desarrollo. Lanzamos nuevas herramientas para facilitar el acceso a la vivienda, dinamizar la construcción y generar empleo en toda la provincia.



Además, incorporamos una cláusula CVS que protege a las familias cuando… — Juan Cuattromo (@JCuattromo) August 31, 2026

Cómo funciona el crédito para construir o refaccionar

El préstamo hipotecario no está destinado a comprar una vivienda terminada. Su objetivo es financiar obras de construcción, ampliación, terminación o renovación sobre un inmueble ubicado dentro de la provincia de Buenos Aires.

Quienes acreditan sus ingresos en el Banco Provincia pueden obtener hasta el 80% del menor valor entre el presupuesto presentado y la evaluación realizada por la entidad. Para el resto de los solicitantes, el límite baja al 70%.

El préstamo puede contar con hasta tres titulares y requiere una garantía hipotecaria de primer grado sobre el inmueble. Su aprobación depende del análisis crediticio de las personas solicitantes y de la propiedad ofrecida.

Cuando el monto supera determinados límites, el dinero se desembolsa por etapas de acuerdo con el avance efectivo de la obra. El primer pago representa el 30%; luego se libera otro 40% cuando los trabajos alcanzan el 20%; un tercer desembolso del 20% al llegar a la mitad de la ejecución y el saldo restante cuando el proyecto completa el 70%.

Para las construcciones industrializadas se utiliza un esquema de tres desembolsos. El banco establece un plazo de obra de 12 meses desde la escrituración. Los gastos de tasación, inscripción de la hipoteca y determinados honorarios notariales quedan a cargo de la entidad, según las condiciones informadas para septiembre.

La principal diferencia de esta línea respecto de un crédito UVA convencional es la incorporación de una cláusula vinculada con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Las cuotas contractuales se actualizan según la evolución de la UVA y, por lo tanto, acompañan la inflación. Sin embargo, el banco compara mensualmente ese resultado con el monto que surgiría de aplicar el CVS más dos puntos porcentuales. Si la cuota ajustada por inflación supera ese segundo valor, la diferencia se acredita en la cuenta asociada al préstamo como un beneficio, una vez realizado el pago correspondiente.

El mecanismo busca reducir el riesgo de que una aceleración de los precios provoque un crecimiento muy superior al de los ingresos. No elimina la indexación del capital ni convierte el préstamo en una línea a tasa fija en pesos.

El propio banco advierte que la inflación incidirá sobre el capital adeudado y los intereses, y que los ingresos pueden no actualizarse al mismo ritmo. La cláusula ofrece una cobertura sobre el pago mensual, pero la deuda continúa expresada y ajustada en UVA.

La relación máxima entre cuota e ingreso también opera como filtro de acceso. Las condiciones difundidas establecen un tope del 25% para clientes que cobran sus haberes en la entidad y del 20% para el resto.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

Viviendas modulares: hasta $100 millones

La segunda alternativa apunta a un mercado que creció por sus menores plazos de construcción. El préstamo para casas modulares permite financiar hasta el 100% de la unidad seleccionada en una empresa adherida, siempre sujeto a la calificación crediticia.

El monto máximo es de $100 millones. Para alcanzar esa cifra, hasta tres personas pueden solicitar préstamos distintos destinados a la misma vivienda, sin superar en conjunto su valor total.

El trámite se realiza digitalmente desde Cuenta DNI o el home banking BIP. El interesado debe elegir una compañía incorporada al programa, recibir la propuesta financiera y aceptar las condiciones mediante los canales del banco.

La devolución puede extenderse desde uno hasta ocho años. Para quienes cobran el salario o la jubilación en el Banco Provincia, la tasa nominal fija es del 9% sobre el capital ajustado por UVA; para el resto asciende al 15%.

Materiales para obras ya iniciadas

El tercer préstamo busca alcanzar a quienes no necesitan financiar una construcción completa, pero requieren dinero para avanzar con una ampliación o reparación. La línea permite comprar materiales en corralones adheridos por hasta $50 millones, con devolución en un máximo de 72 meses y una tasa fija en pesos.

A diferencia de los otros dos instrumentos, no ajusta el capital por UVA. Esa característica brinda mayor previsibilidad nominal, aunque el costo financiero y la cuota inicial pueden resultar superiores.

El banco busca que la medida tenga un impacto más amplio que la mejora de una vivienda. La compra de cemento, ladrillos, aberturas, instalaciones y otros insumos moviliza corralones, fabricantes, profesionales, pymes y trabajadores de la construcción.

“Los créditos para construcción, ampliación y refacción generan un efecto multiplicador que moviliza toda la cadena de valor”, explicó Cuattromo.

La otra cara: morosidad en su máximo de dos décadas

El lanzamiento se conoce en un escenario financiero mucho más delicado que el de anteriores programas habitacionales. La irregularidad de la cartera de las familias llegó al 11,5%, el nivel más elevado de los últimos 20 años según los datos citados por la entidad.

El universo de personas endeudadas en el país pasó de 21,9 millones a 28,3 millones, mientras cerca de seis millones registran dificultades para cumplir sus obligaciones.

Cuattromo vinculó ese deterioro con la secuencia económica nacional. Según su diagnóstico, primero se estimuló el financiamiento para sostener el gasto; después, la suba de tasas coincidió con salarios débiles y un mercado laboral en retroceso. “Con el vertiginoso aumento de las tasas, con la debilidad del mercado de trabajo y con el salario real sin recuperarse, las familias se encontraron sin poder pagar esos créditos”, explicó.

El presidente del Banco Provincia sostuvo que los niveles de irregularidad superan incluso algunos registros de la crisis de 2001 y se encuentran muy por encima de la media regional. También rechazó atribuir todo el fenómeno al crecimiento de las billeteras virtuales. Los canales digitales se expandieron internacionalmente, argumentó, pero no todos los países alcanzaron los niveles de endeudamiento observados en la Argentina.

Frente a ese escenario, el Banco Provincia intensificó su esquema de refinanciaciones. En lo que va de 2026, concretó aproximadamente 110.000 acuerdos por un monto acumulado de $422.500 millones.

El plazo medio de los convenios fue de 27 meses y el 96% correspondió a deudas de consumo. Según la entidad, el nivel de cumplimiento posterior alcanza el 95%. Para los préstamos personales con una mora inferior a 90 días, los planes pueden extenderse hasta 72 meses. La tasa parte del 50%, pero baja al 39% para quienes perciben ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

Cuando el atraso supera los 90 días, la tasa ofrecida comienza en el 31%. El criterio busca que quienes ya quedaron más alejados de los canales habituales puedan reingresar a un esquema de pagos posible. En las tarjetas de crédito, la mora temprana puede refinanciarse hasta en 60 meses, con una tasa desde el 41%. Existen condiciones diferenciales para veteranos de Malvinas, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios previsionales.

En un contexto complejo, seguimos demostrando que, cuando existe decisión política, la banca pública puede cumplir un rol clave para financiar el desarrollo, acompañar a las familias y sostener la actividad económica. — Juan Cuattromo (@JCuattromo) August 31, 2026

Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la morosidad de los hogares argentinos se encuentra en una trayectoria ascendente. A comienzos de 2026, la irregularidad bancaria había pasado del 2,7% al 10,6% en apenas doce meses, mientras la deuda total superaba los $39 billones.

Los préstamos personales mostraban el deterioro más pronunciado y las tarjetas también acumulaban incumplimientos. Al mismo tiempo, seis de cada diez hogares recurrían a canales no bancarios, entre ellos financieras, aplicaciones, préstamos familiares y deudas por expensas, impuestos o servicios.

En tanto, un relevamiento de Libres del Sur y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) mostró que el 47% de las familias bonaerenses necesitaba endeudarse para llegar a fin de mes y más de la mitad recurría a préstamos para garantizar la comida diaria.