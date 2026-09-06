Régimen Penal Juvenil: qué cambia desde los 14 años.

Argentina comenzó a aplicar un nuevo Régimen Penal Juvenil que modifica de manera profunda las reglas para adolescentes acusados de cometer delitos. La Ley 27.801, sancionada en febrero y publicada el 9 de marzo, reemplazó el régimen de 1980 y estableció un sistema específico para personas que tengan desde 14 años y hasta antes de cumplir los 18 al momento del hecho. Su entrada en vigencia fue fijada por la propia norma 180 días después de su publicación.

El cambio que concentró la discusión pública es la edad. Hasta ahora, los menores de 16 años no podían recibir una condena penal, aunque podían quedar sometidos a determinadas intervenciones judiciales. Con la reforma, los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser imputados, procesados y condenados, bajo reglas diferenciadas de las que se aplican a los adultos.

Pero la nueva legislación abarca mucho más que esa modificación. Establece alternativas al encierro, reglas especiales para las víctimas, supervisión profesional de los adolescentes y límites específicos para las penas.

Qué puede pasar desde los 14 años

La ley dispone que el sistema debe apuntar a la responsabilidad del adolescente, pero también a su educación, resocialización e integración social. El proceso tiene que respetar garantías específicas, contar con defensa especializada y mantener reservada la identidad del acusado: están prohibidas la publicación de su nombre, fotografías u otros datos que permitan identificarlo.

Entre las principales claves del nuevo esquema:

La responsabilidad penal comienza a los 14 años.

La prisión perpetua está prohibida y ninguna pena privativa de libertad puede superar los 15 años , incluso cuando la escala prevista para el delito sea mayor.

y ninguna pena privativa de libertad puede superar los , incluso cuando la escala prevista para el delito sea mayor. Para delitos cuya pena sea de hasta tres años de prisión , la cárcel debe ser reemplazada por sanciones alternativas si se cumplen las condiciones legales.

, la cárcel debe ser reemplazada por sanciones alternativas si se cumplen las condiciones legales. Las alternativas incluyen amonestaciones, restricciones de acercamiento, prestación de servicios a la comunidad, prohibiciones para concurrir a determinados lugares, monitoreo electrónico y reparación del daño.

Régimen Penal Juvenil: qué cambia desde los 14 años.

La norma permite la mediación penal juvenil para determinados delitos con penas máximas de hasta seis años, siempre que la víctima preste consentimiento. También contempla la suspensión del proceso a prueba en los casos previstos por la ley.

para determinados delitos con penas máximas de hasta seis años, siempre que la víctima preste consentimiento. También contempla la suspensión del proceso a prueba en los casos previstos por la ley. Si existe privación de la libertad, el adolescente no puede ser alojado junto con adultos y debe permanecer en establecimientos especialmente acondicionados y con personal capacitado.

La prisión, por lo tanto, no aparece como respuesta automática ante cualquier delito. La propia ley obliga a analizar la gravedad del hecho, la edad, los antecedentes y las características particulares del caso.

Víctimas, familias y supervisión

La reforma también amplía expresamente la participación de las víctimas. Pueden recibir asistencia especializada, acceder a patrocinio jurídico gratuito bajo determinadas condiciones y participar voluntariamente de una mediación con el adolescente acusado.

Otra figura central será la del supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar al joven cuando se apliquen medidas o determinadas sanciones. Debe mantener entrevistas periódicas, elaborar informes y trabajar sobre aspectos educativos, familiares, de salud mental o consumos problemáticos. La ley exige formación en áreas como psicología, pedagogía, trabajo social o adicciones.

El sistema requiere además jueces, fiscales, defensores y organismos especialmente preparados para intervenir en causas juveniles. A pocos días de la puesta en marcha, el Ministerio Público de la Defensa creó una unidad específica para coordinar su adaptación, mientras el Ministerio de Justicia desarrolló capacitaciones sobre mediación, probation, participación de las víctimas y funcionamiento de los nuevos mecanismos.

El desafío de aplicar la ley en todo el país

Allí aparece uno de los puntos más complejos. La norma invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus procedimientos y permite celebrar convenios con Nación para alojamiento, traslados y otros requerimientos del sistema. La implementación, por lo tanto, no depende únicamente de modificar el Código: necesita personal, equipos interdisciplinarios, supervisores, defensores especializados y lugares adecuados para los casos en que exista encierro.

Informe del CNPT.

La ley estableció para 2026 una asignación de $23.739 millones, de los cuales unos $3.132 millones corresponden al Ministerio de Justicia y $20.607 millones a la Defensoría General de la Nación.

Sin embargo, operadores judiciales plantearon antes de la entrada en vigencia dudas sobre la disponibilidad efectiva de recursos y alertaron que la ampliación de la franja etaria y de los delitos alcanzados podría aumentar considerablemente la cantidad de expedientes sin una expansión equivalente del personal.

El debate también alcanza a la eficacia del endurecimiento penal. Datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura muestran que durante 2024 hubo 4.119 niños y adolescentes bajo intervención del sistema penal juvenil; 865 estaban en dispositivos de encierro y 3.249 cumplían medidas en territorio. Ocho de cada diez atravesaban, por lo tanto, mecanismos que no implicaban privación de libertad.

Informe del CNPT.

Del total relevado, 48 tenían menos de 16 años, el 1,2%. El organismo cuestionó durante el debate legislativo la reducción de la edad mínima y advirtió sobre las penas de hasta 15 años, al tiempo que reclamó que las respuestas alternativas y el encierro excepcional mantengan un lugar central.

Experiencias analizadas por UNICEF en distintas provincias muestran justamente que los programas con acompañamiento personalizado, abordajes socioeducativos, reparación y prácticas restaurativas registraron niveles bajos de reiterancia. El organismo señaló además la necesidad de fortalecer la coordinación entre los sistemas de protección de derechos y el Poder Judicial.

El funcionamiento concreto del nuevo régimen quedará así atravesado por dos planos: las nuevas facultades que ya establece la ley y la capacidad de cada jurisdicción para contar con recursos, estructuras especializadas y alternativas efectivas al encierro.