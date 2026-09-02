La pirámide social argentina: el 52% de los hogares vive con $1 millón al mes

Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio mensual neto de los hogares se ubicó en $2.800.000, pero el 78% quedó por debajo de esa cifra.

Un informe elaborado por la Fundación Encuentro a partir de estimaciones de la Consultora W mostró una fuerte concentración de los hogares argentinos en los estratos de menores ingresos. Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio mensual neto de los hogares se ubicó en $2.800.000, pero el 78% quedó por debajo de esa cifra.

La distribución permite observar una estructura social alejada de una pirámide tradicionalmente asociada a una amplia clase media. El relevamiento divide a los hogares en cinco niveles socioeconómicos y muestra que apenas el 22% se encuentra por encima del ingreso promedio nacional, mientras que la mayoría se concentra desde la clase media baja hacia los segmentos de menores ingresos.

El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa el extremo superior: para ingresar en la categoría de clase alta, identificada como ABC1, el hogar debía superar los $7,5 millones mensuales netos en el primer trimestre. Ese segmento representa apenas el 5% de los hogares y registra un ingreso promedio de $12,5 millones.

Cuánto necesita ganar un hogar para ser clase alta

En el extremo superior de la estructura aparece la clase alta o ABC1. El ingreso mínimo estimado para ingresar en ese segmento se ubicó en $7,5 millones mensuales netos, mientras que el ingreso promedio llegó a $12,5 millones.

Se trata del grupo más reducido de la clasificación: representa el 5% de los hogares argentinos. La distancia con el resto de la estructura queda expuesta al comparar esos valores con el promedio nacional de $2,8 millones.

El segundo escalón corresponde a la clase media alta, identificada como C2. Allí se ubica el 17% de los hogares, con un piso de ingresos de $4 millones mensuales y un promedio de $5,5 millones.

Así, entre la clase alta y la media alta se concentra apenas poco más de una quinta parte de los hogares, pero son los únicos segmentos cuyos ingresos promedio se encuentran por encima de la media nacional.

El siguiente nivel corresponde a la clase media baja, o C3, que reúne al 26% de los hogares. Para ingresar en esta categoría, el ingreso mensual neto debe partir de los $2,2 millones, mientras que el promedio se ubica alrededor de los $2,5 millones.

Este grupo resulta especialmente relevante porque se encuentra muy cerca del promedio nacional. Sin embargo, el hecho de que el promedio del segmento sea inferior a los $2,8 millones muestra que incluso una familia ubicada dentro de la denominada clase media puede encontrarse por debajo de la cifra que suele utilizarse como referencia general.

La clasificación también permite advertir que hablar de “clase media” como un bloque homogéneo puede esconder diferencias importantes. Entre los hogares de clase media alta y los de clase media baja existe una brecha significativa de ingresos, capacidad de ahorro y margen para afrontar aumentos en bienes y servicios.

Más de la mitad queda en los dos escalones inferiores

La base de la estructura está formada por dos categorías. La clase baja superior o D1 representa el 31% de los hogares, con un piso de ingresos de $1,4 millones y un promedio estimado de $1,95 millones mensuales.

Por debajo aparece la clase baja en situación de pobreza, correspondiente al segmento D2/E. Representa el 21% de los hogares y registra ingresos cercanos a los $900.000 mensuales.

Entre ambas categorías concentran el 52% de los hogares. Si a ese porcentaje se suma la clase media baja, el resultado es todavía más amplio: el 78% de las familias argentinas se ubica entre ese segmento y los dos niveles inferiores.

La línea de pobreza suma presión sobre los hogares

La fotografía de ingresos se cruza además con el costo de vida registrado durante el año. En julio, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para cubrir la Canasta Básica Total y superar el umbral de pobreza, según los datos difundidos por el INDEC.

Ese monto correspondió a un hogar integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años. La Canasta Básica Total aumentó 2,2% en julio y acumuló una suba interanual del 36,1%.

La Canasta Básica Alimentaria, que establece el umbral de indigencia, llegó en julio a $708.016 para ese mismo grupo familiar. En términos interanuales, la CBA aumentó 37,4%, por encima del incremento registrado por la Canasta Básica Total.

La comparación entre ambos datos ayuda a poner en contexto los ingresos de los estratos inferiores. Un hogar que se encuentra en torno al promedio de $1,95 millones de la clase baja superior dispone de un margen relativamente reducido por encima del valor de la canasta básica total, mientras que el segmento de menores ingresos queda claramente por debajo.

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 36,1% a nivel interanual https://t.co/B9VjDuEdHt pic.twitter.com/g0nO71TnKe — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

Una estructura social marcada por la desigualdad

El relevamiento de Fundación Encuentro, elaborado con datos de Consultora W, plantea una distribución en la que el promedio nacional está fuertemente condicionado por los ingresos del segmento superior.

La clase alta concentra al 5% de los hogares; la clase media alta, al 17%; la clase media baja, al 26%; la clase baja superior, al 31%; y la clase baja en situación de pobreza, al 21%. En conjunto, los tres últimos segmentos reúnen al 78% de los hogares.

La distancia entre los extremos también resulta significativa. Mientras el ingreso mínimo para ingresar a la clase alta se ubicó en $7,5 millones, el promedio del segmento en situación de pobreza rondó los $900.000. Entre ambos extremos aparece una clase media fragmentada, con pisos de ingreso muy diferentes.

El estudio fue difundido por la Fundación Encuentro dentro de su línea de investigación sobre distribución del ingreso y consumo. El trabajo plantea que la concentración de los hogares por debajo del promedio ayuda a explicar por qué el consumo masivo todavía no logra recuperarse plenamente pese a la mejora de algunas variables macroeconómicas.