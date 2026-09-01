La violencia de género dejó 169 víctimas fatales en Argentina durante los primeros ocho meses de 2026, lo que representa un crimen cada 34 horas. Los datos surgen del último relevamiento del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por la asociación civil La Casa del Encuentro.

El registro, elaborado entre el 1° de enero y el 31 de agosto, contabilizó 144 femicidios de mujeres y niñas, 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños y ocho trans/travesticidios.

El informe también documentó 349 intentos de femicidio durante el mismo período. De esta manera, la cantidad de ataques que no terminaron con la muerte de las víctimas duplicó el número de casos fatales relevados por la organización.

Como consecuencia de los crímenes, 203 hijas e hijos quedaron sin madre. El 57% de ellos son menores de edad, un dato que refleja el alcance de la violencia más allá de las víctimas directas.

El vínculo de los agresores con las víctimas

El 44% de los agresores era pareja o expareja de las víctimas. La información vuelve a ubicar a los vínculos cercanos como uno de los elementos centrales para analizar la violencia de género.

Además, el 67% de las víctimas fue asesinado en su vivienda o en el domicilio compartido con el agresor. Según destacó La Casa del Encuentro, esos espacios continúan siendo los lugares de mayor riesgo para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

El relevamiento indicó que 21 víctimas habían realizado denuncias previamente y que diez contaban con medidas cautelares de prevención. La organización señaló que estos casos muestran las dificultades existentes para garantizar una protección efectiva aun cuando la violencia ya había sido informada a las autoridades.

Otros 14 crímenes ocurrieron en contextos de narcocriminalidad, mientras que en 13 casos se detectaron indicios de abuso sexual.

En valores absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó el registro de víctimas fatales. Le siguieron Santa Fe y Córdoba.

Las tentativas y el acceso a la Justicia

La Casa del Encuentro planteó que el análisis no debe limitarse a los hechos consumados. Las 349 tentativas registradas muestran que cientos de mujeres sobrevivieron a ataques que pudieron haber terminado en femicidios.

La asociación vinculó esta situación con las dificultades para acceder a la Justicia y con las limitaciones de las medidas dictadas para proteger a quienes denuncian. También reclamó una respuesta articulada entre los organismos públicos y una aplicación efectiva de las leyes y los convenios vigentes.

El informe incorporó datos correspondientes a la actividad de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema durante la feria judicial de invierno. En ese período, el organismo asistió a 600 personas y recibió denuncias por situaciones de violencia doméstica de 357 de ellas.

También se realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que en el mismo período del año anterior. El grupo más afectado estuvo compuesto por mujeres de entre 18 y 59 años, que representaron el 49% de los casos. Las niñas, niños y adolescentes concentraron otro 32%.

En cuanto a los vínculos, el 44% de las situaciones atendidas correspondió a parejas o exparejas y el 37% a relaciones filiales.

La organización sostuvo que las cifras representan historias personales y víctimas colaterales, y pidió que la violencia de género sea abordada como una cuestión de derechos humanos. También reclamó el cumplimiento de las normas destinadas a prevenir los ataques y proteger a quienes se encuentran en riesgo.