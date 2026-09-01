La actividad económica volvió a retroceder en julio y no logró sostener la recuperación registrada durante junio. Los indicadores adelantados elaborados por consultoras privadas estimaron una caída mensual de entre 0,5% y 1,1%, aunque las mediciones conservaron variaciones interanuales levemente positivas.

El Índice Líder de Actividad de Analytica registró una contracción desestacionalizada del 1,1% frente a junio y ubicó el nivel de actividad en el punto más bajo de 2026. En comparación con julio del año pasado, el indicador mostró una mejora del 0,7%.

La estimación de Orlando J. Ferreres también anticipó un retroceso mensual, aunque algo menor, del 0,9%. En este caso, el nivel general presentó un crecimiento interanual del 0,3% y acumuló la misma variación durante los primeros siete meses del año.

Equilibra, por su parte, calculó una baja mensual del 0,5%. De acuerdo con su relevamiento, la actividad acumuló un crecimiento del 1,7% entre enero y julio frente al mismo período de 2025, pero la mejora estuvo concentrada en las ramas primarias.

Los resultados son estimaciones privadas que buscan anticipar el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC. Por lo tanto, el desempeño oficial de julio todavía deberá confirmarse con la publicación del organismo estadístico.

La industria y la construcción impulsaron la caída

El retroceso de julio alcanzó a diferentes sectores, con especial impacto sobre la industria automotriz, la siderurgia y la construcción.

La producción de vehículos cayó 13,8% frente a junio, mientras que las ventas a concesionarios bajaron 6,8%. En la siderurgia, la producción de acero plano disminuyó 15% y la de acero laminado en frío se contrajo 26,3%.

También se observaron algunos resultados positivos dentro del sector: la producción de hierro aumentó 19,5% y la de acero crudo avanzó 3,1%, después de los retrocesos registrados durante el mes anterior.

La construcción volvió a mostrar señales negativas. El consumo de cemento cayó 6,2% mensual y el Índice Construya retrocedió 0,8%. Estos resultados contrastaron con junio, cuando el indicador oficial había marcado una expansión mensual del sector.

La industria manufacturera también continuó afectada. El índice elaborado por Ferreres registró una baja desestacionalizada del 0,4% en julio, luego de la contracción del 0,2% de junio. Aunque el sector creció 0,7% en la comparación interanual, acumuló una caída del 2,1% durante los primeros siete meses del año.

Un crecimiento concentrado en las actividades primarias

Los relevamientos mostraron fuertes diferencias entre las ramas económicas. Según Equilibra, las actividades primarias —agro, minería, energía y pesca— crecieron 11,7% en el acumulado de enero a julio, mientras que el resto de los sectores no presentó variaciones.

La minería encabezó las subas interanuales con un crecimiento del 16%, seguida por el agro, con 6%, y el suministro de electricidad, gas y agua, con 3,2%. En sentido contrario, la industria cayó 2,7%, el comercio bajó 2,8% y la administración pública retrocedió 1,5%. La construcción apenas avanzó 0,1%.

La concentración del crecimiento también tiene impacto sobre el mercado laboral. Una elaboración del Instituto Argentina Grande basada en datos del INDEC y del SIPA señaló que los sectores que perdieron actividad reúnen al 71,3% de los asalariados registrados.

Esas ramas emplean a aproximadamente 6,8 millones de los 9,5 millones de trabajadores asalariados registrados. En cambio, las actividades que mostraron crecimiento concentran el 28,7% del empleo formal.

Respecto del promedio de 2023, la construcción acumula una caída del 19,8%, la industria manufacturera retrocede 14,1%, el comercio disminuye 9,6%, la administración pública baja 6,2% y los servicios se contraen 1,6%.

Señales contrapuestas en el consumo

Los indicadores vinculados con el consumo y el financiamiento también mostraron resultados dispares. En julio, la recaudación del IVA creció 2,5%, los préstamos al sector privado aumentaron 1,2% y los recursos de la seguridad social avanzaron 0,4%.

Sin embargo, la confianza de los consumidores cayó 4,8% durante el mismo mes. Las exportaciones de bienes disminuyeron 4,9% frente a junio y las importaciones retrocedieron 4,5%.

El resultado interrumpió la recuperación oficial observada en junio, cuando el EMAE había crecido 0,8% mensual y 2,7% interanual, después de una caída del 0,6% durante mayo. Las nuevas estimaciones privadas volvieron a mostrar una trayectoria irregular, con avances y retrocesos sucesivos y fuertes diferencias entre los sectores productivos.