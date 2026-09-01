Buenos Aires perdió transferencias nacionales: qué explica la caída y cómo presiona la caja provincial

El deterioro del IVA expone la debilidad del consumo y agrega tensión sobre salarios, servicios públicos y municipios.

La provincia de Buenos Aires volvió a recibir menos recursos nacionales en términos reales. Durante agosto, las transferencias por Recursos de Origen Nacional cayeron 0,4% interanual, una vez descontada la inflación, y ubicaron al distrito entre las trece jurisdicciones que perdieron fondos frente al mismo mes de 2025.

El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina, que muestra una situación algo más desfavorable para Buenos Aires que para el conjunto de las provincias: el promedio nacional registró una contracción real del 0,1%.

La explicación principal aparece en el desempeño de los tributos que alimentan la distribución federal. Durante agosto, los recursos transferidos a partir de la recaudación del IVA retrocedieron 5% real interanual.

Fue la décima caída consecutiva del impuesto y la undécima dentro de los últimos doce meses. Como grava el consumo, su evolución funciona también como un indicador de la capacidad de compra de las familias y del movimiento del mercado interno.

El resultado golpea especialmente a Buenos Aires por su escala poblacional y productiva. La Provincia reúne a más de un tercio de los habitantes del país y concentra una parte sustancial del empleo industrial y comercial. Cuando se retraen las ventas, no solo disminuye la recaudación nacional que luego se distribuye: también se debilitan los ingresos propios y aumenta la demanda de asistencia en los municipios.

El Impuesto a las Ganancias tuvo el comportamiento contrario y creció 9% real. Sin embargo, CEPA advirtió que la comparación estuvo atravesada por modificaciones en los vencimientos dispuestas por ARCA. Parte del resultado, por lo tanto, responde a cuestiones de calendario tributario y no necesariamente a una recuperación equivalente de la economía.

La combinación permitió que la coparticipación bonaerense evitara una caída más profunda. Ganancias compensó parte del retroceso del IVA, pero no alcanzó para que el total de recursos nacionales recibido por la Provincia terminara el mes en terreno positivo.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El escenario no fue uniforme. Río Negro y Neuquén encabezaron las subas de los Recursos de Origen Nacional, con avances reales del 1,7%, mientras Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz también mostraron resultados positivos.

En el extremo opuesto, Misiones sufrió una baja del 2,7%. Formosa, Corrientes y Chaco perdieron 2,6%, y Entre Ríos retrocedió 2,5%. Buenos Aires quedó lejos de las caídas más pronunciadas, pero su pérdida posee otro peso por el volumen del presupuesto provincial y la magnitud de los servicios que debe sostener.

Salarios estatales bajo presión

La reducción de los ingresos provinciales comienza a trasladarse a la negociación salarial y a las condiciones laborales. CEPA identificó al menos 101 conflictos en el sector público entre enero y agosto de 2026 en todo el país, aunque aclaró que se trata de casos relevados a partir de información pública y no de un registro exhaustivo.

Buenos Aires logró cerrar acuerdos paritarios con docentes, estatales, judiciales, trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad. Eso evitó que todos los frentes permanecieran abiertos simultáneamente, aunque no eliminó la presión.

La negociación docente llegó después del primer paro provincial del sector en seis años. Entre los judiciales continúan los reclamos relacionados con vacantes y carrera administrativa, mientras que dentro de la Policía persisten expresiones de disconformidad salarial. Los estatales, además, siguen de cerca la pérdida del poder adquisitivo y el impacto de la inflación sobre los acuerdos alcanzados.

La discusión ya había quedado expuesta en las negociaciones de los meses anteriores. Como analizó GRUPOLAPROVINCIA.COM al abordar la paritaria bonaerense como termómetro del ajuste nacional, Kicillof buscó sostener aumentos escalonados sin comprometer recursos que todavía no estaban garantizados.

Esa estrategia permite reabrir periódicamente las conversaciones, pero también reduce la previsibilidad para los trabajadores. Con menores transferencias, recaudación propia debilitada y partidas nacionales discontinuadas, cada recomposición queda atada a una caja que debe atender simultáneamente salarios, proveedores, medicamentos, comedores y asistencia a los municipios.

El impacto baja directamente a los municipios

Las dificultades no terminan en La Plata. Una parte de los fondos provinciales se distribuye entre los 135 municipios, que además deben responder a necesidades que antes eran absorbidas por otros niveles del Estado.

La caída del consumo y del empleo incrementó las consultas en hospitales municipales, los pedidos de alimentos y la demanda de ayuda para pagar servicios. Al mismo tiempo, los distritos sufren el deterioro de su propia recaudación por tasas y dependen de transferencias para sostener tareas básicas.

Intendentes de diferentes espacios advirtieron entonces que el problema no consistía solamente en recibir menos dinero, sino en tener que cubrir nuevas responsabilidades con presupuestos limitados.

Los municipios mantienen calles, atienden centros sanitarios, financian transporte, sostienen comedores y pagan salarios, pero cuentan con bases tributarias mucho más reducidas que Nación y Provincia. Cuando los recursos federales pierden contra la inflación, la presión recorre toda la cadena: primero afecta al Tesoro bonaerense y después llega a cada distrito mediante una menor capacidad de asistencia y obra pública.