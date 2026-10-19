La paritaria docente le da aire a Kicillof, pero el acuerdo del 6% no logra desactivar las protestas.

El gobierno de Axel Kicillof consiguió el aval de cuatro de los cinco sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) para aplicar un aumento del 6% en octubre y noviembre. El entendimiento salarial alcanzado durante el fin de semana redujo la tensión con las conducciones de los gremios mayoritarios, pero no cerró todas las diferencias: sectores disidentes convocaron a paros y movilizaciones para los próximos días.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolverá su posición este martes 20 de octubre, mientras la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires anunció una huelga para esa misma jornada y la oposición Multicolor prepara nuevas acciones para el miércoles 21 y jueves 22.

Un aumento en dos tramos y otra negociación en diciembre

La oferta presentada por la Provincia el viernes 16 de octubre fue aprobada al día siguiente por los plenarios de SUTEBA, AMET, SADOP y UDOCBA. Los cuatro sindicatos, integrantes del FUDB, dieron su conformidad por mayoría tras analizar tanto la actualización salarial como los compromisos sobre condiciones de trabajo. La FEB, quinto miembro del frente, decidió llevar el ofrecimiento a su congreso de delegados antes de adoptar una postura institucional.

El incremento consiste en un 3% correspondiente a octubre y otro 3% para noviembre, en ambos casos calculados sobre los haberes de septiembre. No son porcentajes acumulativos. El primer tramo se reflejará en los salarios de octubre, cuyo cobro está previsto para el quinto día hábil de noviembre, y la segunda parte llegará con los haberes de noviembre. La propuesta también alcanza a docentes jubilados.

El acta incluye una cláusula para reabrir las conversaciones en diciembre, por lo que la aceptación del aumento no supone dar por terminada la discusión salarial de 2026. En paralelo, el Ejecutivo acordó el mismo esquema del 6% con sindicatos de trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430. El ministro de Economía provincial, Pablo López, destacó la búsqueda de consensos y sostuvo que la negociación se desarrolla en una situación financiera compleja.

Desde la administración bonaerense vinculan ese escenario con la caída de la recaudación y la reducción de las transferencias nacionales. El acuerdo se produjo después del paro docente del jueves 15, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, una jornada en la que confluyeron reclamos al gobierno nacional y demandas de recomposición salarial en la Provincia.

La negociación también abarcó medidas no salariales. Entre ellas aparecen el Boletín Digital en primaria y secundaria, cambios en el Régimen Académico del nivel secundario, avances para concluir el Convenio Colectivo de Trabajo y la ampliación de licencias parentales. También se propuso simplificar registros y planillas para reducir tareas administrativas dentro de las escuelas.

Cuánto cobrarán los docentes bonaerenses

El aumento modifica los ingresos de bolsillo según el cargo, la antigüedad y la carga horaria. Para un maestro de grado sin antigüedad, la remuneración prevista es de $945.980 en octubre y $973.522 en noviembre. Con diez años de servicio, los montos pasan de aproximadamente $1.049.132 a $1.079.690.

Un preceptor con diez años de antigüedad percibirá alrededor de $912.473 en octubre y $939.045 en noviembre. Para un profesor de nivel medio con veinte módulos y diez años de servicio, los valores previstos son $1.421.541 y $1.462.944, respectivamente. En la misma categoría, pero sin antigüedad, el salario de noviembre llegará a $1.269.185.

También habrá diferencias para quienes tienen mayor carga horaria. Un maestro de grado con quinta hora y diez años de antigüedad pasará de $1.306.870 en octubre a $1.344.934 en noviembre. En jornada completa y con la misma antigüedad, los haberes de bolsillo serán de aproximadamente $2.098.264 y $2.159.379.

La diferencia de ingresos por cargos y antigüedad alimenta la discusión sobre el salario inicial y la recuperación del poder adquisitivo, especialmente entre los sectores que rechazaron la oferta.

Multicolor y Asociación de Maestrxs convocan a nuevas protestas

El plenario provincial de delegados convocado por seccionales y agrupaciones de la oposición Multicolor de SUTEBA expresó su rechazo a la oferta. Participaron representaciones vinculadas con Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, además de integrantes de la minoría gremial de Ensenada. El sector cuestionó el porcentaje y reclamó que la docencia pueda pronunciarse mediante asambleas en las escuelas.

La resolución aprobada el viernes 16 contempla 48 horas de lucha esta semana: paro el miércoles 21 y movilización el jueves 22 hacia La Plata, con acciones locales en coordinación con estatales y residentes. Para la semana que comienza el 26 de octubre planteó otras 48 horas de paros y movilizaciones. Se trata de una convocatoria opositora, distinta de la posición que adoptó la conducción provincial de SUTEBA al avalar el acuerdo.

La Multicolor reclama la reapertura inmediata de la paritaria, una recomposición que permita llegar a un salario inicial de $1.700.000 y mecanismos de actualización mensual por inflación. Sumó pedidos por los descuentos aplicados durante huelgas, el endeudamiento de trabajadores con el Banco Provincia, las prestaciones del IOMA y el IPS y el financiamiento de comedores escolares.

Otra convocatoria corresponde a la Asociación de Maestrxs, que anunció un paro para el martes 20 de octubre. Para el miércoles 21 organizó una olla popular docente a las 10 frente a la Gobernación, en calle 6 entre 51 y 53, en La Plata. Su protesta también está dirigida contra el ofrecimiento del 6% y no forma parte de una convocatoria general del FUDB.

La asociación reclama un salario mínimo docente de $3.100.000 de básico por un cargo y cuestiona la composición de la oferta. En su comunicado sostuvo que el incremento representaría $10.491 adicionales al básico, además de variaciones en otros conceptos salariales. También criticó la forma en que los gremios mayoritarios tramitaron la aceptación de la propuesta.

Las diferencias no se limitan a los porcentajes. Los sectores disidentes cuestionan los mecanismos de consulta sindical y plantean que la discusión incluya cargas de trabajo, violencia en las escuelas, cobertura de salud y fondos para el sistema educativo. Las conducciones que aceptaron el aumento, por su parte, destacaron los compromisos de condiciones laborales y la posibilidad de revisar salarios en diciembre.

La próxima definición formal será la de la FEB, cuyo congreso está previsto para este martes. La organización llega a esa instancia con reparos internos frente a la propuesta y reclamos vinculados con la recomposición salarial y las situaciones de violencia en establecimientos educativos. Su decisión completará el panorama de posiciones dentro del frente gremial, aunque el acuerdo ya cuenta con el respaldo de cuatro organizaciones.

Así, la Provincia transita una semana de dos agendas simultáneas: la liquidación del nuevo aumento y una serie de protestas convocadas por agrupaciones que lo consideran insuficiente. Las medidas comienzan esta semana y la próxima revisión salarial quedó prevista para diciembre.