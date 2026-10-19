Diputados vuelve al recinto: la pulseada por el temario y las reformas pendientes en la Legislatura bonaerense

Diputados bonaerenses.

La Cámara de Diputados bonaerense sesionará este martes 20 de octubre, a las 15, sin uno de los proyectos que el oficialismo quería debatir: la regulación integral de las apuestas online. La conducción de Alejandro Dichiara confirmó la convocatoria mientras los bloques negocian qué otras iniciativas incorporarán al temario.

El resumen oficial del orden del día no incluye la propuesta contra la ciberludopatía ni la Ley Ema, que regresó modificada del Senado. Sí figura una iniciativa sobre recursos municipales, además de numerosos proyectos de declaración. Otros expedientes siguen sujetos a acuerdos y dictámenes.

Este lunes 19 habrá dos reuniones de comisión: Ludopatía, a las 10, y Legislación General, a las 15. Fuerza Patria también busca acelerar en el Senado las reformas sanitarias del gobernador Axel Kicillof.

La ley contra las apuestas deberá esperar

La iniciativa de Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria, y de Micaela Olivetto, titular de la comisión de Ludopatía, reúne 64 artículos bajo el expediente D-3634/26-27. Ingresó a fines de septiembre y avanzó en comisión la semana pasada, pero no completó el trámite necesario para llegar al recinto este martes.

El texto exige controles biométricos de identidad, cuentas personales e intransferibles y nuevas restricciones publicitarias. También dispone cerrar automáticamente las sesiones después de 60 minutos consecutivos e impedir el reingreso durante la hora siguiente. Agrega alertas, límites de depósitos y mecanismos de autoexclusión.

También crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea para investigar redes clandestinas y facilitar el bloqueo de plataformas y canales de pago. Prevé, además, fondos para prevención, salud mental y entidades comunitarias.

Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense.

Uno de esos fondos recibiría aportes empresariales equivalentes al gasto en publicidad y patrocinio: 70% para municipios, mediante el Coeficiente Único de Distribución, y 30% para Salud. Una contribución del 3% sobre determinados premios financiaría instituciones comunitarias y deportistas de alto rendimiento.

Las diferencias entre bloques siguen abiertas. El radical Diego Garciarena coincidió con la necesidad de avanzar en una regulación, pero reclamó cambios para reforzar la prevención y los límites a la publicidad. Cuestionó además que una sola fiscalía concentre tantas atribuciones. Unión y Libertad respaldó el objetivo general.

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, fue citado para este lunes a las 10. La reunión informativa abordará las políticas del organismo frente al juego digital, tras meses de reclamos opositores por los controles sobre menores y el mercado clandestino.

En Buenos Aires funcionan siete plataformas de apuestas habilitadas, pero la actividad ilegal también presenta un problema de escala: se registraron más de 800 denuncias contra operadores clandestinos y una intervención judicial permitió bloquear 537 páginas.

Empresas provinciales y reformas judiciales, en negociación

El resumen oficial de la sesión incluye el proyecto del radical Garciarena para modificar la Ley 15.561 y establecer que los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal se transfieran a los municipios con carácter de libre disponibilidad. El cambio ampliaría la autonomía municipal para administrar esos recursos.

La Comisión de Legislación General, que preside Rubén Eslaiman, analizará hoy otros expedientes relevantes. Uno es el de Maite Alvado, de Fuerza Patria, que pretende exigir el voto de dos tercios de la totalidad de los integrantes de la Legislatura para reducir la participación o propiedad provincial en empresas.

Comisión de Legislación General, Diputados PBA.

El temario de esa comisión también contiene tres proyectos de Tignanelli vinculados con el Poder Judicial. El primero crea salas del Tribunal de Casación Penal con sede en Mar del Plata, Mercedes y San Martín. El segundo establece un sistema rotativo para las presidencias de las cámaras de apelación civiles, comerciales y de garantías. El tercero regula las negociaciones colectivas entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y su personal.

También figura una modificación del Consejo de la Magistratura, además de iniciativas sobre identificación de madres y recién nacidos y cuidados familiares. Los dictámenes marcarán cuáles tendrán posibilidades de avanzar hacia el recinto.

Por separado, la Ley Ema sigue esperando una resolución en la Cámara baja. El Senado la aprobó el 6 de octubre con cambios respecto de la media sanción que había otorgado Diputados. El proyecto establece un programa provincial de prevención y abordaje de la violencia digital en las escuelas, con herramientas de acompañamiento ante situaciones de agresión y difusión no consentida de contenidos íntimos.

El texto original había sido impulsado en Diputados por Mayra Mendoza y fue unificado en el Senado con una iniciativa de Laura Clark. La reforma nació tras el caso de Ema Bondaruk y busca ofrecer recursos preventivos y de intervención a las comunidades educativas. Necesita una nueva votación para obtener sanción definitiva; tampoco figura en el resumen del martes.

Otros asuntos en conversaciones previas son la emergencia de empresas recuperadas, la gestión del riesgo de desastres y recursos para obras hídricas. Tampoco están incluidos como leyes en el resumen de la sesión.

El Senado y la agenda sanitaria de Kicillof

El oficialismo también pretende que el Senado avance con dos proyectos de Axel Kicillof. El primero crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), destinado a articular establecimientos públicos, prestadores privados y la seguridad social. El segundo propone el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad con participación estatal mayoritaria para desarrollar, producir y distribuir medicamentos e insumos.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud Nicolás Kreplak presentaban en 2025 el programa Medicamentos Bonaerenses.

Ambos recibieron dictámenes favorables por mayoría en Salud Pública el 1° de octubre y en Legislación General el día 5, con modificaciones. Entre los cambios se encuentran la incorporación voluntaria de municipios y privados a determinados esquemas de atención y límites adicionales para el funcionamiento de la empresa farmacéutica. Las correcciones respondieron a diferencias sobre las atribuciones del sistema sanitario y el alcance de la participación estatal en la industria de medicamentos.

Fuerza Patria busca llevar ambas propuestas al recinto del Senado, aunque la sesión de la Cámara alta y su temario todavía dependen de la convocatoria correspondiente. La Libertad Avanza cuestionó las reformas. Si reciben media sanción, pasarán a Diputados; no forman parte de la sesión ya convocada.

También permanece pendiente en el Senado un paquete de cuatro proyectos que Diputados aprobó para abordar el sobreendeudamiento familiar, con medidas sobre cobranzas abusivas, registros y procedimientos judiciales. Así, la semana legislativa arranca con una sesión confirmada en la Cámara baja, una ley de apuestas que seguirá en discusión y dos reformas sanitarias que el Ejecutivo pretende destrabar en la Cámara alta.