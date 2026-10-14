Cuenta regresiva para la ley contra las apuestas: Diputados cita a Atanasof y la oposición negocia cambios antes del recinto

La comisión que preside Micaela Olivetto abrió formalmente el debate del texto de 64 artículos. La UCR comparte el objetivo pero pide modificaciones.

Después de más de dos años de proyectos dispersos, reuniones sin dictamen y reclamos cruzados, la discusión por las apuestas online entró en cuenta regresiva en la Cámara de Diputados bonaerense.

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía realizó este miércoles una reunión informativa dedicada exclusivamente al proyecto que busca crear un régimen integral para regular la actividad. El expediente D-3634/26-27 fue presentado por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto e ingresó formalmente al estado parlamentario el 29 de septiembre.

El movimiento tiene ahora un calendario mucho más ajustado. El próximo lunes 19 de octubre, las comisiones prevén volver a reunirse en un plenario al que fue convocado el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. La intención del oficialismo es utilizar esa instancia para conseguir despacho y dejar la propuesta habilitada para una eventual sesión de Diputados prevista para el martes 20.

Pero el dictamen todavía no está cerrado. La reunión de este miércoles mostró coincidencias sobre la necesidad de establecer nuevas reglas, aunque también dejó pedidos de modificación provenientes de la oposición. El radicalismo adelantó que trabaja sobre el articulado; Unión y Libertad acompañó políticamente la discusión; y persisten diferencias sobre publicidad, prevención, financiamiento y el diseño de la estructura destinada a perseguir las apuestas clandestinas.

De los proyectos acumulados a un texto de 64 artículos

El escenario es distinto al que tenía Diputados apenas un mes atrás. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, en septiembre la comisión tenía 27 iniciativas vinculadas con la problemática: 22 proyectos de ley, tres declaraciones y dos pedidos de informes. Diez correspondían a Fuerza Patria; seis a la UCR; cuatro a UCR + Cambio Federal; tres a Unión y Libertad; dos a la Coalición Cívica; uno a La Libertad Avanza y otro a Derecha Popular.

La acumulación de expedientes reflejaba una coincidencia política amplia sobre la necesidad de intervenir, pero no había conseguido producir una norma común. Durante los dos años anteriores habían sido presentados más de 50 proyectos relacionados con apuestas digitales y varios terminaron perdiendo estado parlamentario.

La comisión específica fue formalizada recién durante 2026 y quedó bajo la presidencia de Olivetto, con Fernando Rovello, del PRO, como vicepresidente y Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal, como secretario.

Ahora hay un expediente que funciona como base concreta de la negociación. Son 64 artículos que reúnen prevención sanitaria, controles sobre las empresas, identificación de usuarios, publicidad, persecución del circuito ilegal y nuevos mecanismos para que parte de los recursos vinculados con la actividad financien políticas públicas y organizaciones sociales.

Olivetto volvió este miércoles sobre uno de los argumentos centrales que utiliza el oficialismo para justificar la reforma. La legisladora sostuvo que la expansión digital permitió tener “casinos en cada bolsillo, en cada casa” y vinculó esa disponibilidad permanente con el crecimiento de consumos problemáticos entre jóvenes.

La preocupación tiene respaldo en relevamientos nacionales. El estudio Kids Online Argentina, realizado por UNICEF y UNESCO sobre más de 5.900 niñas, niños y adolescentes, determinó que el 24% de quienes tienen entre 12 y 17 años apostó dinero online alguna vez. Entre los adolescentes de 12 a 14 años la proporción fue del 13%, mientras que entre los de 15 a 17 alcanzó el 29%.

El relevamiento también mostró una diferencia por género: declaró haber apostado el 32% de los varones adolescentes y el 15% de las mujeres. Además, seis de cada diez chicos y chicas consultados dijeron conocer a alguien que había realizado apuestas virtuales.

El expediente D-3634/26-27 fue presentado por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto e ingresó formalmente al estado parlamentario el 29 de septiembre.

Biometría para cerrar una de las puertas de entrada

El texto obliga a las plataformas legales a implementar reconocimiento biométrico facial en tiempo real. No alcanzaría con acreditar la identidad al crear una cuenta.

La verificación deberá realizarse también al iniciar sesión, depositar o retirar dinero y efectuar operaciones superiores al monto que establezca posteriormente la reglamentación. Las cuentas serán personales e intransferibles y continuará prohibido el acceso de menores de 18 años. La biometría viene siendo uno de los puntos donde existe mayor coincidencia entre los diferentes bloques.

Ya en mayo, cuando reclamaba que Diputados pusiera en marcha la comisión, Garciarena había pedido establecer sistemas obligatorios de reconocimiento biométrico como una primera respuesta frente a la utilización de cuentas de adultos por parte de menores.

La discusión actual es más amplia: además de verificar quién apuesta, los legisladores intentan definir cuánto tiempo puede permanecer conectado, qué estímulos puede recibir y qué herramientas debe tener disponibles para detener la actividad.

La propuesta, además, introduce límites concretos a la permanencia dentro de las plataformas. Después de 60 minutos consecutivos, la sesión deberá cerrarse automáticamente y el usuario no podrá volver a ingresar durante la hora siguiente.

El sistema también deberá generar alertas cuando hayan transcurrido más de 30 minutos, exhibir de manera permanente información sobre el tiempo de conexión y el dinero apostado y permitir que cada persona establezca límites propios de depósitos.

Además se amplían los mecanismos de autoexclusión, que podrán ser temporales, permanentes o funcionar mediante restricciones horarias. Otro apartado contempla intervenciones frente a situaciones de juego problemático y herramientas para familiares, junto con dispositivos de prevención y tratamiento.

Publicidad: uno de los puntos donde la oposición pide ir más allá

El capítulo publicitario concentra parte de la negociación. El proyecto prohíbe promocionar apuestas digitales en la vía pública y en espacios de acceso público, exige autorización previa del Instituto de Lotería y Casinos para las campañas habilitadas y veta mensajes específicamente dirigidos a menores.

También elimina incentivos como determinados bonos de bienvenida, utilizados para captar nuevos usuarios. Olivetto sostuvo que su posición personal sería avanzar incluso hacia una prohibición más amplia, aunque señaló que una restricción limitada al territorio bonaerense tendría dificultades prácticas porque los usuarios continuarían recibiendo anuncios emitidos desde otras jurisdicciones.

Ese punto encontró un interlocutor en el radicalismo. El diputado Diego Garciarena anticipó después de la reunión que su bloque coincide con el espíritu general del proyecto, pero trabaja en modificaciones al articulado.

“Estamos de acuerdo con el espíritu de la ley”, afirmó, aunque señaló que existen capítulos que quieren cambiar y pidió fortalecer especialmente las medidas relacionadas con publicidad y prevención.

Una de las diferencias más concretas apareció alrededor de la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL). El proyecto propone crearla dentro del Ministerio Público bonaerense, con capacidad para investigar la explotación de plataformas clandestinas y actuar incluso de oficio.

El diseño prevé herramientas rápidas para conseguir el bloqueo de páginas, aplicaciones, sistemas de pago y publicidad vinculada con operadores no autorizados.

Garciarena cuestionó, sin embargo, que toda esa capacidad quede concentrada en una única fiscalía. El radical sostuvo que preferiría distribuir la competencia entre “dos o tres” estructuras especializadas debido al poder que tendría un solo funcionario frente a un mercado clandestino en el que, advirtió, existen fuertes intereses económicos.

El diputado Diego Garciarena anticipó después de la reunión que su bloque coincide con el espíritu general del proyecto, pero trabaja en modificaciones al articulado.

El problema que corre por afuera de las siete plataformas legales

Uno de los desafíos centrales es que la legislación bonaerense sólo puede imponer obligaciones directas a quienes operan bajo autorización provincial.

Buenos Aires cuenta actualmente con siete plataformas habilitadas, que deben utilizar dominios terminados en .bet.ar , verificar la mayoría de edad y cumplir las reglas fijadas por el Instituto de Lotería y Casinos.

Pero una parte relevante de la actividad se mueve por sitios clandestinos. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Provincia contabilizó más de 800 denuncias contra operadores ilegales, mientras una intervención judicial derivó en el bloqueo de 537 páginas. También fueron denunciados más de cien influencers por promocionar sitios no autorizados.

Ese escenario explica por qué la discusión no puede limitarse a exigir más controles a las empresas registradas. Uno de los debates de fondo es cómo endurecer las condiciones del mercado legal sin generar incentivos para que los usuarios migren hacia plataformas clandestinas, donde no existen biometría obligatoria, mecanismos de autoexclusión ni controles provinciales.

Ese conjunto de preguntas llegará el lunes a Gonzalo Atanasof. El titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos fue convocado al plenario para explicar la posición del organismo sobre la regulación y responder las consultas de los bloques antes de que intenten firmar el despacho.

Su presencia también tiene antecedentes políticos. La oposición venía reclamando desde hace meses que el funcionario concurriera a la Legislatura para informar sobre las acciones desarrolladas contra la ludopatía y el juego clandestino.

El instituto es la autoridad de aplicación sobre las plataformas legales y concentra información sobre licencias, recaudación, controles, denuncias y medidas destinadas a impedir el ingreso de menores.

La comparecencia llega además después de una decisión económica adoptada por el propio organismo. En septiembre, Lotería puso en marcha mediante la Resolución 1149/2026 un aporte del 2% sobre determinados premios provenientes de apuestas sucesivas en juegos de resolución inmediata, principalmente tragamonedas digitales.

La herramienta estaba contemplada en la Ley 15.079 desde 2018, dentro de una banda posible del 1% al 3%, pero fue activada ahora. Según la estimación difundida por el gobierno bonaerense, podría generar entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social. Se trata de una proyección oficial y no de una recaudación ya consolidada.

Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

El oficialismo busca aliados afuera del bloque

Fuerza Patria necesita que el expediente consiga respaldo suficiente para superar la etapa de comisiones y llegar con posibilidades al recinto. Tignanelli comenzó a buscar esos acuerdos desde la presentación pública.

Allí destacó la presencia de Martín Rozas, titular del bloque Unión y Libertad, y Gustavo Cuervo, de Nuevos Aires. Rozas figura además entre los dirigentes que vienen acompañando la elaboración de la propuesta.

Unión y Libertad volvió a mostrar acompañamiento durante la discusión de esta semana. El radicalismo, en cambio, se ubica por ahora en una posición de apoyo al objetivo con modificaciones al articulado.

Eso convierte al lunes 19 en una instancia decisiva: no sólo por la exposición de Atanasof, sino porque allí deberá verse cuánto de los reclamos opositores incorpora Fuerza Patria antes de intentar firmar un despacho.

Tignanelli ya anticipó que no espera una negociación sencilla. “Es una pelea que va a ser dura y hay que dar de conjunto”, afirmó al presentar la iniciativa.

El legislador sostuvo además que la regulación afectará intereses económicos relevantes y convocó a intendentes, clubes, entidades sociales, referentes religiosos y otros actores institucionales a respaldar la propuesta.