Senado bonaerense.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó este jueves 26 de noviembre una ley para prevenir y resolver situaciones de sobreendeudamiento familiar, que permitirá renegociar compromisos con bancos, financieras, fintech, billeteras digitales y otros proveedores de bienes y servicios cuando las obligaciones acumuladas superen la capacidad económica de los consumidores.

La iniciativa, presentada por el presidente del bloque oficialista de Diputados, Facundo Tignanelli, y la legisladora Mayra Mendoza, e impulsada junto al defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, obtuvo la aprobación definitiva del Senado durante la sesión ordinaria conducida por la vicegobernadora Verónica Magario.

El expediente D-3108/26-27, que había recibido media sanción el 29 de septiembre, establece la creación del Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. Su objetivo es facilitar la reorganización de las deudas sin comprometer los recursos necesarios para la subsistencia de las familias.

La norma incorpora una instancia de negociación obligatoria antes de llegar a la Justicia, condiciones mínimas para los acuerdos de refinanciación y mayores controles sobre quienes ofrecen préstamos.

Cómo funcionará la renegociación de deudas en la Provincia

La principal herramienta será una Instancia Prejudicial Obligatoria y gratuita, que funcionará bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Allí, los consumidores podrán solicitar que todos sus acreedores sean incorporados a un mismo procedimiento para negociar una solución integral.

El mecanismo busca evitar que la refinanciación de una deuda termine agravando la imposibilidad de afrontar otras obligaciones. Para determinar la capacidad de pago se tendrán en cuenta los ingresos, la composición del grupo familiar, los gastos habituales, los vencimientos y las tasas de interés.

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El procedimiento podrá iniciarse por solicitud del consumidor, por cualquiera de sus acreedores o por intervención de la propia Defensoría, cuando detecte una situación de sobreendeudamiento y cuente con la conformidad de la persona afectada.

Los acreedores estarán obligados a participar de buena fe, proporcionar información sobre las obligaciones reclamadas y colaborar en la búsqueda de alternativas de regularización. El organismo podrá convocar audiencias conjuntas o individuales, revisar liquidaciones y requerir modificaciones cuando corresponda.

Para iniciar el trámite, los consumidores deberán aportar, en la medida de sus posibilidades, información sobre los acreedores, los montos adeudados, contratos, facturas, resúmenes y eventuales procesos judiciales. La falta de alguno de esos documentos no impedirá la apertura del procedimiento si existen elementos suficientes para acreditar la situación económica.

Cuotas de hasta el 30% de los ingresos: qué establece la ley

Uno de los artículos centrales dispone que la suma de las cuotas mensuales correspondientes a los acuerdos de reestructuración no podrá superar el 30% del ingreso neto del deudor.

En aquellos casos en los que los ingresos sean variables, la Defensoría podrá considerar un promedio de los recursos acreditados durante un período determinado. También deberá procurar una distribución razonable de la capacidad de pago entre los distintos acreedores.

Las propuestas de regularización deberán incorporar, como mínimo, dos de las siguientes tres medidas:

Ampliación de los plazos de devolución.

Reducción de las tasas de interés.

Quita parcial o total del capital adeudado.

Una vez homologados por la Defensoría, los acuerdos tendrán fuerza ejecutiva y reemplazarán las condiciones originales de las obligaciones comprendidas. Los acreedores no podrán volver a reclamar conceptos que hayan sido eliminados o condonados durante la negociación.

El diputado de Fuerza Patria Facundo Tignanelli junto al junto al defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino.

Además, cuando el consumidor complete los pagos acordados, el acreedor deberá entregar una constancia de cancelación y comunicar la regularización a las bases de información crediticia correspondientes.

Qué deudas estarán alcanzadas y qué pasará con los juicios

El régimen comprenderá tanto obligaciones vencidas como aquellas que todavía no hayan llegado a su fecha de pago, siempre que deriven de relaciones de consumo y contribuyan al sobreendeudamiento.

Entre ellas se encuentran los préstamos bancarios y personales, tarjetas de crédito, compras financiadas, créditos digitales y deudas por servicios públicos domiciliarios, telefonía, internet, educación y salud.

También podrán incorporarse refinanciaciones anteriores y obligaciones que hayan sido transferidas a terceros o agencias de cobranza.

Quedarán excluidas las cuotas alimentarias, las obligaciones tributarias, fiscales y previsionales, las deudas originadas en delitos y determinadas indemnizaciones.

La ley establece que, respecto de las obligaciones alcanzadas, ningún acreedor podrá iniciar una demanda judicial de cobro sin agotar previamente la instancia ante la Defensoría.

Si ya existe un juicio, el consumidor podrá solicitar su suspensión. El juez tendrá la facultad de concederla por hasta 30 días hábiles judiciales, prorrogables por otros 30 días cuando existan negociaciones concretas en marcha.

Si no se alcanza un acuerdo, la Defensoría podrá emitir un dictamen sobre la conducta de las partes, las ofertas realizadas y la situación económica del deudor. Una vez agotada la instancia conciliatoria, quedará habilitada la vía judicial.

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Un registro de prestamistas y sanciones para quienes incumplan

La norma también crea el Registro Provincial de Prestamistas, de inscripción obligatoria para personas y empresas dedicadas habitual o profesionalmente al otorgamiento de préstamos, créditos, adelantos de fondos y financiaciones, incluso mediante aplicaciones móviles.

La obligación alcanzará a los operadores digitales que presten servicios a consumidores bonaerenses, aunque no dispongan de establecimientos físicos en territorio provincial.

Las entidades financieras sometidas al régimen y control del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estarán exceptuadas de inscribirse, pero deberán cumplir las restantes disposiciones de la ley que les resulten aplicables.

Los prestamistas obligados a registrarse que otorguen créditos sin inscripción perderán la posibilidad de recurrir a la vía ejecutiva y reclamar intereses, comisiones y gastos. Solo podrán exigir la devolución del capital efectivamente entregado, descontando los pagos ya realizados.

El régimen contempla, además, multas, suspensiones, cancelaciones de inscripciones, inhabilitaciones temporales y clausuras, según la gravedad de las infracciones.

El crecimiento de la mora y las familias que se endeudan para comer

La sanción llega en medio del deterioro de la capacidad de pago de los hogares bonaerenses, con niveles de incumplimiento especialmente elevados entre quienes recurren a prestamistas no bancarios.

El Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) a partir de registros del Banco Central, mostró que en agosto de 2026 el 28,02% de los deudores bonaerenses presentaba atrasos.

Entre quienes habían recurrido a financieras, la proporción ascendía al 57,1%, frente al 50,7% registrado en abril.

La vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense Verónica Magario destacó la sanción.

Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo, que reunió 1.408 respuestas de 97 municipios bonaerenses, reveló que el 56,6% de los hogares consultados había solicitado préstamos durante el último año y que el 73,5% de ese grupo todavía no había logrado cancelarlos.

El 56,9% había recurrido al crédito para comprar alimentos, mientras que cuatro de cada diez hogares endeudados destinaban más de la mitad de sus ingresos al pago de cuotas.

La problemática también motivó una iniciativa específica para proteger los salarios de los trabajadores estatales, presentada por el senador Sergio Berni, que obtuvo respaldo unánime en la Comisión de Trabajo del Senado en octubre.

Tras la sanción del régimen general de sobreendeudamiento, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con su reglamentación y definir la autoridad responsable del registro de prestamistas, mientras que la Defensoría establecerá las reglas operativas del procedimiento de renegociación.