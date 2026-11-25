En su primer informe de gestión, el jefe de Gabinete defendió el modelo de Milei y reivindicó la baja de la inflación.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado con una fuerte defensa del programa económico de Javier Milei, cuestionamientos a los gobiernos anteriores y un mensaje electoral de cara a 2027. En una exposición atravesada por los reclamos sobre el empleo, los salarios y la actividad productiva, el funcionario responsabilizó a la herencia recibida por los problemas estructurales del país y evitó reconocer que la economía atraviesa una recesión técnica, según las estimaciones de especialistas privados.

Durante su intervención, Santilli reivindicó el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y las reformas impulsadas por el Ejecutivo. También destacó el desempeño de las exportaciones, el crecimiento de determinados sectores y las políticas de seguridad, mientras la oposición cuestionaba las dificultades que atraviesan la industria, el comercio y los hogares.

“Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó”, afirmó ante los legisladores, luego de describir la situación económica y social de diciembre de 2023.

La herencia recibida, otra vez en el centro del discurso oficial

Santilli dedicó buena parte de su exposición inicial a cuestionar el escenario que, según su interpretación, encontró Milei al asumir la Presidencia. “Lo que recibió el presidente Milei era un caos”, sostuvo, y recordó que el país atravesaba elevados niveles de inflación, restricciones cambiarias y problemas de financiamiento.

El jefe de Gabinete describió una economía que llevaba años sin crecimiento sostenido y cuestionó la expansión del gasto público, las regulaciones y el funcionamiento de las organizaciones sociales. “Éramos el hazmerreír del mundo”, afirmó al repasar las dificultades económicas de las administraciones anteriores.

También sostuvo que el Gobierno consiguió ordenar las cuentas públicas y recuperar condiciones para la inversión, al tiempo que elogió la estrategia económica del ministro Luis Caputo.

En materia inflacionaria, reivindicó la evolución de los precios desde diciembre de 2023 y sostuvo que el programa oficial permitió reducir significativamente los registros heredados. Durante su exposición señaló que la inflación mayorista, que había rondado el 270% anual, cerró 2025 cerca del 26%, y destacó el ordenamiento monetario y fiscal como factores centrales de esa evolución.

El informe escrito del Gobierno también remarcó que la inflación se encuentra en niveles considerablemente inferiores a los registrados al inicio de la administración libertaria. No obstante, los últimos datos del INDEC muestran que el Índice de Precios al Consumidor volvió a acelerarse en octubre, cuando registró una suba del 2,2%, frente al 1,9% de septiembre. La inflación interanual se ubicó en 33,1%, un nivel inferior al de años anteriores, pero que continúa entre los más elevados de América Latina.

El dato también refleja las dificultades para alcanzar una desaceleración sostenida de los precios mensuales, especialmente en un contexto de incrementos tarifarios y presión sobre los ingresos familiares. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Argentina volvió a ubicarse segunda en el ranking regional de inflación, únicamente por detrás de Venezuela.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Patricia Bullrich.

La recesión que Santilli evitó reconocer

Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con la evolución de la actividad económica. El jefe de Gabinete defendió los resultados del programa oficial y rechazó las advertencias sobre un deterioro generalizado de la economía.

“Se equivocaron, no hubo estallido, hubo crecimiento”, afirmó en respuesta a quienes habían anticipado consecuencias sociales y económicas negativas de las políticas de Milei.

Sin embargo, las últimas estadísticas muestran un panorama más complejo. Según el INDEC, la actividad económica registró en septiembre una caída interanual del 1,2%, aunque presentó una mejora mensual desestacionalizada del 1,1%.

Ese repunte no alcanzó para compensar las contracciones anteriores. De acuerdo con estimaciones privadas basadas en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la economía acumuló una baja cercana al 1,8% durante el tercer trimestre.

Como el Producto Bruto Interno había retrocedido un 0,6% en el segundo trimestre, distintos especialistas consideran que se configuró una recesión técnica, entendida habitualmente como dos trimestres consecutivos de caída de la actividad.

El Ministerio de Economía, en cambio, sostuvo en su respuesta escrita que no existe una definición única para establecer cuándo comienza una recesión. La cartera citó la metodología utilizada en Estados Unidos, que contempla no solamente la duración, sino también la profundidad y la extensión de las contracciones económicas.

El informe presentado ante el Senado también reconoció que el comportamiento de la economía es desigual entre sectores. Mientras actividades vinculadas con la minería y la energía registraron avances, la industria manufacturera y otras ramas asociadas con el mercado interno mostraron retrocesos.

En uno de los períodos analizados, la minería presentó un crecimiento interanual del 11,1%, mientras que la industria manufacturera cayó un 3,2%. Los datos laborales también reflejan dificultades para recuperar el empleo formal: estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se registró una reducción neta de 32.429 empleadores y 467.989 trabajadores cubiertos por el sistema.

La provincia de Buenos Aires encabezó las pérdidas absolutas de empleadores, mientras que el comercio, la industria y el transporte estuvieron entre los sectores más afectados.

El informe presentado ante el Senado también reconoció que el comportamiento de la economía es desigual entre sectores.

La defensa del programa libertario generó una rápida reacción entre los legisladores opositores. El presidente del bloque justicialista, José Mayans, cuestionó el contenido de la exposición y consideró que el funcionario presentó una descripción alejada de la situación económica y social.

“No sé quién le escribió ese discurso, pero está muy alejado de la realidad”, afirmó el senador durante un cuarto intermedio. Mayans sostuvo además que las explicaciones del jefe de Gabinete dejaron preocupaciones sobre la interpretación oficial de los problemas que atraviesa el país.

En la misma línea, el senador Fernando Salino manifestó su desacuerdo con el panorama expuesto por Santilli. Las objeciones se sumaron a los requerimientos vinculados con el financiamiento universitario, la situación de las personas con discapacidad, las jubilaciones y la pérdida de empleos registrados.

La exposición se desarrolló en medio de una agenda legislativa atravesada por las negociaciones del Presupuesto 2027 y el proyecto del Gobierno para suspender las PASO.

De la defensa económica a la campaña de 2027

Más allá de las respuestas sobre la administración nacional, Santilli también utilizó parte de su exposición para enviar un mensaje político de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El jefe de Gabinete afirmó que Milei consiguió sostener su programa pese a los pronósticos negativos y destacó la continuidad de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. “No hubo estallido, hubo crecimiento. Hoy va por la reelección”, sostuvo.

También aseguró que las elecciones de 2027 definirán la continuidad del rumbo económico. “El próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás”, planteó ante los senadores.

En ese contexto, elogió el papel de Patricia Bullrich en las políticas de seguridad y volvió a cuestionar el funcionamiento de los piquetes durante los gobiernos anteriores.