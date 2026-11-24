El proyecto pasó el filtro de la Comisión de Legislación General del Senado Bonaerense.

La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense aprobó por mayoría el proyecto para regular el trabajo mediante plataformas digitales. La iniciativa impulsada por el gobierno de Axel Kicillof busca establecer obligaciones para las empresas y herramientas de protección para quienes realizan repartos o transportan pasajeros.

Durante la reunión de este martes, encabezada por Germán Lago, la propuesta reunió seis respaldos del peronismo, mientras que los representantes de Hechos, La Libertad Avanza, Unión y Libertad y el PRO se pronunciaron en contra.

El despacho suma una instancia favorable a una discusión que comenzó formalmente en junio y que ya había incorporado modificaciones en la Comisión de Trabajo y Legislación Social. El texto unifica el plan del Ejecutivo con una propuesta del senador Federico Fagioli, de Fuerza Patria, destinada a proteger a repartidores y choferes de moto asociados a aplicaciones.

Sin embargo, el avance en comisión todavía no garantiza su llegada al recinto. La iniciativa no tiene asegurado un lugar en la sesión prevista para el jueves 26 de noviembre y su tratamiento continúa condicionado por los acuerdos parlamentarios.

Lago sostuvo que “las modificaciones no fueron sustanciales” y explicó que se incorporaron recomendaciones surgidas de conversaciones con trabajadores y organizaciones. Entre los ajustes aparece un apartado de infracciones por incumplimientos empresariales, como omitir la inscripción, negar información o no contratar los seguros previstos.

El núcleo del proyecto se mantiene: crear un Registro de Trabajo mediante Plataformas Digitales, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense, al que las compañías deberán aportar información sobre las personas que prestan servicios, sus condiciones contractuales, horas de actividad e ingresos.

También contempla seguros de accidentes personales, paradores para descanso e higiene y una aplicación pública para acceder a información, capacitaciones y mecanismos de emergencia. Su alcance no depende de una única modalidad contractual: comprende a quienes trabajan mediante aplicaciones bajo distintas formas jurídicas.

Seguros y paradores: quién debe asumir los costos

La propuesta alcanza a actividades organizadas mediante aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber, DiDi y Cabify. Aunque el nombre con el que circula remite al reparto, su alcance también comprende el transporte de pasajeros.

Uno de los ejes que la Provincia viene defendiendo desde la presentación es que las empresas asuman obligaciones frente a los riesgos de la actividad. El esquema original establece seguros por accidentes y condiciones adecuadas en los centros desde los que se distribuyen pedidos.

Las denominadas “tiendas invisibles”, establecimientos sin atención comercial tradicional donde se almacenan o preparan mercaderías, deberían contar con sanitarios, agua potable, espacios de descanso, puntos de carga para celulares y resguardo frente al clima, bajo fiscalización laboral.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, presentó la iniciativa como una respuesta a la falta de protección: “Lo que buscamos es que quienes hoy no tienen ningún tipo de derecho cuenten con un piso mínimo de protección”, sostuvo.

La implementación también requiere articulación territorial. Los espacios de descanso y las herramientas de asistencia involucran a la Provincia, los municipios y las plataformas, una coordinación que deberá traducirse en instalaciones y servicios concretos si el proyecto se convierte en ley.

🏛️ Avanzó en el Senado el proyecto para regular el trabajo mediante plataformas digitales La Comisión de Legislación General dio el visto bueno por mayoría al plan integral impulsado por el Ejecutivo bonaerense. 🔗 https://t.co/aalc7nqpn1 https://t.co/P36c57skUo — Senado BA (@Senado_BA) November 24, 2026

Los reclamos que los trabajadores llevaron al Senado

El dictamen llega después de reuniones informativas y planteos gremiales. El secretario general de la Asociación Sindical Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), Marcelo Parientes, calificó la apertura del debate como un “enorme paso adelante”. Al mismo tiempo, señaló el problema de las cuentas alquiladas: personas que sufrieron bloqueos de sus perfiles originales y continúan trabajando mediante usuarios registrados a nombre de terceros.

La observación apunta a una dificultad práctica. Si el Estado recibe únicamente los datos asociados a las cuentas, podría no identificar a todas las personas que efectivamente realizan las tareas.

Parientes también cuestionó que las inspecciones callejeras terminen perjudicando a repartidores que utilizan una moto o bicicleta para generar ingresos. El reclamo sindical busca concentrar las responsabilidades en las empresas y evitar que los trabajadores pierdan sus herramientas por incumplimientos ajenos.

Cómo identificar y proteger a quienes trabajan cobra mayor relevancia ante la expansión de la actividad. Según los datos empresariales sobre el crecimiento del trabajo mediante aplicaciones, cuatro plataformas registraron aumentos de entre el 25% y el 30% en sus trabajadores activos durante el último año, con distintas dedicaciones y niveles de dependencia de esos ingresos.

Rappi señaló que el 70% de sus repartidores se conecta menos de diez horas semanales, con un promedio general de 12,8 horas. En PedidosYa, el 70% registraba una conexión promedio de tres horas diarias.

En las aplicaciones de transporte aparece una mayor presencia de conductores que utilizan la actividad como fuente principal de ingresos. Esa diferencia resulta relevante para discutir coberturas y obligaciones: conviven personas que complementan otra ocupación con quienes dependen de las plataformas para sostener sus gastos habituales.

La propuesta alcanza a actividades organizadas mediante aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber, DiDi y Cabify .

Otra regulación para pasajeros y una discusión por la fiscalización

El plan del Ejecutivo no es la única iniciativa sobre aplicaciones. Otra propuesta bonaerense, impulsada por la senadora María Rosa Martínez con acompañamiento de organizaciones de taxistas, se concentra en la habilitación y fiscalización del transporte remunerado de pasajeros.

Ese expediente propone licencia profesional D1, edad mínima de 21 años, antecedentes penales actualizados, VTV y seguros específicos. También establece obligaciones tributarias y registrales para las compañías. Su recorrido es independiente del plan laboral que avanzó este martes.

La coexistencia de ambas propuestas muestra que la discusión comprende asuntos diferentes: las condiciones de prestación del servicio, la seguridad de los vehículos y la protección de quienes trabajan. El debate también generó cuestionamientos de la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina, que reclamó ampliar la participación de actores en la elaboración de las reglas.

Para el Gobierno bonaerense, el nuevo despacho permite sostener una de sus iniciativas laborales. Ahora, la “ley Rappi” espera una fecha para llegar al recinto y los acuerdos necesarios para avanzar con las obligaciones que deberán cumplir las plataformas.