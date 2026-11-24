Una encuesta reveló que el 62,3% de los beneficiarios pagó prestaciones que esperaba cubiertas y más de la mitad postergó o interrumpió su atención.

El gobierno de Javier Milei reemplazó a las dos máximas autoridades del PAMI en medio de reclamos por pagos y dificultades de atención. El cambio coincide con la difusión de una encuesta bonaerense que pone cifras a la experiencia de sus afiliados: casi siete de cada diez consultados tuvieron problemas para acceder a una prestación durante el último año.

El relevamiento, realizado por La Marquilla sobre 800 afiliados de la provincia de Buenos Aires, también encontró que el 54,2% postergó, interrumpió o abandonó su atención médica por problemas con la cobertura. La consulta se efectuó entre el 16 y el 19 de noviembre, antes de la renovación de autoridades.

La conducción quedó en manos de Verónica Gabriela Pérez, como directora ejecutiva, y Elizabeth Ana Osterberg, como subdirectora. Reemplazan a Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, cuyas renuncias fueron aceptadas con efecto desde el 23 de noviembre mediante el Decreto 1412/2026, publicado este martes.

La evaluación empeora cuando más se necesita atención

El sondeo muestra una división en la valoración general del organismo. El 45,1% calificó su experiencia como buena o muy buena, mientras que el 52,5% la consideró regular o mala.

Las dificultades más mencionadas estuvieron relacionadas con conseguir turnos con especialistas, señaladas por el 45,2%. Les siguieron los problemas con medicamentos, con 28,8%, y con estudios de diagnóstico —como tomografías, resonancias o ecografías—, con 21,5%.

La confianza hacia adelante también aparece afectada: el 48% manifestó no confiar en que PAMI pueda atenderlo cuando lo necesite. Entre quienes atravesaron una urgencia, esa desconfianza ascendió al 52,5%.

Los directores del informe, Martín Ramirez Tacgorian y Rosario Porthé, resumieron el resultado con una definición: “PAMI funciona aceptablemente para quien casi no lo usa y falla justo cuando se lo necesita”. Su interpretación apunta a que la evaluación se vuelve más negativa entre quienes requieren una respuesta más frecuente o inmediata.

El impacto presenta diferencias territoriales. En el interior bonaerense, el 70,5% de los encuestados pagó alguna prestación que esperaba cubierta, por encima del 62,3% provincial y del 50,1% registrado en la Primera Sección Electoral.

En ese mismo agrupamiento del interior, el 58,2% declaró problemas para recibir atención y el 49,7% postergó, interrumpió o abandonó una consulta o atención médica. Además, el 30,4% debió trasladarse a otra localidad y el 23,4% interrumpió un tratamiento por no encontrar alternativas a través del organismo.

Los testimonios recogidos en General Pueyrredón ilustran esas dificultades. “Es una odisea conseguir turnos”, expresó una afiliada de 67 años. Otra mujer de la misma edad reclamó mejores pagos a los profesionales para evitar tener que “esperar dos meses para ser atendidos”.

Para los autores, “el sistema está trasladando su costo a los afiliados”. La observación refiere a los desembolsos declarados por los consultados para acceder a servicios que esperaban recibir mediante su cobertura.

El 48% no confía en que el PAMI pueda atenderlo cuando lo necesite. "Te podés morir antes", nos dijo una afiliada de 62 años de San Fernando. https://t.co/9hbdcq3YkX — La Marquilla (@lamarquilla) November 24, 2026

A quiénes responsabilizan los consultados

La percepción de los afiliados también tiene una dimensión política. Ante la pregunta por el principal responsable de los problemas del PAMI, el 44,8% señaló al Gobierno nacional y el 29,7% mencionó al organismo y sus autoridades. Los prestadores recibieron el 8% de las primeras menciones.

Cuando se suman la primera y la segunda respuesta, las referencias al PAMI y sus autoridades alcanzan el 71,2%, mientras que las dirigidas al Ejecutivo nacional llegan al 65,3%.

La discusión sobre los fondos aparece entre las demandas. El 45,7% cree que los recursos no alcanzan, frente a un 27,3% que considera que se malgastan. A su vez, el 45,5% pidió que Nación aumente el presupuesto.

El recambio también atraviesa la interna del Gobierno

La salida de Leguízamo y Zamparolo termina con una conducción que había asumido el 21 de diciembre de 2023, al comienzo de la gestión libertaria. El reemplazo estuvo precedido por diferencias internas. En septiembre, ambos funcionarios habían transmitido al ministro de Salud, Mario Lugones, su malestar por la intervención de dirigentes vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones del organismo.

Pérez, en cambio, había ascendido ese mes a la coordinación ejecutiva del PAMI. Antes estuvo al frente de la Unidad de Gestión Local VIII de San Martín, una responsabilidad que la vinculó con la administración territorial bonaerense.

El Ministerio de Salud presentó el recambio como una etapa de modernización, mejor administración de recursos y fortalecimiento de las prestaciones. Entre las prioridades anunció “profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos, fortalecer los mecanismos de control”.

El antecedente financiero es significativo: en mayo, el Gobierno había dispuesto una asistencia reintegrable de $580.000 millones, justificada en la situación crítica del organismo y destinada a cancelar compromisos con proveedores sanitarios para sostener los servicios.

A esas dificultades se suma el diagnóstico de los afiliados recogido antes del cambio de autoridades. La encuesta online de La Marquilla, consultó a 800 beneficiarios bonaerenses, mediante una muestra no probabilística con cuotas por género y edad y ajustes sociodemográficos y de afiliación. Sus resultados describen las experiencias y percepciones de los participantes, sin constituir un registro administrativo del conjunto de las prestaciones.

El relevamiento muestra así los problemas que recibe la conducción entrante: obstáculos para conseguir turnos, tratamientos postergados y gastos trasladados a los hogares. Para los afiliados consultados, la respuesta pendiente va más allá de los nombres: conseguir atención a tiempo y sostener los tratamientos sin tener que afrontar por su cuenta las prestaciones que esperan cubiertas.