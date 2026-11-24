El conflicto laboral en el Hospital Garrahan volvió a escalar este martes 24 de noviembre, luego de que las autoridades del centro pediátrico dispusieran diez pedidos de cesantía y 28 suspensiones contra trabajadores que participaron de las protestas salariales de 2025.

La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició una jornada de protesta desde las primeras horas de la mañana y apuntó contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el Consejo de Administración del establecimiento.

Las notificaciones comenzaron a llegar por correo electrónico el viernes pasado y derivan de un sumario administrativo abierto tras la ocupación de las oficinas de la Dirección Médica en octubre de 2025.

Los gremios denuncian represalias por los reclamos salariales

Desde ATE cuestionaron la decisión de las autoridades y denunciaron que no se respetaron los plazos establecidos para presentar recursos de reconsideración y apelación.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE del Garrahan, vinculó las sanciones con las movilizaciones que permitieron conseguir una recomposición salarial durante el año pasado.

Por su parte, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) también rechazó las medidas disciplinarias.

Los sindicatos advirtieron que varios de los trabajadores alcanzados cuentan con tutela gremial, por lo que será necesaria una autorización judicial de desafuero para concretar sus desvinculaciones.

Qué dijeron las autoridades del Hospital Garrahan

Mediante un comunicado, la conducción del hospital confirmó las sanciones contra 38 empleados y defendió el procedimiento administrativo.

La resolución contempla diez pedidos de cesantía y 28 suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo.

Las autoridades consideraron que los acontecimientos de octubre de 2025 fueron de extrema gravedad y aseguraron que los involucrados tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a defensa durante el sumario.

Los trabajadores también cuestionan el presupuesto

El reclamo gremial excede las sanciones administrativas. Desde ATE denunciaron una reducción presupuestaria superior a los $40.000 millones y cuestionaron la falta de incorporación de personal e insumos.

De acuerdo con cifras difundidas por los sindicatos, la cantidad de trabajadores de enfermería pasó de 2.000 a aproximadamente 1.350.

La organización anticipó que impulsará nuevas asambleas, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad con los empleados afectados.

Para este martes, los delegados convocaron a un acto y una conferencia de prensa a las 12, frente al ingreso del hospital ubicado sobre la calle Combate de los Pozos, en la Ciudad de Buenos Aires.