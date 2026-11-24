El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara , convocó a las autoridades de Diputados y a los presidentes de todos sus bloques para conocer el estado de las iniciativas contra la ludopatía.

La Iglesia católica incorporó una nueva instancia de diálogo al debate sobre las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, junto con los obispos bonaerenses, convocó a las autoridades de Diputados y a los presidentes de todos sus bloques para conocer el estado de las iniciativas contra la ludopatía.

El encuentro está previsto para este martes en el Arzobispado platense, un día antes de la sesión ordinaria convocada en la Cámara baja. La invitación fue remitida al presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, para hacerla extensiva a las distintas fuerzas políticas.

La intervención llega cuando el proyecto impulsado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto consiguió superar su primera comisión, pero dejó tres dictámenes diferentes. Las coincidencias sobre prevención y protección de menores todavía no se tradujeron en un acuerdo sobre los instrumentos económicos de la regulación.

Una convocatoria a todos los bloques

La carta de los obispos advierte que las apuestas constituyen “una problemática que golpea con particular crudeza a niñas, niños y adolescentes y a las economías familiares de nuestra provincia”. Con esa preocupación, las autoridades eclesiásticas buscan conocer las propuestas legislativas y aportar la experiencia de las comunidades diocesanas que acompañan a hogares afectados.

La convocatoria encuentra a los diputados con coincidencias sobre la prevención, pero sin un acuerdo sobre el financiamiento. Esa diferencia quedó expuesta el 17 de noviembre, cuando la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por Micaela Olivetto, aprobó en general el régimen para regular las apuestas online. El cuerpo reunió a todos sus integrantes después de una convocatoria frustrada por falta de quórum.

Olivetto destacó que “hay un acuerdo para garantizar que los menores no apuesten”, además de coincidencias sobre el acompañamiento a los adultos y las restricciones publicitarias. También expresó disposición a incorporar modificaciones que mejoren la iniciativa.

Sin embargo, la discusión terminó con tres despachos y apoyos cruzados entre las bancadas: uno de Olivetto acompañado por el massista Roberto Vázquez; otro con cambios del radical Diego Garciarena; y una alternativa respaldada por Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez, junto con Fernando Rovello, del PRO, y Fabián Luayza, de Nuevos Aires. El libertario Francisco Adorni se abstuvo.

Ese reparto de respaldos muestra el escenario que llegará al encuentro con los obispos: la voluntad de avanzar con una regulación convive con diferencias entre oficialismo y oposición, y dentro del propio peronismo, sobre cuánto aportarían las empresas y cómo se distribuirían los recursos.

Reunión ordinaria de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

Quién aporta y quién distribuye: el núcleo de la pelea

La propuesta original contempla aportes de las operadoras para financiar prevención, asistencia y otros destinos específicos. Uno de los mecanismos establece una contribución mensual equivalente al 3% de los premios pagados, a cargo de las empresas: el 85% se destinaría a entidades de bien público y deportivas y el 15% a becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

La alternativa acompañada por De Jesús incorpora a municipios, organismos provinciales e instituciones comunitarias dentro del esquema de distribución. Las definiciones sobre la conformación del fondo y los recursos que aportarían las plataformas quedaron pendientes para las siguientes instancias parlamentarias.

A esa diferencia se agrega el desacuerdo sobre cómo vincular la regulación con las cuentas de 2027. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, planteó que sus instrumentos económicos deben discutirse junto con el paquete presupuestario, mientras los impulsores buscan evitar que esa negociación postergue las medidas de prevención.

Otro punto es el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS). El Ejecutivo pretende reforzar el respaldo legal del aporte sobre premios de determinados juegos digitales, cuyo cobro encontró obstáculos judiciales. Tignanelli defiende que los nuevos fondos se sostengan con contribuciones de las licenciatarias. La incorporación del FOPIS al despacho de La Cámpora acercó posiciones, pero no reunió a todos detrás de un texto común.

Con monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de @CaritasAR, hablamos sobre cómo afectan la crisis y los entornos digitales a muchos jóvenes de la Provincia. https://t.co/QxHUFMh1AN — Gonzalo Atanasof (@gonatanasof) September 15, 2026

El recorrido debe continuar por Legislación General, presidida por el massista Rubén Eslaiman, y Presupuesto e Impuestos, encabezada por De Jesús. Allí deberá resolverse cómo compatibilizar los dictámenes y qué versión podría llegar al recinto. Los promotores habían planteado realizar una reunión conjunta para acelerar el trámite.

La discusión tampoco se limita al expediente principal. En la reunión del 17 avanzaron iniciativas de Alejandra Lordén, Ayelén Rasquetti, Romina Braga y Martín Rozas, vinculadas con campañas de concientización, capacitación y prevención de la ludopatía en ámbitos educativos y entornos digitales.

El Episcopado reclama que la discusión nacional no vuelva a postergarse

En paralelo, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió el 23 de noviembre una carta abierta a los senadores nacionales. Allí advirtió sobre la posibilidad de que pierda estado parlamentario el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea aprobado por Diputados hace dos años.

“La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, señalaron los obispos. También reclamaron: “Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”. El documento vincula la urgencia legislativa con el endeudamiento familiar, las adicciones y el deterioro de los vínculos que observan en sus comunidades.

En Buenos Aires, la reunión con Carrara llevará esa preocupación a una mesa donde estarán convocadas todas las bancadas. La Iglesia suma una demanda de respuesta, pero el acuerdo sobre los aportes y su distribución sigue en manos de los legisladores.