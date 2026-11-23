Dirigentes del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y sectores provenientes del PRO participarán el viernes 27 de noviembre de un encuentro para debatir cómo construir una alternativa electoral a Javier Milei y La Libertad Avanza en 2027. La actividad se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y reunirá a referentes de distintas tradiciones políticas para analizar posibles mecanismos de cooperación.

La convocatoria, denominada “Coordinar para Ganar”, tendrá como consigna “Estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas”. Aunque la discusión estará atravesada por las próximas elecciones presidenciales, la jornada no tiene como finalidad inmediata conformar una alianza ni definir candidaturas, sino explorar las condiciones para avanzar hacia eventuales acuerdos entre dirigentes y organizaciones políticas y sociales.

Quiénes participarán del encuentro en la UBA

El panel de cierre contará con los dirigentes peronistas Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Juliana Di Tullio, el radical Martín Lousteau, el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. La mesa será moderada por el exministro de Cultura Pablo Avelluto.

La actividad está organizada por Le Monde diplomatique, Democracia en Red, la Fundación Argentina por Venir y el centro Estudios para la Recuperación Argentina. Su propuesta es discutir experiencias de cooperación entre fuerzas que mantienen diferencias ideológicas y electorales, en medio de los debates internos que atraviesan al peronismo, la UCR y el PRO sobre sus posicionamientos frente al Gobierno.

Las discusiones que Lousteau plantea para construir una alternativa

Lousteau, uno de los impulsores del encuentro, sostuvo que la oposición necesita revisar sus experiencias anteriores y discutir nuevas formas de organización. “Hace falta una reflexión profunda de qué fue lo que no funcionó”, afirmó. También consideró necesario incorporar al debate argentino las transformaciones políticas, económicas y sociales que se registran a nivel internacional.

El dirigente radical señaló que existe un sector del electorado que cuestiona la gestión libertaria, pero que tampoco está dispuesto a acompañar un regreso del kirchnerismo. “Hay mucha gente a la que no le gusta este presente, pero no quiere volver para atrás”, expresó al plantear la necesidad de construir una propuesta política diferente.

Para avanzar en esa dirección, consideró que los distintos sectores deberán revisar sus posiciones. Según explicó, el kirchnerismo tendrá que incorporar una discusión sobre el orden macroeconómico, mientras que los espacios identificados con las banderas republicanas deberán reconocer que el peso del ajuste no puede recaer sobre los sectores más vulnerables.

Lousteau también defendió el diálogo entre dirigentes de diferentes tradiciones y cuestionó las resistencias a escuchar posiciones ajenas. “Una mala idea no es como un virus, no se te va a contagiar por escucharla”, sostuvo al señalar que los acuerdos deben construirse sin posiciones dogmáticas.

Acuerdos electorales, territorio y abstención: los ejes de la jornada

El programa incluirá cinco sesiones de debate sobre la batalla cultural, los acuerdos electorales, la organización territorial, la abstención y las experiencias internacionales de coordinación opositora. Entre los casos que se analizarán figuran Brasil, Francia, Hungría, Estados Unidos y Colombia, donde distintas fuerzas políticas desarrollaron estrategias de articulación para competir electoralmente.

La convocatoria pondrá así en discusión tanto las posibilidades de entendimiento entre dirigentes como las formas de organización política y social. Con las elecciones de 2027 como horizonte, el encuentro buscará explorar mecanismos de cooperación entre sectores opositores, todavía sin una definición inmediata sobre alianzas electorales o candidaturas presidenciales.