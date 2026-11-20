Kicillof recibió a intendentes del MDF en la Gobernación.

La confirmación de que todos los intendentes del Frente Renovador acompañarán a Axel Kicillof en la presentación del Servicio Bonaerense de Empleo sumó una nueva señal política a una semana de movimientos intensos dentro del peronismo. Después de la reunión encabezada por Sergio Massa en San Fernando, que expuso las diferencias entre los principales sectores del justicialismo, el gobernador bonaerense volverá a reunir a los jefes comunales en La Plata, esta vez alrededor de una iniciativa de gestión.

El anuncio llegó de la mano del diputado provincial Alexis Guerrera, uno de los principales referentes legislativos del massismo, quien aseguró que los intendentes de su espacio participarán de la actividad prevista para el martes 24 de noviembre en el Salón Dorado de la Gobernación.

“Ahí estarán TODOS los intendentes del Frente Renovador porque la UNIDAD es fundamental, porque a la gestión hay que defenderla y porque hay que dejar mezquindades de lado”, expresó Guerrera en sus redes sociales.

Guerrera en X.

La convocatoria estará encabezada por Kicillof y tendrá como protagonista al ministro de Trabajo, Walter Correa, encargado de presentar una herramienta destinada a vincular a trabajadores que buscan empleo con empresas bonaerenses. Sin embargo, el encuentro también tendrá un significado político: volverá a reunir a sectores del oficialismo provincial que mantienen diferencias sobre el rumbo del peronismo hacia 2027.

Del encuentro de Massa a la convocatoria de Kicillof

La reunión de San Fernando, realizada el 17 de noviembre por el Día de la Militancia, dejó una fotografía amplia del peronismo, aunque sin la presencia del gobernador ni de representantes de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El encuentro reunió a dirigentes del Frente Renovador, el peronismo federal y sectores vinculados al kirchnerismo, junto con intendentes, legisladores y referentes sindicales. Entre los participantes estuvieron los exgobernadores Sergio Uñac y Gerardo Zamora, además de Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Olmos y Natalia de la Sota.

La ausencia de Kicillof abrió una discusión sobre el alcance de la convocatoria. Desde el entorno del mandatario aseguraron que ni él ni su espacio habían sido invitados, mientras los organizadores sostuvieron que existieron contactos con dirigentes cercanos al gobernador, entre ellos Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares.

El episodio volvió a mostrar las dificultades para articular una estrategia común entre los distintos sectores de Fuerza Patria. Aunque la convocatoria planteó la necesidad de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei, también dejó expuestas las diferencias por el liderazgo y la representación interna.

En ese contexto, la actividad prevista para el martes adquirió una dimensión adicional. Según versiones periodísticas, referentes del MDF interpretaron el encuentro como una oportunidad para recuperar protagonismo político y expresar una posición sobre la unidad del peronismo.

La confirmación de Guerrera introduce un dato nuevo: el Frente Renovador, protagonista de la reunión de San Fernando, también estará representado en la actividad organizada por la gestión de Kicillof. El acompañamiento institucional, sin embargo, no implica que estén resueltas las disputas electorales.

Un acuerdo partidario que todavía debe ponerse a prueba

Antes del encuentro en la Gobernación, el peronismo bonaerense tendrá otra instancia decisiva. Este sábado 21 de noviembre está prevista la realización del Congreso provincial del PJ, donde Máximo Kirchner asumirá la presidencia del organismo y se buscará completar la distribución de 64 cargos partidarios.

El peronismo se reunirá el 21 de noviembre y oficializará a Máximo Kirchner como presidente del Congreso del PJ bonaerense.

La convocatoria es resultado del entendimiento alcanzado a principios de mes entre Kicillof y Kirchner, que permitió ordenar la conducción institucional: el gobernador continuará al frente del Consejo Provincial y el diputado nacional encabezará el Congreso.

El acuerdo descomprimió una parte de las tensiones entre el MDF y La Cámpora, pero no resolvió las discusiones sobre la representación territorial, los mecanismos de selección de candidatos ni las alianzas para las próximas elecciones.

Por eso, la secuencia entre San Fernando, el Congreso del PJ y el acto del martes permite observar tres dimensiones de la misma disputa: la construcción de acuerdos políticos, la distribución del poder partidario y el respaldo territorial a la gestión provincial.

Los intendentes ocupan un lugar central en ese escenario. Además de administrar sus municipios, constituyen una base de representación que los distintos sectores del peronismo buscan articular para definir su estrategia hacia 2027.

PASO y reelecciones: las diferencias detrás de la unidad

La discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) agrega incertidumbre al proceso de reorganización interna. El 18 de noviembre, el oficialismo nacional consiguió dictamen en una comisión del Senado para un proyecto de reforma electoral que contempla suspender las primarias nacionales durante 2027.

La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento legislativo y no constituye una ley vigente. Sin embargo, la posibilidad de que se modifique el mecanismo de selección de candidaturas obliga a los partidos y alianzas a evaluar alternativas para ordenar sus listas.

Kicillof defendió las primarias como una herramienta para canalizar las diferencias internas. En el peronismo también se analizan opciones como acuerdos de unidad, internas partidarias y mecanismos regionales de selección.

A esa discusión se suma el futuro de las reelecciones de los intendentes bonaerenses, otro punto de desacuerdo entre el MDF y el Frente Renovador.

Elecciones bonaerenses.

Mientras el sector del gobernador impulsa revisar las restricciones vigentes, el massismo sostiene su oposición a eliminar los límites de mandatos municipales. Guerrera ratificó esa postura, aunque aclaró que su espacio no impedirá que la Legislatura trate una eventual modificación.

Las diferencias muestran que la convivencia institucional no equivale necesariamente a un acuerdo sobre las reglas electorales. El desafío del peronismo sigue siendo encontrar un mecanismo que permita articular a sus distintas corrientes sin trasladar permanentemente las disputas al funcionamiento de la gestión.

Qué es el Servicio Bonaerense de Empleo que presentará la Provincia

Más allá de las lecturas políticas, el acto del martes tendrá como eje una iniciativa concreta del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El Servicio Bonaerense de Empleo fue creado mediante la Resolución 252/2026, firmada por Walter Correa el 28 de octubre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre. Por lo tanto, la actividad de la próxima semana será su presentación pública, no su creación administrativa.

La medida establece un servicio público y gratuito destinado a facilitar el acceso al trabajo, mejorar las oportunidades de inserción laboral y articular la demanda de las empresas con las personas que buscan empleo.

Su funcionamiento estará bajo la órbita de la Subsecretaría de Empleo, con la Dirección Provincial de Empleo a cargo de implementar las acciones previstas. El esquema contempla intermediación laboral, orientación profesional, capacitación y articulación con empleadores.

También incorpora el desarrollo de una plataforma digital para facilitar el encuentro entre trabajadores y empresas, junto con la participación de las delegaciones regionales y las oficinas de empleo de la red territorial.

Este último punto permite vincular el anuncio con la convocatoria a los intendentes: los municipios pueden cumplir una función operativa en la implementación de las políticas de empleo, además del acompañamiento institucional y político que expresen durante el encuentro.

De todos modos, todavía resta conocer el alcance inicial del sistema. Entre las definiciones pendientes figuran la fecha de habilitación de la plataforma, la cantidad de municipios y empresas participantes y los mecanismos para evaluar sus resultados.

Kicillof busca reunir al peronismo en un acto de gestión tras las tensiones que dejó la cumbre de San Fernando.

El empleo, una preocupación que atraviesa la agenda bonaerense

La presentación llega en un contexto de dificultades para numerosos trabajadores. Según los últimos datos disponibles del INDEC, correspondientes al segundo trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 8,8% en los partidos del Gran Buenos Aires, el 8,7% en el Gran La Plata y el 9,9% en Mar del Plata.

Se trata de indicadores de aglomerados urbanos específicos, que no representan una tasa única para toda la provincia. No obstante, permiten dimensionar la importancia de las políticas orientadas a facilitar la búsqueda de trabajo y mejorar las oportunidades de inserción.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo bonaerense interviene en conflictos industriales vinculados con la preservación de puestos laborales, como los registrados en Papelera del Sur y Bunge. La cartera que conduce Correa viene planteando cuestionamientos a la política económica nacional por sus consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo.

El nuevo servicio apunta a mejorar la intermediación laboral, aunque su implementación no garantiza por sí sola la creación de nuevos puestos de trabajo. Su efectividad dependerá también de la participación empresarial, las oportunidades disponibles y las condiciones generales del mercado laboral.

Búsqueda de empleo.

El martes, una nueva fotografía del peronismo

El encuentro del 24 de noviembre tendrá así una doble dimensión. Por un lado, permitirá presentar una herramienta provincial orientada a mejorar la vinculación entre trabajadores y empresas. Por otro, volverá a colocar a los intendentes en una misma escena política después de una semana marcada por las diferencias internas.

La presencia anunciada del Frente Renovador muestra que el respaldo a la gestión de Kicillof puede convivir con estrategias partidarias distintas, aunque todavía resta conocer el alcance de la convocatoria y la participación de otros sectores del justicialismo.

Después de la reunión de San Fernando y del Congreso partidario previsto para este sábado, el acto de La Plata ofrecerá otra instancia para observar el estado de las relaciones internas.

La incógnita es si esa nueva coincidencia permitirá avanzar hacia acuerdos políticos más amplios o si quedará circunscripta a una actividad institucional, mientras continúan abiertas las discusiones sobre candidaturas, representación territorial y conducción del peronismo hacia 2027.

¿Cree que Sergio Massa y Axel Kicillof terminarán integrando el mismo frente electoral? Si No No sabe

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