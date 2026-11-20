Fernando Gray advirtió sobre la crisis de la industria del calzado y señaló que una empresa de Esteban Echeverría que llegó a contar con más de 500 trabajadores conserva actualmente apenas 20. A través de sus redes sociales, acompañó el reclamo de la Cámara de la Industria del Calzado y destacó las consecuencias de la situación del sector sobre las familias.

Fernando Gray.

“La industria del calzado está en crisis y miles de familias están pagando las consecuencias”, expresó. Para ilustrar ese panorama, hizo referencia a la reducción del personal de una firma del distrito, cuyo nombre no precisó en la publicación.

La industria del calzado está en crisis y miles de familias están pagando las consecuencias. En Esteban Echeverría conocemos de cerca esta realidad: una empresa que llegó a tener más de 500 trabajadores hoy conserva apenas 20. Por eso acompañamos el reclamo de la Cámara de la Industria del Calzado. Defender a quienes producen, invierten y generan empleo es defender el desarrollo de nuestra provincia y de toda la Argentina. — Fernando Gray (@fernandogray) November 20, 2026

“En Esteban Echeverría conocemos de cerca esta realidad: una empresa que llegó a tener más de 500 trabajadores hoy conserva apenas 20”, sostuvo Gray. La comparación fue el dato central de su mensaje sobre el impacto de la crisis en el empleo local.

A partir de ese caso, manifestó su respaldo a los planteos de la entidad que representa a los fabricantes. “Por eso acompañamos el reclamo de la Cámara de la Industria del Calzado”, afirmó.

Gray vinculó la defensa de las fuentes de trabajo con el sostenimiento de la actividad productiva. Su planteo incluyó tanto a quienes trabajan en el sector como a quienes invierten y generan empleo, y extendió esa preocupación al desarrollo provincial y nacional.

“Defender a quienes producen, invierten y generan empleo es defender el desarrollo de nuestra provincia y de toda la Argentina”, remarcó.