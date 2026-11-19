El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre el futuro económico de la Argentina. En una publicación en X, contrapuso la proyección de alcanzar el nivel de Estados Unidos dentro de 35 años con un diagnóstico crítico sobre la actividad, las empresas y el empleo.

Echarren

“Este charlatan dice que ‘en 35 años somos Estados Unidos’”, escribió el jefe comunal, al reproducir la afirmación que atribuyó al mandatario. Su respuesta puso el foco en las dificultades actuales frente al horizonte de largo plazo planteado por el Presidente.

Echarren sostuvo que la economía argentina entra en recesión y aseguró que cerraron más de 30.000 empresas y se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo. Las cifras formaron parte de su cuestionamiento al rumbo económico nacional y del contraste que trazó entre las expectativas oficiales y la situación presente.

Como se informó en Grupo La Provincia, un relevamiento sobre la evolución de los empleadores y el trabajo registrado, publicado el 16 de noviembre, contabilizó una caída neta de 32.429 empleadores y 467.989 trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. El análisis se basó en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesadas por el CEPA. grupolaprovincia.com

Ese registro distingue la reducción de empleadores de los cierres definitivos de empresas: las variaciones también pueden incluir reorganizaciones, cambios de CUIT y modificaciones en las modalidades de contratación. grupolaprovincia.com

El intendente cerró su publicación con una referencia a Sarah Connor, personaje de la saga Terminator, para ironizar sobre el futuro que anticipa si se mantiene el rumbo actual.

“Si seguimos así vamos a llegar a Estados Unidos, pero al de Sarah Connor”, expresó. La comparación cinematográfica remató su crítica a la distancia entre la promesa presidencial y el escenario económico que describió.