Docentes de SUTEBA Multicolor confluyeron frente a Gobernación.

La decisión del gobierno de Axel Kicillof de devolver los salarios descontados por el paro docente del 15 de octubre abrió una nueva etapa de reclamos en la provincia de Buenos Aires. Aunque la medida respondió a un pedido de los principales sindicatos, las seccionales disidentes de SUTEBA exigen que el mismo criterio se extienda a otras jornadas de huelga realizadas durante 2026. El conflicto también suma una presentación judicial y denuncias por descuentos en establecimientos educativos privados.

El reintegro anunciado el 12 de noviembre comenzó a implementarse el viernes 13, después de que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitara formalmente la restitución. Sin embargo, la devolución quedó limitada al paro nacional del 15 de octubre, mientras otros trabajadores continuaron reclamando por las retenciones aplicadas durante el año.

La controversia se produce a pocas semanas de la reapertura de las negociaciones paritarias prevista para diciembre, con diferencias entre los gremios por el último acuerdo salarial y nuevos cuestionamientos sobre las condiciones laborales en las escuelas.

SUTEBA Multicolor reclama la devolución de los descuentos por 25 jornadas

Las seccionales de Tigre, La Matanza, Marcos Paz y Bahía Blanca, conducidas por sectores de SUTEBA Multicolor, presentaron una nota ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) para solicitar la restitución íntegra de los salarios retenidos a quienes participaron de distintas medidas de fuerza.

La presentación, dirigida al subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich, enumera 25 jornadas de paro realizadas entre febrero y octubre de 2026, incluido el 15 de octubre, cuya devolución ya fue anunciada. El detalle comprende tres fechas de febrero, cuatro de marzo, dos de abril, dos de junio, dos de julio, cuatro de agosto y ocho de octubre.

Los sectores disidentes sostienen que la decisión provincial debería alcanzar también a quienes participaron de protestas convocadas fuera del esquema mayoritario del frente sindical. Además, cuestionan cómo se concretó la restitución de la jornada reconocida por el Ejecutivo. Según denunciaron, el reintegro alcanzó a pocos docentes y, en determinados casos, por importes inferiores a los originalmente descontados.

En su presentación, las seccionales invocaron el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 39 de la Constitución bonaerense, que reconocen derechos laborales y sindicales. Para las organizaciones firmantes, las retenciones salariales perjudican especialmente a trabajadores cuyos ingresos ya se encuentran afectados por la pérdida de poder adquisitivo.

El reclamo también será parte de las asambleas ordinarias de SUTEBA convocadas para este miércoles 18 de noviembre. Allí, los sectores Multicolor buscarán instalar la devolución de los descuentos como uno de los puntos de discusión, junto con la recomposición salarial y el presupuesto educativo.

La disputa llega al Tribunal de Trabajo de La Plata

En paralelo, la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) convocó para este miércoles, a las 11, una concentración frente al Tribunal de Trabajo N.º 4 de La Plata.

La organización reclama que la Justicia se pronuncie sobre un recurso de amparo relacionado con los descuentos salariales y la consideración de determinadas jornadas de huelga como faltas injustificadas.

AMPBA integra el conjunto de organizaciones que cuestionan la política salarial provincial desde fuera del frente gremial mayoritario. Durante noviembre impulsó nuevas medidas de fuerza para reclamar una recomposición superior a la acordada en octubre.

La convocatoria judicial introduce otro escenario en la controversia. Mientras la administración bonaerense resolvió reintegrar una jornada específica después de las gestiones sindicales, la agrupación busca una respuesta judicial sobre el tratamiento de las ausencias y las retenciones aplicadas a quienes participaron de los paros.

SADOP denuncia descuentos en escuelas privadas por el paro tras el femicidio de Nancy Godoy

El conflicto también se extendió a la enseñanza privada. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) denunció que establecimientos pertenecientes a distintas Juntas Regionales Católicas descontaron salarios a trabajadores que participaron del paro nacional del 29 de octubre, convocado en repudio al femicidio de la docente Nancy Godoy, ocurrido en Corrientes.

La secretaria general de SADOP Buenos Aires, Adriana Donzelli, cuestionó la decisión de los empleadores y reclamó la devolución de los haberes retenidos. La dirigente calificó los descuentos como una medida arbitraria y sostuvo que la jornada de protesta buscó reclamar por la vida de los trabajadores, condiciones laborales dignas y justicia frente al crimen.

El sindicato también expresó su malestar porque las retenciones fueron aplicadas por establecimientos vinculados con instituciones católicas, pocos días después de la visita del papa León XIV a la Argentina. Donzelli señaló que la decisión contradice el mensaje pontificio sobre la dignidad humana, el trabajo y la acción sindical.

SADOP anticipó acciones gremiales y legales para exigir la restitución de los salarios descontados. A diferencia de los reclamos de SUTEBA Multicolor y AMPBA, dirigidos contra la administración educativa provincial, este conflicto involucra directamente a empleadores de escuelas privadas.

La coincidencia entre ambos escenarios es el cuestionamiento sindical a los efectos económicos que generan las retenciones sobre docentes que participan de medidas de fuerza, aunque las responsabilidades y los procedimientos para resolver cada caso son diferentes.

Una devolución parcial y una paritaria que sigue generando diferencias

El conflicto comenzó a profundizarse cuando los docentes cobraron sus salarios de octubre, el 6 de noviembre, y encontraron descuentos correspondientes al paro nacional del día 15.

Aquella protesta había sido convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para reclamar mayor financiamiento educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a la paritaria nacional. La medida coincidió con la Marcha Federal Universitaria y estuvo dirigida principalmente a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Los gremios SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET presentaron un pedido conjunto para recuperar los haberes. La Provincia accedió a reintegrar esa jornada, pero no anunció una devolución equivalente para otras huelgas, entre ellas las impulsadas por sectores disidentes y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

Paro docente.

La discusión por los descuentos se superpone con las diferencias que dejó el último acuerdo salarial. En octubre, el Ejecutivo ofreció un incremento del 6% dividido en dos tramos del 3%, aplicados sobre los haberes de septiembre. SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP aceptaron la propuesta, mientras la FEB la rechazó por considerarla insuficiente y convocó a una medida de fuerza.

El gobierno bonaerense sostiene que las negociaciones salariales se desarrollan en un escenario de dificultades financieras, caída de la recaudación y reducción de recursos nacionales. Los gremios, entretanto, mantienen pedidos de recuperación del poder adquisitivo y mejoras en las condiciones de trabajo.

La reapertura paritaria de diciembre aparece como la próxima instancia para discutir los salarios, aunque los conflictos por las retenciones avanzan por vías diferentes. Con pedidos administrativos, asambleas, una presentación judicial y acciones anunciadas por SADOP, la devolución correspondiente al 15 de octubre resolvió parcialmente un reclamo, pero dejó abiertos otros que involucran a la educación pública y privada bonaerense.