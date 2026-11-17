Leonardo Nardini profundiza su despliegue para disputar la Gobernación bonaerense.

Leonardo Nardini profundiza su despliegue para disputar la Gobernación bonaerense y combina encuentros con intendentes de diferentes pertenencias políticas con una relación cada vez más visible con Sergio Uñac. Después de visitar Chivilcoy, Bolívar y Olavarría, el jefe comunal de Malvinas Argentinas acompañó este martes al senador nacional en Lobos, donde el exgobernador de San Juan ratificó sus aspiraciones presidenciales para 2027.

La actividad por el Día de la Militancia sumó una nueva señal a una construcción que Nardini ya había explicitado: pretende competir por la sucesión de Axel Kicillof y busca ampliar su presencia por fuera del Conurbano. Su agenda pone a las administraciones municipales, la infraestructura y la producción entre los argumentos de su propuesta provincial.

El movimiento incluye interlocutores que exceden los alineamientos del peronismo. En Chivilcoy, el intendente vecinalista Guillermo Britos elogió su trayectoria y dejó un mensaje sobre su futuro: “Ojalá tenga la suerte de hacerlo también en la provincia”, expresó al valorar la gestión de Malvinas Argentinas.

El guiño que amplía la recorrida

La reunión con Britos tuvo lugar el 12 de noviembre y combinó intercambio institucional con definiciones políticas. Los dos dirigentes destacaron el vínculo que mantienen desde 2015, cuando asumieron por primera vez al frente de sus municipios, y coincidieron en sostener el diálogo entre administraciones de diferentes partidos.

El anfitrión puso como ejemplo la repavimentación de la Ruta Provincial 30, desde la rotonda de la Ruta 5 hasta Moquehuá, realizada durante el paso de Nardini por el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Señaló que esa intervención beneficia a las localidades rurales, al Parque Industrial y al tránsito regional.

Nardini, por su parte, valoró la continuidad del Centro Universitario Chivilcoy, creado durante una gestión anterior, y el sostenimiento del transporte comunal gratuito. También cuestionó la paralización de la obra pública nacional y defendió una articulación municipal centrada en las demandas vecinales.

Gracias @BuccaBali por abrirme las puertas de Bolívar y compartir tu mirada y experiencia de gestión Tenemos puntos en común entre el trabajo de Bali en Bolívar y lo que hacemos en Malvinas. El fortalecimiento del espacio público para el desarrollo de actividades físicas y la inversión en infraestructura deportiva para todas las edades, nos caracterizan. Seguramente haya más por trabajar pero no tengo dudas de que hay fuerzas para seguir creciendo. — Leo Nardini (@Nardini_Leo) November 12, 2026

La recorrida continuó en la Séptima Sección Electoral, con reuniones con Eduardo “Bali” Bucca, de Bolívar, y Maximiliano Wesner, de Olavarría. Los encuentros sumaron conversaciones sobre infraestructura, producción, empleo y políticas locales a una agenda que había comenzado en la Cuarta Sección.

Bucca también respaldó públicamente la experiencia de Nardini. “Malvinas es un ejemplo de gestión”, sostuvo, y vinculó esa evaluación con el acompañamiento electoral que recibe el jefe comunal. Además, destacó que su recorrido municipal y provincial le permitió adquirir un conocimiento más amplio del territorio bonaerense.

El encuentro en Bolívar también incluyó coincidencias sobre espacios públicos e infraestructura deportiva. Nardini identificó puntos de contacto entre ambas administraciones en la promoción de la actividad física y la inversión en instalaciones para distintas edades.

En Olavarría, la reunión con Wesner contó también con la participación de César Valicenti, consejero general de Cultura y Educación bonaerense. La presencia de referentes vinculados con La Cámpora agregó otra interlocución a una gira que reunió a dirigentes de distintas procedencias políticas.

Uñac y una relación que vuelve a mostrarse en público

La actividad de este martes en Lobos incorporó el componente nacional. Nardini acompañó a Uñac al Museo de Perón, donde fueron recibidos por dirigentes locales, entre ellos Martín Carriquiry. La visita incluyó una conferencia de prensa y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

Allí, el senador sanjuanino defendió una propuesta federal y ratificó su intención de competir por la Presidencia. Nardini respaldó esa aspiración y destacó su experiencia de gestión, además de plantear la necesidad de priorizar la producción, el empleo y el acompañamiento al sector privado.

El vínculo tiene antecedentes. Como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM al analizar el inicio de las recorridas provinciales de Nardini, ambos mantuvieron encuentros en abril y septiembre. En Malvinas Argentinas, compartieron una visita a las obras del futuro Teatro Municipal junto al diputado provincial Luis Vivona.

En Lobos también apareció la discusión sobre cómo ordenar las candidaturas. Uñac sostuvo que el PJ debe establecer reglas claras y planteó que, ante una eventual eliminación de las PASO, sus órganos partidarios tendrían que definir un mecanismo de selección, mediante una competencia interna o una instancia de consenso.



Nardini acompañó a Uñac al Museo de Perón, donde fueron recibidos por dirigentes locales.

Una candidatura explícita en una sucesión abierta

Nardini ya había despejado las dudas sobre sus planes en octubre. “Quiero ser precandidato de gobernador en la Provincia, quiero ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”, afirmó entonces. Vivona había anticipado públicamente su respaldo y colocado su nombre en la discusión por el recambio provincial.

Su trayectoria combina la conducción de Malvinas Argentinas desde 2015 con su paso por el gabinete bonaerense. Esa experiencia aparece ahora como argumento para proyectarse sobre una provincia cuya sucesión reúne a intendentes, funcionarios y distintos sectores internos del peronismo.

La disputa por la Gobernación también moviliza a la Liga de Intendentes, que busca dar mayor peso a los jefes comunales en las decisiones partidarias. El espacio reúne, entre otros, a Federico Otermín, Federico Achával, Mariel Fernández y Gustavo Menéndez, aunque todavía no definió una candidatura común.

La agenda de Nardini incorpora, además, otra discusión sensible para los municipios: las reelecciones indefinidas. Durante su visita a Chivilcoy defendió eliminar las restricciones actuales y dejar en manos del electorado la continuidad de los proyectos locales.

Con su aspiración provincial ya anunciada, Nardini busca transformar las recorridas y los reconocimientos de gestión en respaldo político. Los encuentros con Britos, Bucca y Wesner amplían sus interlocutores; la actividad con Uñac conecta ese despliegue con la disputa nacional. Ambas construcciones avanzan mientras el peronismo mantiene pendiente la definición de sus candidaturas para 2027.