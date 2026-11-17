El sector radical reclama recursos de libre disponibilidad, distribuidos por CUD, y rechaza eliminar los límites a los mandatos municipales.

Construir Buenos Aires busca convertir su despliegue territorial en peso político dentro de la UCR bonaerense y en capacidad de negociación frente al gobierno de Axel Kicillof. Con legisladores, intendentes y una candidatura provincial en movimiento, el espacio articula dos posiciones para el cierre del año: mayores recursos para los municipios en el Presupuesto 2027 y rechazo a las reelecciones indefinidas.

La corriente referenciada en Miguel Fernández combina recorridas por gestiones radicales, encuentros seccionales y preparación electoral. Su agenda avanza mientras el partido mantiene abiertas las discusiones sobre las alianzas que podría construir y el lugar que tendrán sus candidatos en la competencia del próximo año.

En ese esquema confluyen los diputados provinciales Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minnaard, la senadora Natalia Quintana, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, y el diputado nacional Pablo Juliano. El reciente encuentro en Morón fue una escala de esa construcción, después de visitas a municipios del interior y antes del cierre provincial anunciado para diciembre.

El Presupuesto, una mesa para defender el poder municipal

El reclamo económico del espacio tiene dos condiciones: que los recursos se distribuyan mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y que sean de libre disponibilidad. Construir pretende que los intendentes puedan definir su utilización de acuerdo con las necesidades de cada distrito.

Sus dirigentes sostienen que los gobiernos locales deben responder diariamente a demandas que no encuentran solución en otras jurisdicciones. Por eso, plantean que el Presupuesto provincial debe garantizar fondos suficientes para afrontar esas responsabilidades.

“Nadie más que ellos sabe qué y cómo se deben gastar los fondos”, señalaron. También reclamaron un mecanismo que facilite la gestión, en referencia a las discusiones políticas y burocráticas generadas alrededor de la Comisión Bicameral.

El planteo defiende tanto el volumen de la asistencia como el margen municipal para ejecutarla. El sector busca llevar esa posición a la discusión de las cuentas provinciales, con los intendentes como interlocutores de una agenda que combina servicios, infraestructura y demandas sociales.

La defensa de las gestiones locales convive con una negativa a eliminar el límite de mandatos. “Hay que garantizar la alternancia en el poder, porque la renovación de dirigentes fortalece a las instituciones”, expresaron los legisladores del espacio.

Construir cuestiona que las reelecciones indefinidas vuelvan periódicamente al centro del debate y sostiene que las prioridades deben concentrarse en las necesidades de los vecinos.

Morón, una escala del armado

El encuentro en Morón reunió a legisladores y referentes para poner en común esa agenda. La actividad dio continuidad a las recorridas por Magdalena, General Alvear, Saladillo, Trenque Lauquen, Florentino Ameghino y General Viamonte, donde el espacio visitó obras y programas municipales.

En Magdalena, junto al intendente Lisandro Hourcade, la comitiva conoció el proyecto de fabricación y ensamblado de luminarias públicas con recursos locales y las nuevas instalaciones del hospital municipal.

En General Alvear, acompañó al jefe comunal Ramón José Capra en la puesta en valor del Centro de Día Municipal. En Saladillo, recorrió con José Luis Salomón los trabajos del pasaje de la avenida Moreno, financiados íntegramente con fondos municipales para conectar el barrio 31 de Julio con la plaza principal.

“Las experiencias de gestión demuestran cómo las decisiones políticas se transforman en soluciones concretas para los vecinos”, sostuvieron desde Construir. Las visitas también incluyeron viviendas, espacios deportivos e iniciativas ambientales.

Construir Buenos Aires busca convertir su despliegue territorial en peso político dentro de la UCR bonaerense.

Flexas lleva la construcción al terreno electoral

La agenda suma una apuesta explícita por la Gobernación. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Franco Flexas formalizó su decisión de competir y anunció una actividad de campaña que busca trasladar la experiencia municipal al debate provincial.

El intendente de General Viamonte fijó para este martes el inicio de una caminata desde Los Toldos hasta La Plata, bajo la consigna “VOY”. El recorrido proyectado supera los 350 kilómetros, con paradas en distintas localidades y una duración estimada de 22 días.

“Siempre pensé que a la Provincia hay que gobernarla como se gobierna un pueblo: cerca de la gente”, afirmó al presentar la iniciativa. Su postulación agrega un nombre propio a una corriente que pretende intervenir en las definiciones electorales del radicalismo.

En paralelo, Juliano continúa sus recorridas por la provincia y el país mediante el ciclo “La Argentina que vivimos”. Ese despliegue acompaña los encuentros de los legisladores y las actividades de los intendentes vinculados con el sector.

Encuentro de Construir en la Sexta Sección.

Los movimientos de Construir se producen en un partido que busca recuperar protagonismo electoral, pero todavía debate con quién hacerlo. El encuentro radical de Baradero dejó una apuesta por candidatos propios para la Presidencia, la Gobernación y los municipios, en medio de diferencias sobre los futuros acuerdos.

Dentro de Construir aparecen alternativas de acercamiento a la Coalición Cívica, el GEN y sectores del peronismo no kirchnerista. Flexas, por su parte, expresó su rechazo a confluir con La Libertad Avanza y defiende que la UCR encabece una propuesta provincial.

El próximo punto de concentración será el sábado 12 de diciembre en General La Madrid, donde gobierna Martín Randazzo, referente del espacio. Construir anunció allí un encuentro provincial para cerrar el año y dar continuidad a su organización territorial.

Hasta entonces, el sector buscará hacer valer sus reclamos municipales en el Presupuesto y sostener su rechazo a las reelecciones indefinidas. La apuesta es transformar las gestiones locales y el despliegue de sus candidatos en poder de negociación, tanto frente a Kicillof como dentro de una UCR que todavía no resolvió su estrategia para 2027.