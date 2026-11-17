El Día de la Militancia expone las fracturas del peronismo bonaerense en plena disputa por 2027.

El Día de la Militancia vuelve a exponer las diferencias dentro del peronismo bonaerense. Mientras el Frente Renovador impulsa un encuentro con sectores del kirchnerismo y el peronismo federal en San Fernando, el gobernador Axel Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) quedaron fuera de la convocatoria. Desde la administración provincial buscaron restarle importancia al episodio, aunque la jornada evidencia las distintas estrategias que conviven en el justicialismo de cara a las elecciones de 2027.

La ausencia del gobernador adquiere relevancia porque el encuentro pretende reunir a dirigentes de diferentes expresiones del peronismo para avanzar en una construcción política común. Sin embargo, mientras el massismo promueve esa articulación, el kicillofismo mantiene su despliegue territorial y otro sector, encabezado por Santiago Cúneo, reclama abandonar los acuerdos entre dirigentes y resolver las candidaturas mediante elecciones internas.

San Fernando: una convocatoria amplia, pero sin el gobernador

El acto está previsto para este martes 17 de noviembre, a las 18:30, en el Teatro Otamendi de San Fernando, distrito gobernado por el intendente Juan Andreotti. La convocatoria reúne al massismo, sectores del peronismo federal y representantes del kirchnerismo, con la intención de mostrar capacidad de articulación frente al escenario electoral que se aproxima.

Entre los participantes esperados figuran Sergio Uñac, Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto y Gerardo Zamora, además de legisladores, referentes partidarios e intendentes bonaerenses. El Frente Renovador, conducido por Sergio Massa, tiene un papel central en la organización de la actividad, que busca fortalecer los vínculos entre distintas expresiones del justicialismo.

Pichetto, entre los invitados al acto que encabeza Massa.

La ausencia del MDF quedó confirmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien aseguró que ni Kicillof ni su espacio recibieron una invitación. El funcionario evitó convertir la situación en una confrontación pública y respondió: “No es un problema y les deseamos mucha suerte”.

Bianco recordó que el movimiento político del gobernador también organiza encuentros propios y que cada sector puede desarrollar sus actividades. Desde la organización del acto, mientras tanto, no reconocieron abiertamente haber excluido al kicillofismo. La situación deja una particularidad política: se busca construir una imagen de unidad peronista sin convocar al gobernador que actualmente preside el PJ bonaerense.

El senador nacional Jorge Capitanich también se refirió a la controversia y cuestionó la falta de invitación. El exgobernador chaqueño sostuvo que todos los dirigentes deberían contar con espacios de participación y remarcó la necesidad de mantener gestos de construcción política dentro del justicialismo.

Kicillof relativiza el acto y sostiene su construcción propia

Lejos de modificar su agenda por la convocatoria de San Fernando, el gobernador continúa con las actividades de gestión y el fortalecimiento de su espacio político. Para este martes tiene prevista una participación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, junto al ministro provincial de Economía, Pablo López, en una jornada dedicada al desarrollo bonaerense.

🏆¡Hoy! Junto al Gobernador @Kicillofok y @JCuattromo haremos entrega del V Premio Anual de Investigación Aldo Ferrer. 📍A las 11.15 h, en @economicas_unlp. La actividad es abierta, con inscripción previa: https://t.co/OAXVvizg3H ¡Las y los esperamos! https://t.co/zzIFiHJGUC — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) November 17, 2026

En el entorno del mandatario consideran que el encuentro promovido por el massismo no altera la estrategia del MDF. Un dirigente cercano a Kicillof resumió esa postura al señalar que cada sector puede desarrollar su propio camino, mientras desde el gabinete provincial transmitieron su reconocimiento a las distintas iniciativas políticas.

El Movimiento Derecho al Futuro, por su parte, prepara una convocatoria para el viernes 20 de noviembre en Punta Indio, con participación prevista de intendentes y legisladores vinculados al gobernador. La actividad forma parte de su agenda territorial, que busca fortalecer la organización propia sin abandonar la discusión sobre una alternativa política más amplia frente al gobierno de Javier Milei.

https://t.co/vfNVjX8z6R — Carli Bianco (@Carli_Bianco) November 16, 2026

Las PASO se convierten en otra disputa decisiva para 2027

La discusión interna también está atravesada por la intención del Gobierno nacional de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa preocupa al kicillofismo porque modificaría el mecanismo disponible para resolver las candidaturas cuando existen diferencias entre los sectores que integran una misma coalición.

Bianco defendió públicamente la continuidad de las primarias nacionales y provinciales. El ministro sostuvo que las PASO representan el mejor instrumento para que los votantes peronistas definan sus candidatos, frente a las alternativas que dependen exclusivamente de acuerdos entre las conducciones partidarias.

El debate tiene consecuencias directas para el armado electoral de 2027. Desde el MDF advierten que, sin primarias, las negociaciones podrían volverse más difíciles y aumentar las posibilidades de una fractura. Por eso, el sector sigue con atención el tratamiento parlamentario de la reforma electoral que impulsa el oficialismo nacional.

Santiago Cúneo pide internas y rechaza los acuerdos de unidad

La disputa suma otro capítulo con la convocatoria de Santiago Cúneo, dirigente del Movimiento Confederal y precandidato a gobernador bonaerense, que encabezará este martes un homenaje a Juan Domingo Perón en la histórica residencia de Gaspar Campos, en Vicente López.

El encuentro está previsto para las 13 horas, bajo la consigna “Todos con Perón”. Además de recordar el regreso del expresidente a la Argentina en 1972, Cúneo utilizará la jornada para plantear una posición sobre el futuro del justicialismo: rechazar los acuerdos de unidad entre las principales facciones y convocar a elecciones internas.

Aunque respalda una eventual candidatura presidencial de Kicillof, el dirigente considera que el gobernador debería promover una competencia abierta entre los distintos proyectos políticos. “No queremos unidad en el peronismo, queremos internas”, afirmó al cuestionar las negociaciones para distribuir candidaturas entre dirigentes.

El PJ abrió las puertas y sumó otro aspirante: Cúneo entró en una fila cada vez más larga por la Gobernación.

Cúneo sostiene que cada corriente debe presentar su programa ante los afiliados y competir por la representación partidaria. Su posición no constituye un planteo oficial del MDF, pero introduce otra discusión sobre cómo ordenar el peronismo. Además, mantiene su intención de disputar la sucesión bonaerense en 2027, cuando Kicillof concluya su segundo mandato.

Un entendimiento institucional que no elimina las diferencias

Las nuevas tensiones aparecen después de que Kicillof y Máximo Kirchner alcanzaran un acuerdo para reorganizar el Partido Justicialista bonaerense y convocar al Congreso partidario del 21 de noviembre, cuya presidencia asumirá el diputado nacional. El entendimiento permitió avanzar en el funcionamiento institucional, pero no resolvió las diferencias sobre la estrategia electoral.

Mientras el massismo busca reunir a distintos sectores en San Fernando, el MDF continúa con su armado y Cúneo reclama competencia interna. La discusión sobre las PASO, las candidaturas y las condiciones para construir una alternativa nacional a Milei sigue abierta. Los próximos movimientos partidarios mostrarán hasta dónde pueden convivir esas estrategias dentro de un mismo proyecto electoral.