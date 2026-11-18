El concejal Guillermo Buñes junto al gobernador Axel Kicillof.

La interna del peronismo bonaerense sumó una ruptura en el Concejo Deliberante de Monte. Los concejales Guillermo Buñes y María Marta Ruidiaz presentaron una nota para constituir el bloque Fuerza Patria–Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y separarse de la bancada que compartían con Laura Gallardo Giagnacovo, identificada con el kirchnerismo. La decisión otorga representación legislativa propia al espacio de Axel Kicillof y profundiza la fragmentación opositora en un distrito gobernado por el radicalismo.

Con esta división, el peronismo local queda distribuido en tres bloques que reúnen cinco concejales: dos vinculados al MDF, dos al Frente Renovador y una representante que permanece en Fuerza Patria.

El reordenamiento también modifica la composición del Concejo, que pasa a funcionar con seis bloques sobre un total de 14 bancas. La UCR conserva seis representantes; La Libertad Avanza tiene dos y el PRO, uno, además de las tres expresiones peronistas.

Así, el oficialismo radical mantiene la primera minoría, sin alcanzar por sí solo la mayoría absoluta, frente a una oposición repartida en cinco espacios. La ruptura suma interlocutores a las negociaciones legislativas y deja pendiente cómo se articularán los sectores que hasta ahora compartían bancada.

El sello del gobernador también tiene una interna local

La aparición del MDF en el Concejo le da una representación legislativa propia al espacio de Axel Kicillof, aunque su organización territorial reúne a sectores con referencias diferentes. Además de Guillermo Buñes y María Marta Ruidiaz, el movimiento tiene entre sus referentes locales a la exconcejala Mirta Piñón.

Esa convivencia tiene antecedentes en la discusión por la conducción del PJ de Monte. En febrero, Buñes desistió de competir por la presidencia partidaria y se integró como congresal a la lista encabezada por la diputada provincial Marcela Basualdo, hija de Piñón. El acuerdo evitó una competencia interna, aunque las reconstrucciones locales señalan que persisten diferencias entre los sectores que confluyeron en la nómina.

Los distintos armados también mantuvieron actividades compartidas. El 12 de octubre, Piñón, Basualdo, Buñes y Ruidiaz participaron de un encuentro con Jorge Ferraresi y Fabián Cagliardi. Allí, Piñón ratificó su pertenencia al movimiento y reclamó “una unidad que tiene que ser cierta, que tiene que ser real”, al convocar a las diferentes expresiones del peronismo a trabajar sobre una agenda común. La nueva bancada le da ahora a Buñes y Ruidiaz una representación propia dentro de ese entramado.

Ese proceso se desarrolla mientras el espacio amplía su presencia fuera de Buenos Aires. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el despliegue federal del MDF combina sedes, referentes y equipos sectoriales, con movimientos en Corrientes, San Juan y Chubut, en medio de las discusiones del peronismo sobre liderazgos y candidaturas para 2027.

Las PASO, una herramienta en discusión para ordenar las diferencias

La fractura coincide con el debate sobre el mecanismo que utilizará el peronismo para definir sus postulantes. Como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno bonaerense defiende la continuidad de las PASO, mientras espera las decisiones del Congreso sobre la reforma electoral nacional.

“Nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO. Repito, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, sostuvo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El funcionario aseguró que esa posición fue consensuada entre sectores del frente político.

Ese respaldo a un mecanismo común de selección convive con diferencias que ya modifican el funcionamiento de los concejos. En Monte, el MDF consiguió su bancada, pero el peronismo llega más dividido a la discusión de 2027: debe ordenar tres expresiones legislativas y resolver quién conducirá una oposición que busca disputar un municipio radical.