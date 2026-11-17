El Gobierno de Javier Milei rechazó que exista una caída generalizada del consumo, defendió la evolución de los ingresos de los jubilados y confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias durante las primeras semanas de diciembre. Los anuncios estuvieron a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien expuso la posición oficial durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Las declaraciones se produjeron mientras distintos indicadores muestran dificultades en los ingresos familiares y el oficialismo negocia apoyos parlamentarios para impulsar el Presupuesto 2027 y cambios en el sistema electoral.

El Gobierno relativizó la caída del consumo

Ravier cuestionó las mediciones que reflejan una retracción de las compras y sostuvo que los cambios en los hábitos de consumo dificultan la interpretación de algunos indicadores.

El funcionario explicó que una parte de las ventas que anteriormente se realizaban en comercios físicos ahora se concreta mediante plataformas digitales, por lo que una caída en determinados establecimientos no necesariamente implica una reducción equivalente del consumo total.

"No está tan claro que el consumo esté a la baja", señaló el vocero, quien argumentó que la expansión del comercio electrónico modificó la distribución de las operaciones comerciales.

Según su explicación, el crecimiento de las compras por internet compensaría parte de las caídas registradas en los canales tradicionales. Sin embargo, la conferencia no incluyó una serie estadística que permitiera cuantificar esa compensación.

Las afirmaciones contrastan con distintos relevamientos que muestran dificultades económicas en los hogares.

Como informó Grupo La Provincia, casi cinco millones de familias recurrieron a estrategias extraordinarias para cubrir sus gastos durante el segundo trimestre de 2026.

El estudio del Instituto Argentina Grande indicó que el 47,2% de los hogares necesitó complementar sus ingresos, mientras aumentaron la venta de pertenencias y el endeudamiento.

Aunque esos indicadores no miden directamente el consumo agregado, reflejan las dificultades presupuestarias que atraviesa una parte importante de la población.

Ravier aseguró que los jubilados están mejor que en 2023

Otro de los ejes de la conferencia fue la situación de los jubilados. El portavoz defendió la evolución de los haberes previsionales durante la gestión libertaria y sostuvo que mejoraron tanto en pesos como en dólares y frente a la inflación.

"De todas las maneras posibles los jubilados están mejor que en el 2023", afirmó.

Ravier reconoció, sin embargo, que las prestaciones todavía se encuentran por debajo de los niveles que el Gobierno considera deseables.

El funcionario vinculó la supuesta recuperación con la desaceleración inflacionaria y la estabilización macroeconómica que reivindica la administración nacional.

Las afirmaciones oficiales contrastan con algunos relevamientos sobre las condiciones económicas de los adultos mayores.

El informe del Instituto Argentina Grande difundido por Grupo La Provincia indicó que el 40,5% de los hogares encabezados por jubilados necesitó complementar sus ingresos durante el segundo trimestre de 2026, siete puntos porcentuales más que en 2023.

Además, la proporción de esos hogares que vendió bienes propios pasó del 4% al 8% en el mismo período de comparación.

El estudio también estimó que el poder adquisitivo de la jubilación mínima permanecía aproximadamente un 10% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Estas mediciones introducen diferencias con el diagnóstico expresado por el vocero presidencial, aunque corresponden a indicadores específicos y no representan por sí solas una evaluación de todos los ingresos previsionales.

Extraordinarias en diciembre: el Gobierno confirmó la convocatoria

Durante la misma jornada, Ravier anunció que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias del Congreso durante las primeras semanas de diciembre.

La decisión permitirá continuar el tratamiento de proyectos una vez finalizado el período ordinario, previsto para el 30 de noviembre.

El funcionario aclaró que todavía no se encuentra definido el temario que incluirá el decreto presidencial. Esa resolución determinará cuáles serán las iniciativas habilitadas para su discusión parlamentaria.

Entre las prioridades que viene impulsando el oficialismo aparecen el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que contempla la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El objetivo del Ejecutivo es avanzar con el tratamiento presupuestario en Diputados durante noviembre y completar la discusión en el Senado durante diciembre.

Las PASO y los acuerdos con gobernadores, en el centro de la negociación

La convocatoria a extraordinarias se produce en medio de conversaciones con gobernadores y bloques legislativos que podrían resultar determinantes para la aprobación de los proyectos oficiales.

Como publicó Grupo La Provincia, el Gobierno negocia la incorporación de listas colectoras para conseguir apoyos a la suspensión de las PASO en 2027.

La iniciativa también contempla modificaciones en el régimen de partidos políticos y una nueva versión de Ficha Limpia, aunque algunos puntos generaron cuestionamientos entre representantes opositores y aliados.

Este martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene previsto retomar el debate de la reforma electoral. La Libertad Avanza busca reunir las firmas necesarias para obtener dictamen y avanzar hacia una votación en el recinto.

El oficialismo necesita construir acuerdos más allá de sus legisladores para alcanzar la mayoría requerida.

De esta manera, el Gobierno confirmó que extenderá la actividad parlamentaria durante diciembre, pero todavía deberá definir los proyectos incluidos en la convocatoria y conseguir los respaldos necesarios para aprobarlos.

La conferencia de Ravier dejó dos ejes centrales de la agenda oficial: la defensa de los resultados económicos de la gestión y la intención de acelerar el tratamiento de reformas antes de que comience el año electoral 2027.