Un informe del Instituto Argentina Grande reveló que casi cinco millones de hogares recurren a medidas extraordinarias para cubrir sus gastos.

La crisis de ingresos suma un nuevo indicador preocupante en la Argentina. En un escenario de dificultades para sostener el consumo y afrontar los gastos cotidianos, cada vez más familias recurren a la venta de sus pertenencias, el endeudamiento y la utilización de ahorros para llegar a fin de mes. La práctica de desprenderse de bienes propios alcanzó su nivel más elevado desde la pandemia, mientras casi la mitad de los hogares necesita complementar sus ingresos.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, que analizó las estrategias económicas de las familias durante el segundo trimestre de 2026. Según el relevamiento, el 47,2% de los hogares, equivalente a 4.853.240 familias, utilizó al menos una estrategia adicional para cubrir sus gastos. Aunque el porcentaje se mantuvo prácticamente estable respecto del mismo período de 2025, resulta 16,3% superior al registrado en 2023, antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

El 10,8% de los hogares vendió bienes propios durante el período analizado, el segundo valor más elevado de la serie histórica, apenas por debajo del 11% registrado durante el último trimestre de 2020, en plena pandemia.

Vender pertenencias para sobrevivir: una práctica que creció 17% en un año

Uno de los principales datos del informe es el incremento de los hogares que venden bienes para conseguir dinero. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad de familias que recurrió a esa alternativa creció 16,9%, lo que representa aproximadamente 160.850 hogares adicionales.

La comparación con 2023 muestra un deterioro todavía mayor: el incremento acumulado alcanza el 36,2%, equivalente a casi 300.000 hogares más. Según el Instituto Argentina Grande, esta estrategia representa una señal de mayor vulnerabilidad económica, porque suele aparecer cuando otras alternativas para complementar los ingresos comienzan a agotarse.

El estudio también identificó un cambio en las decisiones familiares: la utilización de ahorros disminuyó 2,5% interanual, mientras que las deudas con conocidos aumentaron 14,3%. La combinación de ambos movimientos indica que, entre quienes necesitan recursos adicionales, ganan participación mecanismos que pueden comprometer el patrimonio o los ingresos futuros.

En total, el 34% de los hogares utilizó ahorros, el 17,4% pidió dinero prestado a familiares o conocidos y el 14,7% recurrió a entidades financieras.

📉 Ganadores y perdedores 📉 2026 y 2024 fueron los peores años en una década en consumo de bienes no durables: contra el 2023 cayó un 5,2% en el indicador de consumo IAG. Por su parte, el consumo de bienes durables está en niveles altos, mostrando una lógica fragmentada. https://t.co/qvTO7QFT3o — Instituto Argentina Grande (@iargentinag) November 11, 2026

Jubilados en alerta: se duplicó la venta de bienes propios

El deterioro también alcanza a los hogares encabezados por jubilados, uno de los grupos que mostró cambios significativos en sus estrategias de supervivencia económica. De acuerdo con los datos difundidos, el 40,5% de las familias cuyo principal referente es una persona jubilada necesitó complementar sus ingresos, una proporción siete puntos porcentuales superior a la registrada en 2023.

Sin embargo, el indicador más llamativo aparece en la venta de pertenencias. La proporción de hogares de jubilados que recurrió a esa práctica pasó del 4% al 8%, lo que representa una duplicación respecto de tres años atrás.

El fenómeno se produce en un contexto de dificultades para recuperar el poder adquisitivo de los haberes previsionales. Según los cálculos citados en el informe, la jubilación mínima se encuentra aproximadamente un 10% por debajo del nivel real de noviembre de 2023.

Para las familias que dependen principalmente de ingresos previsionales, las dificultades para cubrir alimentación, medicamentos, servicios y otros gastos esenciales pueden limitar la posibilidad de mantener ahorros o enfrentar imprevistos. En ese escenario, la venta de bienes aparece como una alternativa para conseguir dinero cuando los recursos habituales resultan insuficientes.

Pero el problema no se limita a quienes se desprenden de sus pertenencias. El relevamiento también mostró que más de uno de cada cuatro hogares contrajo deudas para llegar a fin de mes, el nivel más elevado de la serie analizada.

El endeudamiento incluye tanto los préstamos de entidades financieras como el dinero solicitado a familiares, amigos o conocidos. Uno de los indicadores que más preocupa es el crecimiento de las familias que utilizan simultáneamente ambas alternativas. Según el IAG, 606.677 hogares se endeudaron por las dos vías durante el segundo trimestre de 2026, una cifra récord que representa 150.320 familias más que un año antes.

En comparación con 2023, la cantidad de hogares que combinan endeudamiento formal e informal aumentó 162,1%. El crecimiento de estas estrategias muestra que parte de las familias no consigue resolver sus necesidades recurriendo a una sola fuente de financiamiento y debe combinar diferentes mecanismos.

La situación es especialmente delicada entre los hogares pobres: el 40,7% contrajo algún tipo de deuda, mientras que el 18,3% vendió pertenencias. También el 38,7% utilizó ahorros, lo que refleja que las dificultades para cubrir los gastos pueden afectar simultáneamente distintas fuentes de recursos.

El deterioro también alcanza a los hogares encabezados por jubilados, uno de los grupos que mostró cambios significativos en sus estrategias de supervivencia económica.

Salarios que se agotan y consumo debilitado

Los datos del Instituto Argentina Grande se conocen en un contexto de retroceso de determinados indicadores laborales y dificultades para recuperar el poder adquisitivo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, un relevamiento reciente del Banco Provincia mostró que el 36% de los trabajadores privados incluidos en una muestra de más de 320.000 cuentas sueldo agota el saldo salarial antes del décimo día del mes.

El estudio también registró una caída del 4,3% en los ingresos reales de los trabajadores relevados y una disminución del 8,6% del consumo medido mediante tarjetas y Cuenta DNI.

En paralelo, las estadísticas oficiales muestran dificultades para recuperar el empleo registrado, especialmente en actividades como la industria y el comercio. El propio informe del IAG señala que, en agosto, la mitad de los asalariados registrados del sector privado percibió ingresos netos inferiores a $1.400.000.

A estas dificultades salariales se suma la evolución de los precios. El último informe del INDEC registró una inflación del 2,2% en octubre, superior al 1,9% de septiembre, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%. Entre los rubros que más aumentaron apareció Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba mensual del 4,2%.

La actualización de servicios esenciales representa una presión adicional sobre los presupuestos familiares, particularmente para quienes destinan una proporción elevada de sus ingresos a gastos fijos.

El Gobierno nacional sostiene que el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y las reformas económicas permitirán consolidar una recuperación de la actividad y los salarios. Sin embargo, el informe sobre estrategias de los hogares muestra que, durante el segundo trimestre de 2026, una proporción importante de familias todavía necesitaba recurrir a recursos extraordinarios para cubrir sus necesidades.

La situación también plantea interrogantes sobre la capacidad de recuperación del consumo, debido a que el endeudamiento y la reducción del patrimonio pueden limitar los gastos futuros.