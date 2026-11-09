Multas más caras en Buenos Aires: qué infracciones superan los $2 millones

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tienen nuevos valores para el bimestre noviembre-diciembre de 2026. La actualización elevó la unidad fija (UF) de $2.281 a $2.340, un incremento cercano al 2,6%, y llevó las sanciones por algunas infracciones por encima de los $2 millones.

El cambio quedó establecido mediante la Resolución 6/2026 de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense, publicada el 4 de noviembre. La norma fijó la vigencia del nuevo valor desde el primer día de ese mes.

La UF es la referencia con la que se calculan las multas y equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino de La Plata. Cada infracción tiene una escala expresada en unidades: al actualizarse su valor, también cambia el importe en pesos.

Cuánto cuestan las principales infracciones

Con la UF en $2.340, superar los límites de velocidad puede representar una multa de entre $351.000 y $2.340.000. Negarse a realizar la prueba de alcoholemia tiene una escala superior: de $1.170.000 a $2.808.000.

Los siguientes rangos corresponden a conductas específicas contempladas en el régimen provincial:



Exceder los límites de velocidad: De $351.000 a $2.340.000

Conducir alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes: De$702.000 a $2.340.000

Circular sin haber realizado la VTV obligatoria: De $702.000 a$2.340.000

Cruzar un semáforo en rojo: De $702.000 a $2.340.000

Conducir sin haber sido habilitado: De $702.000 a $2.340.000

Circular sin cobertura de seguro vigente: De $702.000 a $2.340.000

No portar la licencia, estando habilitado: De $117.000 a $234.000

No portar el comprobante del seguro: De $117.000 a $234.000

No portar la constancia de VTV aprobada: De $117.000 a $234.000

Negarse a realizar el test de alcoholemia: De $1.170.000 a $2.808.000

Las escalas distinguen entre incumplir una obligación y no llevar el documento que acredita haberla cumplido. Por eso, circular sin seguro vigente tiene una sanción diferente de no portar el comprobante, y no haber realizado la VTV tampoco equivale a circular sin su constancia.

En materia de estacionamiento, las infracciones generales van de $117.000 a $234.000. Sin embargo, determinadas prohibiciones tienen una escala de $702.000 a $2.340.000. El importe depende de la conducta constatada y del encuadre de la infracción.

Cómo funciona el descuento por pago voluntario

El sistema bonaerense contempla una bonificación del 50% sobre el valor mínimo de la sanción cuando el pago se realiza dentro del período voluntario indicado en la primera notificación.

En las actas automáticas, el vencimiento figura impreso. Para las confeccionadas manualmente, el portal provincial informa un plazo de 30 días hábiles desde su elaboración.

Una vez vencida esa instancia, es posible emitir un nuevo cupón actualizado, aunque sin el descuento inicial. El conductor también puede ejercer su derecho de defensa mediante el descargo correspondiente.

Dónde consultar una multa y qué ocurre si queda impaga

Las infracciones pueden gestionarse a través de InfraccionesBA, donde se encuentran las opciones de pago, los formularios para presentar descargos y la información de los juzgados competentes.

La falta de pago puede derivar en una instancia judicial de cobro cuando exista una sanción firme. La normativa prevé que esa sanción constituye un título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio.

Para conocer el monto aplicable y las alternativas disponibles, deben revisarse la infracción imputada, el vencimiento de la notificación y el estado del expediente.