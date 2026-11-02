ATE anunció protestas en 27 aeropuertos para el viernes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció protestas en 27 aeropuertos del país para el viernes 6 de noviembre, con posibles demoras y cancelaciones de vuelos. La convocatoria responde a denuncias sindicales sobre deficiencias de seguridad aeroportuaria y falta de recursos para el funcionamiento del sector.

El anuncio contempla una retención de tareas. Durante su desarrollo, el sindicato indicó que garantizará únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. El alcance efectivo sobre los servicios comerciales todavía no se tradujo en un listado de cancelaciones confirmado en el material difundido.

Qué modalidad tendrán las protestas en Ezeiza y Aeroparque

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, ATE anticipó un esquema que denominó “paro a la japonesa”. Consistirá en intensificar los controles y la fiscalización de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas y calles de rodaje, además de otras actividades vinculadas con la seguridad operacional.

La modalidad anunciada para ambas terminales se basa en esas tareas de control. Por lo tanto, la advertencia sobre posibles alteraciones no implica que todos los vuelos estén suspendidos.

Los reclamos por equipamiento y condiciones laborales

ATE presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo en la que señaló problemas de mantenimiento, faltantes de elementos de protección y deficiencias en los recursos destinados a emergencias. También reclamó inspecciones de higiene y seguridad y documentación sobre riesgos laborales.

Entre los casos mencionados, el sindicato denunció fallas en autobombas de los aeropuertos de San Luis y Formosa. Además, advirtió sobre carencias de agentes extintores, ambulancias e insumos sanitarios.

“Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, al fundamentar la convocatoria. Las deficiencias señaladas corresponden a las denuncias del gremio.

El planteo incluye un reclamo salarial para los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). ATE exige la convocatoria a la negociación sectorial y vincula el conflicto con el deterioro de las condiciones de trabajo.