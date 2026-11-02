“¿Por qué no?”: Cristina Kirchner dejó abierta una candidatura presidencial en 2027

Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, aunque condicionó ese escenario a la recuperación de sus derechos políticos. Lo expresó en una entrevista con The Washington Post publicada este lunes 2 de noviembre, desde el departamento porteño donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió ante la consulta sobre una eventual postulación. La declaración planteó una posibilidad sujeta a su situación judicial: la condena contempla seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El reclamo ante la ONU y la condición para una candidatura

La defensa de la expresidenta presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que examine presuntas vulneraciones de garantías durante el proceso. Entre sus objetivos figura la restitución de sus derechos políticos.

El abogado Rafael Valim explicó que la prioridad es revertir la inhabilitación. Cristina Kirchner, por su parte, rechazó haber cometido delitos y sostuvo que el proceso en su contra tuvo motivaciones políticas. Esos cuestionamientos forman parte de la posición de la expresidenta y sus representantes legales.

La presentación internacional no equivale a una habilitación electoral. El Comité puede evaluar denuncias sobre vulneraciones de derechos, pero no revoca directamente las sentencias de los tribunales argentinos. Por eso, una eventual respuesta favorable requeriría determinar sus efectos dentro del sistema judicial nacional antes de traducirse en una candidatura.

Las críticas a Milei y la revisión del peronismo

Durante la conversación, Cristina Kirchner cuestionó la gestión de Javier Milei y sostuvo que existe frustración entre quienes no perciben mejoras en su vida cotidiana. Vinculó ese malestar con las dificultades para llegar a fin de mes y con la respuesta del Gobierno frente a los sectores de menores recursos.

También reconoció errores del peronismo. Al analizar la pérdida de respaldo electoral, señaló el deterioro de la valoración del trabajo y las tensiones entre los ingresos laborales y la asistencia estatal. Su planteo apuntó a la necesidad de ofrecer respuestas concretas a los problemas económicos y al endeudamiento de las familias.

Para la exmandataria, reconstruir una alternativa exige comprender el descontento que llevó a parte del electorado a respaldar propuestas de transformación radical. También cuestionó la polarización y las dificultades para gobernar cuando los sectores enfrentados no reconocen legitimidad al otro.

El pronóstico sobre Trump y el consejo de Lula

La entrevista incluyó su mirada sobre las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Cristina Kirchner pronosticó un resultado adverso para Donald Trump y los republicanos en los comicios del martes 3 de noviembre, y expresó su expectativa de que esa votación favorezca a las fuerzas progresistas.

También relató aspectos de su vida cotidiana en San José 1111. Contó que realiza actividad física, lee, sigue las noticias internacionales y estudia idiomas. Recordó, además, que Luiz Inácio Lula da Silva le recomendó ejercitarse y cuidar su estado de ánimo durante la detención domiciliaria.