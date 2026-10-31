“La estafa electoral más grande de la historia”: Kicillof apuntó contra Milei y dejó un mensaje para el peronismo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a su par de Jujuy, Carlos Sadir.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, profundizó su agenda federal con una visita a Jujuy, donde combinó acuerdos institucionales con un mensaje político dirigido al gobierno de Javier Milei y al escenario electoral de 2027. Durante una jornada que incluyó reuniones con autoridades provinciales y dirigentes locales, cuestionó el rumbo económico nacional, reclamó políticas para proteger la producción y llamó a construir una alternativa que permita ofrecer otro proyecto de país.

“Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional”, afirmó el mandatario. La definición sintetizó uno de los ejes de su visita: la necesidad de fortalecer la articulación entre las provincias, pero también de avanzar hacia una propuesta política de alcance nacional.

Kicillof fue particularmente crítico con la administración libertaria, a la que calificó como “la estafa electoral más grande de la historia”, y sostuvo que las promesas realizadas durante la campaña presidencial contrastan con las consecuencias que, según su evaluación, enfrenta actualmente la población.

En ese sentido, cuestionó el impacto de las tarifas, el endeudamiento y la pérdida de ingresos sobre las familias y las actividades productivas. También apuntó contra la composición política y económica del Gobierno, al considerar que sus decisiones terminan beneficiando a sectores concentrados. El pronunciamiento se produjo durante una recorrida que incluyó un encuentro con el gobernador radical Carlos Sadir.

El mensaje contra Milei y la construcción de una alternativa nacional

Durante su paso por Jujuy, Kicillof vinculó las dificultades económicas de las provincias con las decisiones adoptadas por el Ejecutivo nacional y sostuvo que los gobernadores enfrentan cada vez mayores responsabilidades con menos recursos.

El mandatario advirtió que la reducción de programas y transferencias nacionales obliga a las administraciones provinciales a intentar compensar la falta de asistencia en áreas sensibles.

En ese marco, enumeró los recortes al programa Remediar, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el equipamiento escolar y la obra pública, y cuestionó que las provincias deban asumir esas funciones mientras también enfrentan restricciones presupuestarias.

“Nos tira los problemas y nos saca los recursos. Esa es una situación insostenible”, afirmó al describir la relación entre la Nación y los distritos. Kicillof sostuvo que la cooperación entre gobernadores constituye una herramienta para afrontar dificultades comunes, aunque aclaró que no resulta suficiente para resolver problemas estructurales.

Su planteo también tuvo una dimensión electoral. Consultado sobre 2027, confirmó que trabaja en la construcción de una alternativa política, pero evitó anticipar definiciones sobre candidaturas. “Nosotros estamos trabajando para construir una alternativa. Yo digo, no hablo de candidatura, pero sí de una construcción”, expresó.

El gobernador planteó la necesidad de ampliar acuerdos territoriales, escuchar a distintos sectores y definir una propuesta que exceda las discusiones internas de los partidos.

Llegamos a Jujuy para fortalecer a través de importantes convenios con el gobernador @carlossadirjuy un trabajo que venimos haciendo en áreas estratégicas para nuestras provincias. Estos acuerdos fortalecen la articulación en seguridad, minería, trabajo, desarrollo agrario, deportes y Gobierno digital entre dos provincias que tienen un enorme potencial y sufren hoy el mismo impacto por la crisis económica y social generada por Milei. No podemos sustituir la ausencia de un Gobierno nacional centralista y desinteresado de lo que sucede en el resto del país, que piensa en el federalismo como una carga y no como la integración entre provincias que tienen su realidad y sus particularidades. Lo que sí podemos hacer es encontrar formas de trabajar de manera solidaria como lo estamos haciendo hoy con un Gobernador con quien, a pesar de las diferencias políticas, podemos ponernos de acuerdo en temas fundamentales para nuestros pueblos. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 30, 2026

Las PASO, el peronismo y las reglas para 2027

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Kicillof defendió la existencia de mecanismos electorales que permitan ordenar las diferencias dentro de los espacios políticos y cuestionó los intentos del oficialismo nacional de eliminar las primarias.

En esa línea, consideró que la definición de las postulaciones todavía requiere tiempo y que la prioridad debe estar puesta en construir acuerdos políticos y programáticos.

El gobernador también se refirió a la situación del justicialismo y remarcó que su presencia en Jujuy tenía como objetivo escuchar a los dirigentes y representantes locales, antes que trasladar decisiones tomadas desde Buenos Aires. “Vengo a escuchar. Está todo el mundo cansado de que vengan instrucciones, órdenes, dedos”, sostuvo.

“Vengo a escuchar. Está todo el mundo cansado de que vengan instrucciones, órdenes, dedos”, sostuvo Kicillof.

Acuerdos con Sadir y una señal de diálogo entre provincias

La visita también tuvo una agenda institucional. Kicillof se reunió con Carlos Sadir en el Palacio de Gobierno de Jujuy, donde ambas administraciones suscribieron un convenio marco para fortalecer el trabajo conjunto en distintas áreas. El acuerdo contempla mecanismos de cooperación en salud, educación, seguridad, ciencia, tecnología y desarrollo de políticas públicas, mediante el intercambio de experiencias y programas.

El mandatario bonaerense destacó que las diferencias partidarias no deben impedir la coordinación entre gobiernos provinciales. “Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar”, afirmó.

También sostuvo que las dificultades económicas atraviesan a distintas regiones del país y que las consecuencias de la caída de la actividad no se limitan a una provincia. En ese sentido, mencionó la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro salarial y los problemas que enfrentan las economías regionales como factores que requieren respuestas coordinadas.

La jornada incluyó además una visita al municipio de Palpalá, donde Kicillof se reunió con el intendente Rubén Rivarola y firmó otro acuerdo de colaboración. Durante la recorrida, las autoridades visitaron el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu), dedicado a investigaciones vinculadas con las energías renovables y el aprovechamiento estratégico del litio.

El reclamo por las economías regionales y la producción nacional

Kicillof también dedicó parte de sus declaraciones a la situación de las actividades productivas del norte argentino, especialmente las vinculadas con el tabaco, la caña de azúcar y las comunidades de frontera.

El gobernador reclamó una mayor intervención del Estado nacional para garantizar condiciones de desarrollo y cuestionó lo que considera una falta de atención hacia las necesidades del interior. “No puede haber un gobierno nacional que no le importe lo que pasa con el tabaco, que no le importe lo que pasa con la caña”, expresó durante una conferencia de prensa.

El planteo estuvo acompañado por una defensa de la industrialización de los recursos naturales, particularmente los minerales y las distintas fuentes de energía disponibles en el territorio argentino. También planteó la importancia de desarrollar cadenas de valor que permitan procesar las materias primas localmente, en lugar de limitarse a su extracción y exportación.

La discusión tiene especial relevancia para Jujuy por su actividad minera y sus proyectos vinculados con el litio, mientras que para Buenos Aires se relaciona con el entramado industrial y la producción de bienes de capital.