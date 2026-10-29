Kicillof acelera su armado nacional: el MDF amplía su presencia territorial en medio de la interna del peronismo rumbo a 2027.

Kicillof amplía su armado federal: nuevos vínculos en Santa Fe, desembarco en Jujuy y tensiones en el PJ.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, profundiza la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con nuevos acuerdos políticos en Santa Fe y una visita prevista para este viernes 30 de octubre a Jujuy. La estrategia combina contactos con intendentes, dirigentes sindicales y organizaciones territoriales, mientras el mandatario busca construir una alternativa al gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La nueva etapa quedó reflejada en una reunión realizada el miércoles 28 de octubre en la sede porteña del Banco Provincia, donde Kicillof recibió a una amplia delegación del peronismo santafesino. El encuentro reunió a intendentes, presidentes comunales, legisladores y referentes sociales, y permitió avanzar en la organización territorial del MDF fuera de Buenos Aires.

El movimiento se produce mientras el justicialismo mantiene abiertas sus disputas por el liderazgo y las candidaturas. Kicillof todavía no formalizó una postulación presidencial, aunque distintos sectores de su espacio ya promueven su nombre y trabajan en una estructura política con presencia en varias provincias.

Santa Fe: intendentes, dirigentes sindicales y una nueva mesa política

Entre los participantes del encuentro estuvieron Pablo Corsalini, intendente de Pérez; Roly Santacrocce, de Funes; Miguel Vázquez, de Carcarañá; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; Adrián Maglia, de Granadero Baigorria; y Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín.

También participaron los dirigentes Iván Camats, exintendente de Máximo Paz y referente de Construyendo Futuro Federal; Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; y los referentes rosarinos Norma López, Juan Monteverde y Fernanda Gigliani, junto con representantes sindicales y territoriales.

Kicillof estuvo acompañado por los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Alonso, Javier Rodríguez y Walter Correa, además de la jefa de Asesores provincial, Cristina Álvarez Rodríguez. La presencia de buena parte del gabinete reflejó el carácter político e institucional de la convocatoria.

Kicillof junto a Larroque, Bianco, Rodríguez y Alonso.

El objetivo fue fortalecer una mesa de articulación santafesina que permita extender el MDF y elaborar una agenda común, con participación de sectores que mantienen diferentes trayectorias dentro del peronismo. Hacia el cierre, el gobernador planteó la necesidad de consolidar esa construcción territorial y manifestó su intención de visitar Santa Fe antes de finalizar el año.

El acercamiento tiene antecedentes. En mayo, el kicillofismo había desarrollado actividades productivas y políticas en la provincia, con una recorrida del ministro Rodríguez por instituciones académicas y encuentros que reunieron a dirigentes sindicales, intendentes y organizaciones sociales. El espacio también avanzó con la construcción de una red territorial vinculada al sur santafesino.

Producción, industria y empleo: la agenda que impulsa el MDF

Las conversaciones incluyeron cuestionamientos al modelo económico nacional y propuestas para fortalecer la producción, la industria, el mercado interno y la generación de empleo. Los participantes vincularon las dificultades de las pequeñas y medianas empresas con las políticas de la administración de Milei y plantearon la necesidad de elaborar una alternativa de desarrollo.

Desde la delegación santafesina también expresaron diferencias con el gobernador radical Maximiliano Pullaro, al que cuestionaron por su acompañamiento a determinadas políticas nacionales.

Larroque destacó el alcance de la reunión y sostuvo que el objetivo es continuar construyendo una alternativa federal frente al Gobierno. Por su parte, Correa planteó la necesidad de recuperar una agenda centrada en los trabajadores y la industria nacional.

La concejala Norma López, vicepresidenta del Concejo Municipal de Rosario, también cuestionó la política económica nacional. “No podemos permitir otro gobierno de políticas de saqueo”, afirmó tras el encuentro, al reclamar una propuesta que priorice los derechos laborales y el entramado productivo.

Para los organizadores, el peso industrial, agropecuario y comercial de Santa Fe constituye un componente relevante de la construcción nacional. La intención es articular propuestas económicas con representación territorial, incorporando las particularidades de cada provincia.

Kicillof acelera su armado nacional: el MDF amplía su presencia territorial en medio de la interna del peronismo rumbo a 2027.

Jujuy: acuerdos con Sadir y un acto político en Palpalá

La siguiente escala será Jujuy, donde Kicillof tiene previsto desarrollar el viernes 30 una agenda que combinará reuniones institucionales y actividades partidarias.

El gobernador bonaerense se encontrará con su par radical, Carlos Sadir, para firmar convenios de cooperación en áreas como Trabajo y Empleo, Gobierno Digital, Deportes, Minería, Desarrollo Agrario y Seguridad. También visitará el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy.

La actividad continuará en Palpalá, donde está programada una reunión con el intendente Rubén Eduardo Rivarola, seguida de la firma de un convenio de cooperación. El cierre político se realizará en el Club Altos Hornos Zapla, con participación de dirigentes vinculados al peronismo local.

La visita se produce en una provincia donde el Partido Justicialista permanece intervenido judicialmente y atraviesa disputas internas. Uno de los sectores involucrados está referenciado en el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, quien había encabezado en agosto una delegación jujeña recibida por Kicillof en La Plata.

Las diferencias dentro del peronismo local incluyen al sector vinculado con la senadora Carolina Moisés. El desembarco del gobernador bonaerense permitirá dar continuidad a los contactos con dirigentes jujeños, aunque la disputa partidaria continúa sin resolverse.

La agenda también muestra una modalidad de la expansión federal del MDF: combinar acuerdos de gestión con acercamientos políticos, incluso en provincias gobernadas por espacios diferentes del peronismo.

El armado federal suma provincias, plenarios y propuestas para 2027

La construcción nacional del MDF ya registra actividades en Entre Ríos, Mendoza, Misiones y San Juan, además de los contactos desarrollados en Santa Fe y Jujuy.

En Entre Ríos, el movimiento realizó el 24 de octubre un plenario en Concepción del Uruguay con más de 200 participantes y siete comisiones temáticas sobre producción, trabajo, salud, educación, vivienda, derechos humanos y otras áreas. El encuentro profundizó la organización que había comenzado semanas antes en Paraná.

El Movimiento Derecho al Futuro realizó su primer plenario en el departamento Uruguay.

En Mendoza, el espacio inauguró una sede en Guaymallén y reunió a dirigentes políticos, sindicales y organizaciones sociales. También mantiene contactos con referentes de Misiones y San Juan, mientras continúa la elaboración de propuestas sectoriales.

El despliegue incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, donde el MDF organizó un congreso productivo, y encuentros bonaerenses sobre educación, salud, vivienda y desarrollo territorial. Para el 5 de noviembre está previsto un plenario de Hábitat y Territorio en Florencio Varela.

La expansión nacional convive con las tensiones del peronismo

El crecimiento territorial ocurre mientras el peronismo todavía no define su estrategia electoral para 2027. La discusión incluye la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales, el calendario bonaerense y los mecanismos para seleccionar candidaturas.

Dentro del justicialismo conviven el MDF, sectores vinculados con La Cámpora, conducida por Máximo Kirchner, y el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, además de diferentes agrupaciones provinciales y municipales.

Las diferencias sobre el liderazgo y las reglas electorales siguen abiertas. En la provincia de Buenos Aires también continúa el debate por las reelecciones de intendentes y la eventual modificación del sistema de votación.

Kicillof convocó para este jueves a intendentes de su espacio en La Plata con el objetivo de abordar esas discusiones y fortalecer la organización territorial. La reunión se incorpora a una agenda que busca consolidar el MDF dentro y fuera del territorio bonaerense.

La expansión hacia Santa Fe y Jujuy suma nuevas articulaciones a un proyecto que todavía debe resolver su traducción electoral. Mientras dirigentes del movimiento promueven una candidatura presidencial de Kicillof, el gobernador mantiene el objetivo declarado de construir una alternativa nacional con representación federal y una agenda centrada en la producción, el trabajo y el desarrollo económico.