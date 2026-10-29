Abad destacó el rol de las escuelas en la prevención del suicidio juvenil

El legislador nacional Maximiliano Abad destacó el papel de las escuelas, las familias y los equipos de salud en la prevención del suicidio juvenil. Sus declaraciones se produjeron tras participar de una jornada en el Senado de la Nación con especialistas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Abad

Según explicó en sus redes sociales, el encuentro estuvo orientado a comprender la situación que atraviesan los jóvenes en la provincia de Buenos Aires y a aprender cómo fortalecer la prevención en los 135 municipios.

“Prevenir es llegar antes. Y detrás de cada estadística hay una historia”, expresó Abad. También señaló que abordó el tema durante una intervención en Radio Continental, donde remarcó el rol de las instituciones educativas junto con las familias y los equipos sanitarios.

El legislador puso el acento en las formas de acompañamiento que pueden ofrecer los entornos cercanos. “La prevención está al alcance de todos: escuchar sin juzgar, acompañar y ayudar a llegar a un profesional”, sostuvo.

Su planteo incluyó a los clubes como parte de esa tarea comunitaria. “Las familias, las escuelas y los clubes tienen que saber cómo acompañar y también a dónde recurrir”, afirmó.

Con esas palabras, Abad destacó tanto la importancia de la escucha como la necesidad de conocer los recursos disponibles para acceder a atención profesional. La jornada con especialistas de la UBA tuvo como eje la prevención y el aprendizaje de herramientas para abordar la problemática en el territorio bonaerense.