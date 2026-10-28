El riesgo país saltó a 763 puntos: se hundieron los bonos, cayeron las acciones y crece la presión sobre el mercado

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

El riesgo país argentino volvió a subir y cerró este miércoles 28 de octubre en 763 puntos básicos, en una jornada marcada por el retroceso de los bonos soberanos y las acciones de empresas nacionales. Los activos no lograron sostener la recuperación que habían mostrado durante las primeras horas de negociación y terminaron con nuevas pérdidas, en un escenario de volatilidad financiera que mantiene bajo presión al mercado local.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 16 unidades respecto de la jornada anterior, cuando había retrocedido hasta los 747 puntos. La suba se produjo luego de que los títulos públicos en dólares borraran las ganancias iniciales y finalizaran con una caída promedio cercana al 1,4%, mientras los papeles argentinos que cotizan en Wall Street registraron bajas superiores al 4%.

La jornada estuvo condicionada por la reacción de los mercados al resultado electoral de Brasil, donde la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva generó nuevas dudas entre los inversores sobre las perspectivas económicas y fiscales del principal socio comercial argentino. Sin embargo, los analistas también señalaron factores internos que continúan afectando a los activos nacionales, entre ellos la evolución de la actividad económica, los vencimientos de deuda y la incertidumbre política de cara a 2027.

De la recuperación inicial a una nueva caída de los bonos

Los títulos públicos argentinos en dólares comenzaron la jornada con variaciones positivas, luego del repunte registrado el martes. Algunos bonos llegaron a avanzar alrededor del 0,5%, mientras que otros instrumentos de mayor plazo mostraron mejoras cercanas al 0,7%.

Ese comportamiento permitió que, durante las primeras operaciones, el riesgo país descendiera hasta la zona de los 735 puntos básicos, un nivel todavía elevado pero inferior al cierre anterior. Sin embargo, la recuperación perdió fuerza con el correr de las horas. La presión vendedora regresó sobre la deuda soberana y los bonos terminaron en terreno negativo, anulando las mejoras iniciales.

Entre las caídas destacadas aparecieron el Global 2035, con una baja del 0,85%, el Global 2038, que retrocedió 0,77%, y el Bonar 2041, que perdió 0,73%. La debilidad de los títulos públicos impactó directamente sobre el indicador de JP Morgan, que volvió a ubicarse por encima de los 760 puntos básicos.

Este índice mide la diferencia entre el rendimiento exigido a los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro estadounidense considerados de referencia. Cuando aumenta, refleja que el mercado demanda una mayor compensación para financiar al país.

Por eso, aunque la variación diaria pueda parecer acotada, la permanencia del riesgo país en niveles elevados representa una dificultad para recuperar el acceso al financiamiento internacional a tasas sostenibles.

El riesgo país argentino volvió a subir y cerró este miércoles 28 de octubre en 763 puntos básicos.

El deterioro no se limitó a los bonos. Las acciones de compañías argentinas volvieron a registrar pérdidas tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street. El índice MSCI Merval retrocedió 1,2% y terminó en 95.552 puntos, mientras que los certificados de empresas nacionales que operan en Nueva York, conocidos como ADR, mostraron caídas más pronunciadas.

Entre los papeles más afectados se encontraron Telecom Argentina, con una baja del 4,2%, y Grupo Supervielle, que perdió 4%. Durante distintos momentos de la rueda también se observaron retrocesos en entidades financieras como Grupo Financiero Galicia y BBVA, sectores especialmente sensibles a los cambios en las expectativas de los inversores.

Las pérdidas reflejan la persistencia de un clima de cautela sobre los activos argentinos, incluso después de los intentos de recuperación registrados tras la caída del lunes.

El efecto Brasil y las dudas sobre el escenario regional

Una parte importante de la volatilidad financiera de esta semana estuvo relacionada con el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, donde Lula da Silva consiguió la reelección. El triunfo del mandatario provocó una corrección en los activos brasileños y tuvo repercusiones sobre otros mercados de la región, entre ellos el argentino.

Este miércoles, el índice Bovespa de San Pablo cayó 2,7%, hasta los 171.006 puntos, mientras que distintas compañías brasileñas que cotizan en Wall Street también registraron pérdidas. Entre ellas, Bradesco retrocedió 6,2%, Banco Itaú cayó 3,4%, Vale perdió 3,1% y Petrobras bajó 1,1%.

El resultado electoral modificó las expectativas de parte de los inversores sobre la política económica brasileña, especialmente en materia fiscal y cambiaria. Para Argentina, la situación tiene una relevancia particular debido al peso de Brasil como principal socio comercial, tanto para la industria automotriz como para distintos sectores manufactureros.

Los movimientos del real, las perspectivas de crecimiento brasileño y las condiciones financieras regionales pueden repercutir sobre la competitividad de las exportaciones argentinas y sobre el valor de los activos nacionales.

Sin embargo, los especialistas advierten que el comportamiento de los bonos y las acciones argentinas no puede explicarse únicamente por factores externos, ya que persisten interrogantes sobre la economía local.

Una parte importante de la volatilidad financiera de esta semana estuvo relacionada con el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, donde Lula da Silva consiguió la reelección .

El Tesoro enfrenta vencimientos por casi $11 billones

En paralelo con los movimientos del mercado, el Gobierno nacional afronta un nuevo desafío financiero: renovar vencimientos de deuda en pesos por aproximadamente $10,8 billones.

La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, convocó a una licitación que incluye instrumentos con vencimientos durante 2027 y 2028. Según las estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), alrededor de $9,76 billones de los compromisos de esta semana se encuentran en manos de inversores privados.

La operación representa una prueba para la estrategia financiera oficial, ya que el Tesoro necesita conseguir que los tenedores de deuda vuelvan a colocar sus fondos en instrumentos públicos y evitar una presión adicional sobre la liquidez y el mercado cambiario.

En esta oportunidad, el Ministerio de Economía volvió a optar por títulos en moneda local y no incorporó instrumentos destinados a captar dólares, pese a las necesidades de financiamiento que enfrenta el país.

El resultado de la licitación permitirá evaluar la disposición de los inversores a renovar sus posiciones, las tasas que exige el mercado y los plazos que el Gobierno consigue para administrar sus compromisos. La operación adquiere una relevancia adicional porque el incremento del riesgo país complica las posibilidades de regresar al mercado internacional de deuda en condiciones favorables.