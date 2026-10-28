La fuga de Bolsonaro llega al Congreso: piden interpelar a Quirno y esclarecer el rol del Gobierno

La oposición presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para interpelar al canciller Pablo Quirno.

La fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos abrió un nuevo frente de conflicto político para el gobierno de Javier Milei. La oposición presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para interpelar al canciller Pablo Quirno y exigir explicaciones sobre el paso del excandidato presidencial brasileño por territorio argentino, la posible intervención de funcionarios nacionales y la utilización de recursos públicos para facilitar su traslado.

La iniciativa fue impulsada este miércoles por el diputado Pablo Juliano, integrante de Provincias Unidas, quien reclamó que el titular del Palacio San Martín comparezca personalmente ante el Congreso. El legislador busca esclarecer las circunstancias en las que Bolsonaro ingresó a la provincia de Misiones y abordó un avión privado con destino a Estados Unidos, pese a una restricción judicial que le impedía abandonar Brasil.

El proyecto contiene 91 preguntas dirigidas al canciller y solicita documentación sobre los movimientos migratorios, los planes de vuelo, las comunicaciones diplomáticas y las posibles actuaciones de organismos nacionales. Uno de los puntos más sensibles está relacionado con Santiago Caputo cuya presunta presencia en Puerto Iguazú durante el operativo aparece mencionada en el texto parlamentario.

El reclamo se conoció después de que la Casa Rosada negara inicialmente cualquier participación en el traslado del dirigente brasileño. La controversia también derivó en una denuncia penal contra Milei, presentada por el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien solicitó investigar si existió colaboración oficial para facilitar la salida de Bolsonaro y encubrir eventuales irregularidades.

El proyecto presentado por Juliano busca reconstruir el recorrido de Flávio Bolsonaro desde Brasil hasta Estados Unidos y determinar qué conocimiento tuvieron las autoridades argentinas sobre sus movimientos. Uno de los principales interrogantes es si el Gobierno recibió una notificación formal acerca de la restricción de salida del territorio brasileño que habría dispuesto el Supremo Tribunal Federal.

La iniciativa también solicita conocer si existieron comunicaciones diplomáticas, requerimientos de cooperación judicial o contactos entre funcionarios de ambos países vinculados con la situación del senador.

El legislador exige que se entreguen registros migratorios, documentación aeroportuaria, planes de vuelo y comunicaciones oficiales que permitan establecer si el tránsito por Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional.

El planteo incorpora una pregunta sobre los controles efectuados en Puerto Iguazú, donde las versiones periodísticas ubican parte del recorrido del dirigente brasileño antes de su salida hacia Estados Unidos.

Santiago Caputo, asesor presidencial.

Investigan el vuelo privado y el posible uso de recursos públicos

Otro capítulo de la presentación apunta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a los controles realizados durante el traslado del dirigente brasileño. Juliano reclama determinar si efectivos de esa fuerza intervinieron en el desplazamiento desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y si se utilizaron vehículos oficiales, personal estatal o recursos públicos para facilitar la salida.

La iniciativa también solicita identificar a los responsables de contratar y financiar la aeronave privada que habría utilizado Bolsonaro.

En ese punto aparece mencionada Baires Fly S.A., empresa señalada como operadora del vuelo. El proyecto pide esclarecer su participación y sus vínculos con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, cuyo nombre también apareció en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El objetivo es determinar quién pagó el traslado, quién organizó la operación y qué controles se realizaron antes del despegue.

Otro capítulo de la presentación apunta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a los controles realizados durante el traslado del dirigente brasileño.

Denunciaron penalmente a Milei por presunto encubrimiento

La controversia también llegó a la Justicia mediante una presentación realizada por Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda. El dirigente denunció a Javier Milei por presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, en relación con la posible utilización de recursos estatales para facilitar el traslado de Bolsonaro.

Solano reclamó que se investigue la participación de todos los funcionarios que pudieran haber intervenido y solicitó preservar los registros migratorios, las comunicaciones, los planes de vuelo y las eventuales órdenes de custodia.

“Milei no puede utilizar el Estado argentino para proteger a sus aliados de la ultraderecha internacional”, afirmó el legislador al fundamentar su presentación.

El denunciante también sostuvo que las versiones iniciales de la Casa Rosada sobre la ausencia de registros migratorios contrastan con las informaciones posteriores acerca del viaje privado.

Mi denuncia contra Milei por el encubrimiento a la fuga de Bolsonaro cayó en el juzgado federal N5 a cargo de Capuchetti-Ochoa. — Gabriel Solano (@Solanopo) October 28, 2026

La oposición amplía la presión sobre la Casa Rosada

El pedido de Juliano no constituye una iniciativa aislada. Otros sectores opositores también comenzaron a reclamar explicaciones sobre el desplazamiento del dirigente brasileño y la eventual intervención del Gobierno nacional.

El diputado peronista Agustín Rossi impulsó un pedido para interpelar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que distintos legisladores plantearon la necesidad de que también brinde información la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de cuya cartera dependen organismos vinculados con el control fronterizo y aeroportuario.

“Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, sostuvo Rossi, quien también advirtió que “la Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”.

A las exigencias se sumaron representantes de otros espacios, entre ellos Esteban Paulón, del socialismo, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, quienes reclamaron esclarecer la situación y determinar si existió alguna colaboración oficial.

El episodio también abrió interrogantes sobre las relaciones entre Argentina y Brasil, especialmente después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y del respaldo político que Milei había manifestado hacia Flávio Bolsonaro durante la campaña.

El proyecto presentado por Juliano incorpora preguntas sobre las posibles consecuencias diplomáticas de lo ocurrido y sobre la decisión del Gobierno argentino de no felicitar formalmente al mandatario brasileño por su triunfo electoral. El legislador busca conocer si existieron comunicaciones entre las cancillerías, pedidos de información de las autoridades brasileñas o advertencias relacionadas con la situación judicial del senador.