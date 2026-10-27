Kicillof reúne a los intendentes del MDF: reelecciones, PASO y estrategia electoral para 2027.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca ordenar su construcción política de cara a 2027 en medio de tres discusiones que atraviesan al peronismo: las reelecciones de los intendentes, el futuro de las PASO y la sucesión provincial. Las diferencias con La Cámpora y el Frente Renovador, sumadas a la incertidumbre sobre las reglas electorales, condicionan la estrategia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Con ese escenario, Kicillof convocó para el jueves 29 de octubre, a las 16, en el Salón Francés de la Gobernación, a los jefes comunales más cercanos a su espacio. La reunión permitirá evaluar los obstáculos legislativos, las alternativas para resolver las candidaturas y la coordinación territorial de una fuerza que también busca ampliar su presencia nacional.

El encuentro se producirá mientras la administración de Javier Milei impulsa cambios en el sistema electoral y el oficialismo bonaerense todavía no define si volverá a votar junto con la Nación. La decisión impactará tanto en el armado de las listas municipales como en la competencia por la Gobernación, que Kicillof deberá dejar en diciembre de 2027.

Reelecciones: el reclamo de los intendentes y la interna peronista

La posibilidad de modificar la ley que limita a dos los mandatos consecutivos constituye una de las principales preocupaciones municipales. Unos 80 intendentes bonaerenses no podrían competir por otra reelección consecutiva en 2027 si continúa vigente el régimen aprobado en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Para el MDF, la discusión involucra la continuidad de numerosos gobiernos locales que integran su estructura territorial.

La herramienta legislativa es el expediente E-136/25-26, presentado por la senadora kicillofista Ayelén Durán. La iniciativa elimina las restricciones para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, pero permanece sin despacho en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Germán Lago. La Comisión de Reforma Política, encabezada por Malena Galmarini, también reclama intervenir en el tratamiento.

El principal obstáculo aparece dentro de Fuerza Patria. La Cámpora no descarta discutir las reelecciones, aunque pretende incorporar otras cuestiones a una negociación más amplia, entre ellas el calendario electoral y las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense. El Frente Renovador, conducido por Sergio Massa, mantiene su defensa de la limitación de mandatos que impulsó en 2016, aunque distintas alternativas parlamentarias siguen bajo análisis.

Comisión de Legislación General del Senado bonaerense.

Tampoco aparecen apoyos suficientes entre los principales bloques opositores. El PRO y La Libertad Avanza rechazan restablecer las reelecciones indefinidas, mientras el radicalismo exhibe posiciones diferentes. Por eso, cualquier avance requiere acuerdos que excedan al sector del gobernador.

Incluso dentro del MDF comenzaron a contemplarse otros escenarios. Jorge Ferraresi, uno de sus principales referentes, reconoció recientemente las dificultades para modificar la normativa y planteó que los intendentes imposibilitados de continuar podrían integrarse a listas legislativas provinciales o nacionales. Esa alternativa trasladaría parte del peso territorial de los municipios a las bancas parlamentarias.

PASO y calendario: las reglas que condicionan la sucesión

El segundo frente se concentra en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Gobierno nacional pretende suspenderlas o eliminarlas, mientras el peronismo bonaerense las considera una herramienta para resolver candidaturas cuando no existen acuerdos entre sus distintos sectores.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificó el lunes que, si continúan las primarias nacionales, difícilmente pueda modificarse la fecha de las elecciones generales bonaerenses. La posición responde a razones organizativas y a la vinculación legal entre las PASO nacionales y las primarias provinciales, denominadas EPAOS.

En Buenos Aires sigue vigente la Ley 14.086, que establece la realización de primarias provinciales. Su suspensión en 2025 fue excepcional, por lo que una eventual eliminación de las PASO nacionales no dejaría automáticamente sin efecto las bonaerenses. El distrito conservaría la posibilidad de organizar sus propias elecciones internas conforme a su legislación.

Por ahora, en el entorno de Kicillof gana espacio la alternativa de elecciones concurrentes en 2027, con votaciones nacionales y provinciales el mismo día, pero mediante sistemas diferentes: Boleta Única Papel para las categorías nacionales y boleta partidaria tradicional para gobernador, legisladores e intendentes. La opción contrasta con el desdoblamiento aplicado en 2025.

Elecciones bonaerenses.

Sin embargo, si Milei consiguiera eliminar las primarias nacionales, dentro del oficialismo provincial también se evalúan escenarios alternativos, incluido un nuevo desdoblamiento. Todavía no hay una fecha provincial confirmada para elegir gobernador, legisladores e intendentes, mientras la oposición reclama mayor previsibilidad.

El presidente del bloque UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, cuestionó recientemente la falta de definiciones y pidió establecer el cronograma con anticipación. Bianco, en tanto, sostiene que las modificaciones nacionales no deberían responder a conveniencias partidarias y defiende la continuidad de las primarias como mecanismo de competencia interna.

La discusión tiene además una consecuencia directa sobre la sucesión bonaerense: Kicillof no puede acceder a un tercer mandato consecutivo, y los distintos sectores peronistas deberán negociar quién competirá por la Gobernación. Sin PASO, esa definición dependería todavía más de los acuerdos entre las conducciones partidarias.

La sucesión bonaerense y el peso territorial del MDF

En el kicillofismo ya circulan varios nombres para la sucesión, aunque no existe una candidatura oficial definida. Entre las alternativas aparecen el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el intendente de La Plata, Julio Alak; el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza; el propio Bianco y Ferraresi.

La intención del MDF es construir una candidatura propia capaz de competir dentro del peronismo sin dispersar su representación. La discusión incluye a sectores que responden a Cristina Kirchner, al massismo y a otros intendentes que mantienen estructuras independientes del gobernador.

La Cuarta Sección Electoral muestra esa convivencia. De los diez intendentes identificados con Fuerza Patria, seis están vinculados al MDF: Jorge Gaute (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem) y Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen).

Kicillof reúne a los intendentes del MDF: reelecciones, PASO y estrategia electoral para 2027.

Los otros cuatro responden a distintas terminales: Darío Golía, de Chacabuco; Fernando Rodríguez, de General Pinto; y Juanci Martínez, de Rivadavia, están identificados con el Frente Renovador, mientras Pablo Zurro, de Pehuajó, integra el sector de La Cámpora. La distribución refleja la necesidad de acuerdos entre espacios que comparten el frente electoral, pero conservan sus propias conducciones.

La construcción del MDF también trasciende las fronteras provinciales. Después del encuentro con intendentes, Kicillof tiene previsto viajar a Jujuy, donde se proyectan actividades políticas e institucionales y un posible encuentro con el gobernador radical Carlos Sadir. También se menciona una visita a Palpalá, aunque la agenda definitiva todavía está en elaboración.

El movimiento forma parte de la proyección nacional del mandatario, que busca ampliar vínculos políticos mientras administra las negociaciones internas bonaerenses. La reunión del jueves reunirá así dos necesidades simultáneas: sostener el respaldo de los intendentes y ordenar una estrategia electoral que todavía depende de acuerdos legislativos, partidarios y nacionales.