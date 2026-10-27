El PRO bonaerense admite internas y busca llegar fortalecido a la negociación con LLA por 2027

Reunión del PRO bonaerense en la Primera Sección.

El PRO bonaerense dio un nuevo paso en su reorganización territorial rumbo a las elecciones de 2027, pero la reunión de dirigentes de la Primera Sección Electoral dejó al descubierto una dificultad que excede la negociación con La Libertad Avanza (LLA): las disputas internas que atraviesan al partido en distintos municipios y la necesidad de resolverlas antes de discutir un eventual acuerdo electoral.

El encuentro se realizó el lunes 26 de octubre en la sede porteña del partido y estuvo encabezado por el diputado nacional Cristian Ritondo, presidente del PRO provincial, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, vicepresidenta de la fuerza. Participaron jefes comunales, legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes territoriales.

La convocatoria marcó el comienzo de las reuniones específicamente seccionales, después de la cumbre del 19 de octubre con representantes legislativos y municipales. El objetivo es llegar a 2027 con una estructura coordinada, preservar los distritos gobernados por el macrismo y recuperar capacidad de negociación frente al oficialismo nacional.

Sin embargo, Martínez introdujo una advertencia sobre la situación partidaria: el PRO necesita resolver enfrentamientos entre sus propios dirigentes, especialmente en municipios donde existen varios referentes con aspiraciones electorales.

Martínez reconoció internas y pidió ordenar la Primera Sección

La intendenta de Vicente López planteó que la Primera Sección ofrece posibilidades de crecimiento para el partido, pero reconoció que la coexistencia de distintos liderazgos también genera dificultades. Durante su intervención, sostuvo que el PRO «se tiene que dejar de pelear entre propios» y admitió que hay conflictos distritales pendientes de resolución.

La declaración tuvo un correlato directo con el escenario territorial. El macrismo conserva gobiernos municipales y representación legislativa, pero en otros distritos enfrenta la necesidad de reorganizar sus estructuras, definir referencias políticas y evitar disputas por candidaturas que debiliten su posición electoral.

Reunión del PRO bonaerense en la Primera Sección.

Las diferencias internas que reconoció Soledad Martínez tienen una expresión concreta en San Martín, donde el concejal Andrés Petrillo y el exministro bonaerense Santiago López Medrano buscan posicionarse para disputar la intendencia en 2027. La propia Martínez recibió el 22 de octubre a Petrillo y a la exconcejala Natalia Quiñoa, mientras Cristian Ritondo había mantenido días antes un encuentro con López Medrano, en medio de la competencia por el liderazgo partidario local.

En Pilar, las distintas estrategias también dejaron antecedentes: Sebastián Neuspiller y Adriana Cáceres compitieron por espacios diferentes en 2025 y, aunque retomaron actividades conjuntas, mantuvieron posiciones distintas frente a una alianza con los libertarios. En septiembre, Neuspiller disolvió el interbloque que compartía con Solana Marchesán, de LLA, y conformó una bancada propia.

Martínez también pidió sostener la actividad partidaria durante los próximos meses. «El año que viene tenemos que llegar mejor parados que en 2025», señaló, al insistir en la importancia de fortalecer tanto los municipios gobernados por el PRO como aquellos donde busca ampliar su presencia.

La cumbre reunió a dirigentes con responsabilidades en distintos niveles. Estuvieron la secretaria general del PRO bonaerense y diputada nacional Florencia De Sensi, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, las legisladoras provinciales Rita Sallaberry y María Sotolano, y el senador bonaerense Alex Campbell.

También participaron el intendente de Campana, Sebastián Abella, y referentes territoriales como Aldana Ahumada y David Zencich, de Merlo; Sergio Iacovino, de Tres de Febrero; Santiago López Medrano y Natalia Quiñoa, de San Martín; y Darío Kubar, de General Rodríguez.

Durante las intervenciones se repasaron necesidades municipales y se discutió cómo coordinar las actividades políticas y comunicacionales. Abella defendió la presencia territorial como herramienta electoral y sostuvo que «las elecciones municipales se ganan estando cerca de los vecinos».

Reunión del PRO bonaerense en la Primera Sección.

Ritondo, por su parte, buscó reforzar la idea de una conducción partidaria unificada. El diputado nacional reivindicó la disponibilidad de dirigentes preparados para ocupar cargos ejecutivos y legislativos, y afirmó: «Sin la Provincia, no hay cambio sustentable en Argentina».

El mensaje de unidad también apunta a evitar que las negociaciones municipales terminen resolviéndose de manera aislada, con acuerdos particulares que condicionen la representación del PRO dentro de una eventual alianza provincial.

El pacto con LLA, condicionado por las intendencias

La reorganización territorial avanza mientras Ritondo mantiene abiertas las conversaciones con el espacio del presidente Javier Milei. Aunque ambos partidos compartieron una alianza electoral en 2025, todavía no existe un entendimiento cerrado para las elecciones provinciales y nacionales de 2027.

La principal diferencia está concentrada en el control de los municipios y la distribución de candidaturas. El PRO reclama preservar las intendencias que administra y garantizar participación en las listas legislativas y municipales, mientras sectores libertarios rechazan reconocer automáticamente esas posiciones.

Los casos de Zárate, Arrecifes y Nueve de Julio aparecen entre los escenarios donde podrían surgir nuevas disputas. Allí, el macrismo cuenta con jefes comunales propios, pero La Libertad Avanza también pretende desarrollar estructuras políticas y discutir los lugares dentro de un eventual frente compartido.

La experiencia electoral de 2025 dejó antecedentes que siguen pesando en las conversaciones. En diferentes municipios, los acuerdos entre amarillos y libertarios adoptaron modalidades distintas o directamente no prosperaron, una situación que la conducción provincial busca evitar mediante una negociación partidaria integral.

La Libertad Avanza y el Pro sellaron una alianza en Provincia para las elecciones de 2025.

El problema también alcanza a Mar del Plata. El intendente Guillermo Montenegro pretende preservar la continuidad de su espacio, mientras sectores libertarios plantean disputar la candidatura municipal. A esa discusión se suman las distintas alternativas políticas que circulan para competir por el gobierno local.

En la provincia, el nombre de Diego Santilli aparece entre las alternativas para encabezar una eventual fórmula a gobernador, aunque no existe una candidatura formalmente acordada. Una definición provincial tampoco resolvería por sí sola el reparto de lugares en los 135 distritos bonaerenses.

Ritondo conserva canales de diálogo con la conducción nacional libertaria y fue uno de los impulsores del entendimiento anterior. Sin embargo, el PRO intenta sostener una identidad propia y una posición común para discutir con el armado bonaerense que conduce Sebastián Pareja.

Las diferencias también involucran los tiempos. Mientras el macrismo busca establecer criterios compartidos antes de avanzar con candidaturas, en La Libertad Avanza consideran que todavía pueden postergarse algunas definiciones. La negociación sigue abierta y sin garantías sobre el reparto territorial.

La Segunda Sección, el presupuesto y los próximos movimientos

La conducción del PRO continuará el cronograma el lunes 2 de noviembre con dirigentes de la Segunda Sección Electoral. Los encuentros seguirán durante noviembre y diciembre, con participación de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares de los distintos distritos.

El recorrido tendrá particularidades según cada región. En la Cuarta Sección, el senador Pablo Petrecca, vicepresidente del PRO provincial y presidente de su bloque legislativo, trabaja en la articulación territorial junto con dirigentes municipales, entre ellos el intendente de Junín, Juan Fiorini.

Petrecca viene defendiendo las experiencias de gestión municipal como base de una alternativa provincial y sostiene que las prioridades deben incluir seguridad, educación, producción, empleo e infraestructura. El partido busca trasladar ese discurso a los municipios donde todavía no conduce los gobiernos locales.

La coordinación también tiene una dimensión parlamentaria. El PRO comenzó a discutir posiciones comunes frente al Presupuesto bonaerense 2027 y la Ley Fiscal Impositiva, dos iniciativas que impactan sobre la distribución de recursos, las obligaciones tributarias y el financiamiento de las administraciones municipales.

En esa discusión intervienen los bloques legislativos encabezados por Petrecca en el Senado y Alejandro Rabinovich en Diputados. La intención partidaria es vincular las posiciones parlamentarias con las demandas de los intendentes y las necesidades territoriales identificadas durante las reuniones.

El desafío de Ritondo es sostener esa articulación mientras conviven posiciones diferentes respecto del vínculo con Milei. Una parte del PRO prioriza mantener el entendimiento con el oficialismo nacional; otros dirigentes reclaman garantías para que una eventual alianza no reduzca la representación partidaria.

Por ahora, la reunión de la Primera Sección dejó un diagnóstico político concreto: antes de cerrar un pacto con LLA, el PRO necesita resolver sus propias disputas y establecer una estrategia compartida para defender las intendencias y negociar las candidaturas de 2027. La continuidad del recorrido seccional mostrará cómo se trasladan esos objetivos a los distintos territorios bonaerenses.