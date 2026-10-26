Senado bonaerense: cuatro comisiones, leyes de salud postergadas y fondos municipales en espera

Comisión de Salud Pública en el Senado bonaerense.

El Senado bonaerense concentrará toda su actividad de comisiones de la última semana de octubre en una sola jornada. El martes 27 están convocadas cuatro reuniones: Salud Pública a las 11, Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad a las 12, Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras a las 12.30, y Derechos Humanos y Garantías a las 14. No está prevista una sesión especial para votar las iniciativas que permanecen pendientes.

Las dos leyes sanitarias enviadas por el gobernador Axel Kicillof quedaron en condiciones de ser debatidas después de recibir dictámenes de comisión, pero su votación se proyecta para noviembre. También sigue pendiente la modificación de un fondo de $50.000 millones para los municipios.

Los proyectos que llegan a las cuatro comisiones

La primera reunión será la de Salud Pública, presidida por el senador Pedro Borgini, de Fuerza Patria. El temario incluye dos propuestas vinculadas con la prevención del suicidio. Una, presentada por Mónica Macha, busca declarar el 10 de septiembre de cada año como Día Provincial de la Prevención del Suicidio. La otra, impulsada por Borgini, plantea crear una campaña provincial específica de prevención.

También se tratará un proyecto de María Rosa Martínez, acompañado por Macha y Laura Clark, para promover la atención y el abordaje de la menopausia y el climaterio. Otro expediente de Borgini propone establecer un mecanismo de identificación, notificación y seguimiento de los casos de incumplimiento injustificado del esquema obligatorio de vacunación de niños, niñas y adolescentes.

Al mediodía se reunirá Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad, bajo la presidencia de Natalia Quintana. Entre los expedientes figura su propuesta para crear una Guía Provincial Accesible de Derechos para Personas con Discapacidad, orientada a facilitar el conocimiento de las herramientas y derechos disponibles. También aparece un proyecto de Analía Balaudo que busca garantizar condiciones de igualdad en el acceso a la información, los servicios y los trámites para personas con discapacidad.

Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad del Senado.

La misma comisión revisará una iniciativa de Malena Galmarini sobre intervención judicial integral e investigación estratégica en situaciones de violencia por motivos de género. El temario incorpora además una modificación de la Ley 10.592, el régimen jurídico básico e integral para las personas con discapacidad, presentada por Juan Manuel Rico Zini.

A las 12.30 será el turno de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras, presidida por Balaudo. Su orden del día incluye un proyecto de la senadora María Inés Laurini, con Evelyn Díaz como coautora, para modificar la Ley 13.133, que regula la implementación provincial de los derechos de consumidores y usuarios.

La última reunión, a las 14, corresponderá a Derechos Humanos y Garantías, encabezada por Amira Curi. Entre sus asuntos figura un proyecto de Borgini que busca regular la instalación y utilización de cámaras de seguridad en los lugares de trabajo, tanto en establecimientos públicos como privados. También se analizará la creación del Archivo Provincial de la Memoria, propuesta por Ayelén Durán.

Comisión de Derechos Humanos del Senado.

El temario de Derechos Humanos incluye declaraciones referidas a la creación de un espacio de memoria en Azul, al aniversario de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte y al reconocimiento de víctimas del terrorismo de Estado.

Las leyes sanitarias tienen dictamen, pero no acuerdo político

Por fuera de ese cronograma sigue abierta la discusión por los dos proyectos centrales del ministro de Salud, Nicolás Kreplak: la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Ambos ingresaron el 23 de junio y recibieron dictámenes favorables por mayoría, con modificaciones, en Salud Pública el 1 de octubre y Legislación General el 5 de octubre.

Los registros legislativos muestran que los dos expedientes están al orden del día y todavía no tienen media sanción. También hubo despachos de minoría que aconsejaron rechazarlos. El SIPBA propone articular prestadores públicos, privados y de la seguridad social, organizar una red de atención y coordinar servicios por niveles de complejidad. La otra iniciativa busca fortalecer la producción y el abastecimiento de medicamentos e insumos sanitarios mediante una empresa de participación estatal.

Las modificaciones introducidas en comisión eliminaron facultades provinciales cuestionadas por municipios y prestadores, y establecieron la adhesión voluntaria de los gobiernos locales a la red. Sin embargo, la discusión sobre competencias y financiamiento municipal sigue abierta. Galmarini, referente del Frente Renovador, advirtió que no acompañará el texto actual y reclamó escuchar a los intendentes antes de votarlo.

El jefe del bloque oficialista, Sergio Berni, sostiene las modificaciones ya acordadas. La vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado, debe administrar una negociación que trasciende la oposición de La Libertad Avanza y el PRO: Fuerza Patria cuenta con 24 bancas y quórum propio, pero conserva diferencias internas sobre el contenido de la reforma. La posibilidad de votar las leyes en noviembre llegará además junto con el debate del Presupuesto 2027 y la ley fiscal.

Los $50.000 millones que esperan a los intendentes

Otro expediente pendiente es la reforma del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). El martes 20 de octubre, la Cámara de Diputados dio media sanción a una propuesta del radical Diego Garciarena que habilita la libre disponibilidad del 100% de la primera cuota, de $50.000 millones, para los 135 municipios bonaerenses. Para entrar en vigencia, todavía necesita la aprobación del Senado.

El fondo fue establecido por la Ley 15.561 con $250.000 millones previstos en cinco cuotas. El esquema original destina el 70% al reparto por Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% a programas específicos. La modificación votada en Diputados permitiría utilizar íntegramente la primera partida según las prioridades de cada comuna, incluidos salarios, proveedores y mantenimiento de servicios, sin exigir que ese dinero se aplique exclusivamente a proyectos determinados.

La situación de las cuotas restantes sigue vinculada con la comisión bicameral de seguimiento. Diputados avanzó con la designación de sus representantes, pero el Senado aún no completó los suyos. Esa demora mantiene pendiente una instancia de control prevista para la ejecución del fondo, mientras los intendentes reclaman previsibilidad para administrar recursos en un escenario de mayores demandas y restricciones presupuestarias.

Con cuatro sesiones ordinarias en lo que va de 2026, el Senado llega al cierre de octubre con reuniones de comisión capaces de mover expedientes, pero sin fecha confirmada para las votaciones que concentran los reclamos del Ejecutivo provincial y los municipios. El próximo paso sobre las leyes de salud y el fondo municipal dependerá de una convocatoria al recinto y de los acuerdos que consiga reunir el oficialismo.