Abad celebró la cesión de tres hoteles de Chapadmalal para un campus universitario

El senador nacional Maximiliano Abad celebró la asignación de tres hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), una medida que permitirá avanzar en un campus universitario al sur de la ciudad. El legislador destacó las posibilidades de ampliar la infraestructura educativa y sumar espacios para estudiantes, docentes e investigadores.

Abad

“Chapadmalal ahora también es universidad”, expresó en sus redes sociales. Allí afirmó que la cesión ya es un hecho y enumeró los destinos previstos: residencia para estudiantes, aulas y espacios para investigar.

La decisión fue instrumentada por el Gobierno nacional mediante una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El organismo desafectó los inmuebles de la jurisdicción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y los asignó a la universidad para el desarrollo del proyecto.

Qué actividades contempla el proyecto

La iniciativa denominada “Residencia Escuela” combina alojamiento estudiantil y actividades académicas con espacios deportivos y vinculados con la salud. También prevé encuentros, convenciones, exposiciones y jornadas de formación, investigación y extensión universitaria.

Abad valoró la posibilidad de incorporar aulas, bibliotecas, laboratorios y residencias, y vinculó ese desarrollo con una mayor relación entre la universidad y la comunidad. La asignación abre el camino para esa transformación, sin implicar que las instalaciones universitarias ya estén funcionando.

“Con esta medida logramos más educación, más investigación y más oportunidades para las generaciones actuales y las que vienen”, sostuvo el senador. Además, consideró que el aprovechamiento educativo del complejo puede responder a necesidades de formación y producción científica de la región.

El antecedente de la propuesta y la protección de los edificios

Abad había solicitado que una parte del complejo fuera destinada a la universidad para impulsar el “Campus Dr. René Gerónimo Favaloro”, con una proyección académica, científica y social.

Los hoteles y sus dependencias cuentan con protección patrimonial bajo el Decreto Nacional 784/13. Por esa condición, las reformas o intervenciones edilicias deberán contar con la aprobación previa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

En su mensaje en redes, el legislador destacó el destino educativo de los tres hoteles y cerró con una valoración sobre su impacto local: “Gana la educación. Gana Mar del Plata”.