Junín: reabrió el puente Saavedra y Fiorini destacó el trabajo con Provincia

El puente Saavedra, una conexión rural importante para vecinos y productores de Junín, volvió a quedar habilitado al tránsito después de las obras de colocación de caños aliviadores y elevación de sus accesos. El intendente Juan Fiorini destacó el trabajo conjunto con la Provincia y la Dirección de Vialidad de Buenos Aires (DVBA) para concretar una intervención destinada a mejorar la circulación y proteger la estructura ante mayores caudales de agua.

“Nos alegra brindar respuestas concretas con esta obra a los pedidos que teníamos por parte de vecinos y las entidades rurales de Junín”, expresó el jefe comunal. También reconoció el aporte provincial de materiales y las tareas de alteo realizadas en el lugar.

Los trabajos habían comenzado el 22 de septiembre y, según informó el ingeniero Gastón Blanc, subsecretario de Vial Urbano y Rural, finalizaron dentro de los plazos previstos, pese a las dificultades ocasionadas por las condiciones climáticas.

Cómo se reforzó el paso sobre el río Salado

La intervención reunió 14 caños aliviadores, distribuidos en partes iguales a ambos lados del puente. La Provincia aportó 10 caños de chapa de un metro de diámetro, que se sumaron a otros cuatro existentes. Además, se elevaron los accesos para mejorar las condiciones de transitabilidad.

Blanc explicó que las tareas buscan facilitar el escurrimiento del agua proveniente del vertedero de El Carpincho y de las parcelas ubicadas sobre ambas márgenes del río Salado durante las tormentas. El objetivo es aliviar la presión del agua y contribuir a la protección del paso.

El funcionario señaló que el puente conecta los cuarteles II, VI y VIII con los IV y VII, situados más al sur del partido. Esa ubicación lo convierte en una vía relevante tanto para los desplazamientos cotidianos de los habitantes de la zona como para el traslado de la producción.

Fiorini recordó que el puente atravesó distintos episodios de inundaciones y cortes a lo largo de los años. En ese sentido, sostuvo que las mejoras buscan preparar la estructura ante una eventual circulación de mayores volúmenes de agua.

El intendente también vinculó la obra con los operativos preventivos que el municipio desarrolla desde hace meses en distintos sectores del distrito. Según manifestó, esas tareas contemplan las previsiones meteorológicas que maneja la administración local sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño.

El reclamo de los productores y el aporte de Vialidad

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, destacó que las dificultades para cruzar el río Salado afectaban tanto a la actividad productiva como a los vecinos. Señaló que las precipitaciones importantes ya provocaban inconvenientes y cortes, más allá de los pronósticos mencionados por las autoridades.

“Estas obras van en respuesta a un reclamo y necesidad que tenían muchos productores de Junín”, afirmó. También valoró la coordinación entre el Municipio, la Provincia y la DVBA, y expresó su expectativa de que los trabajos tengan el efecto previsto.

Por su parte, Maximiliano Barreau, jefe de Zona IV Junín de la DVBA, detalló que el organismo colaboró con tres camiones, una motoniveladora y una pala mecánica. El funcionario sostuvo que continuará el trabajo conjunto con el municipio mediante una colaboración sostenida.