“Es nocivo para nuestros hijos”: Carrió apuntó contra Milei y su discurso

Elisa Carrió volvió a cuestionar a Javier Milei y pidió que no se escuche al Presidente por considerar que su discurso es “nocivo para nuestros hijos y para nuestra conciencia moral”. La exdiputada publicó el mensaje en la red social X tras la visita del mandatario a España, donde descalificó a una periodista y volvió a atacar a Pedro Sánchez.

La fundadora de la Coalición Cívica centró su pronunciamiento en el efecto del lenguaje político sobre la sociedad. “La política o es pedagogía o es tóxica y enferma”, escribió, y agregó: “Cuando se pierde el respeto, se pierde la dignidad humana”.

El mensaje se conoció el mismo día en que Milei regresó a la Argentina, después de una agenda en Madrid que incluyó encuentros con referentes de la derecha española y nuevas críticas al Gobierno de ese país.

El mensaje de Carrió a los jóvenes

En su publicación, Carrió se dirigió especialmente a los jóvenes y les recomendó leer al filósofo surcoreano Byung-Chul Han sobre el respeto. “Que lean lo último de Byung-Chul Han sobre el respeto. ¡Está buenísimo!”, expresó.

El planteo llegó después de que Milei calificara a Sánchez como un “dictador” durante su paso por España, a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

En Madrid, el Presidente también llamó “intelectualmente corta y miserable política” a una periodista de la radio Cadena SER tras uno de los actos de su visita. En esas circunstancias, volvió a descalificar a Clarín y a su equipo periodístico.

La denuncia por los ataques a María Eugenia Duffard

El nuevo cuestionamiento de Carrió se produjo tres semanas después de su presentación judicial contra Milei por las agresiones a la periodista María Eugenia Duffard.

La dirigente denunció el posible delito de abuso de autoridad en un contexto de violencia de género, mediática, digital e institucional. La presentación siguió a las publicaciones en las que el mandatario llamó a Duffard “zurda inmunda de doble moral” y “basura corrupta”, después de la difusión de una entrevista que la comunicadora le realizó al diputado Máximo Kirchner.

En su escrito, Carrió sostuvo que el Presidente había incurrido en un abuso de poder que excedía los límites constitucionales y afirmó que su conducta había promovido ataques misóginos contra la periodista en las redes sociales.

Al dar a conocer aquella denuncia, también había cuestionado el lenguaje presidencial y advertido sobre sus consecuencias. “Llegará el día en que este Presidente y su lenguaje, que no es ni republicano ni espiritual, no podrá transitar entre la gente porque la violencia que sale de su boca se volverá contra él”, expresó entonces.

Su crítica incluyó un rechazo a las agresiones de distintos espacios políticos: “Es cierto que hubo violencia kirchnerista y ahora hay violencia libertaria, pero con la violencia vamos todos al precipicio cualquiera sea su origen”.