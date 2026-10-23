El riesgo país se disparó en octubre: por qué el mercado volvió a castigar a la Argentina

El indicador de JP Morgan trepó hasta los 717 puntos y acumula una fuerte suba durante el mes.

El riesgo país argentino volvió a subir este viernes y alcanzó los 717 puntos básicos, en otra jornada de retroceso para los bonos soberanos y creciente cautela entre los inversores. El indicador elaborado por JP Morgan sumó 13 unidades respecto del cierre anterior, mientras los títulos de deuda argentina registraban caídas de hasta 1,1% durante las primeras operaciones.

El movimiento prolonga una tendencia que se aceleró durante octubre. El jueves, el índice había cerrado en 704 puntos, después de subir 30 unidades en una sola rueda. Apenas tres meses atrás, en julio, había llegado a tocar los 402 puntos, su nivel más bajo de 2026.

Desde entonces, la mejora se revirtió y el mercado volvió a poner sobre la mesa una pregunta que el Gobierno buscó despejar durante los últimos meses: cómo financiará la Argentina los importantes compromisos de deuda en dólares de 2027 sin un acceso fluido a los mercados internacionales.

La escalada se profundizó durante las últimas semanas. Al cierre del jueves, el riesgo país acumulaba un incremento del 13,7% durante octubre, en una rueda en la que los bonos argentinos retrocedieron alrededor de 0,5% y los ADR de compañías locales llegaron a caer hasta 6% en Wall Street.

El viernes volvió a sumar presión. Los 717 puntos alcanzados durante la mañana dejaron nuevamente al indicador en una zona que aleja la posibilidad de que Argentina vuelva a emitir deuda de manera normal en el mercado financiero internacional.

Un riesgo país elevado implica que los inversores exigen una tasa adicional considerable para comprar bonos argentinos frente a los títulos del Tesoro estadounidense. El problema no queda limitado al Estado: ese costo también termina afectando las emisiones de deuda de provincias y empresas privadas.

El mercado mira cada vez más a 2027

Detrás del movimiento aparece una preocupación que fue ganando peso a medida que avanzó el segundo semestre. Durante 2027, la Argentina deberá afrontar compromisos por alrededor de USD 21.400 millones entre bonos soberanos y pagos al Fondo Monetario Internacional, según estimaciones citadas por analistas privados.

El programa financiero presentado por el Ministerio de Economía contemplaba conseguir parte de esos recursos mediante nuevas colocaciones y acumular un colchón de dólares que permitiera reducir las necesidades del próximo año.

Sin embargo, la suba de las tasas y del riesgo argentino volvió más costosa esa estrategia. Desde el mercado advierten que, mientras los bonos continúen operando con rendimientos elevados, la posibilidad de emitir deuda en dólares en condiciones razonables permanece prácticamente cerrada.

Desde el equipo económico rechazan que exista un problema para cumplir con los compromisos. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró este jueves que el programa financiero de 2026 y 2027 está “cerrado” y afirmó que el mercado está “castigando por demás” a la Argentina.

El funcionario atribuyó la escalada principalmente a la crisis internacional y mencionó la posibilidad de recurrir, si fuera necesario, a un tramo del swap de monedas con China para afrontar pagos.

El propio programa publicado por Economía sostiene que el Gobierno construyó durante 2026 un colchón financiero destinado a descomprimir las obligaciones del año electoral. La Casa Rosada también viene relativizando el movimiento. El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró esta semana que la suba responde a la “incertidumbre global” y recordó que el índice estaba por encima de los 2.500 puntos cuando Milei llegó al Gobierno.

Apenas tres meses atrás, en julio, el riesgo país había llegado a tocar los 402 puntos , su nivel más bajo de 2026.

De 402 a más de 700 en tres meses

El cambio de tendencia es significativo. El 10 de julio, el riesgo país había descendido hasta 402 puntos, el menor registro de la gestión de Javier Milei y uno de los niveles más bajos desde 2018. Este viernes llegó a 717. La diferencia implica un aumento de más de 300 puntos básicos desde aquel mínimo.

La primera mitad del año había estado marcada por una mejora en los precios de los bonos, reducción de la percepción de riesgo y expectativas de un eventual regreso de la Argentina a los mercados.

Durante el segundo semestre comenzaron a aparecer interrogantes diferentes: disponibilidad de reservas, vencimientos de 2027, tasas internacionales más altas y el riesgo político asociado al calendario electoral.

El deterioro financiero coincide con datos más débiles sobre actividad. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el nivel de actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto y apenas recuperó 0,1% frente a julio, luego del fuerte retroceso registrado un mes antes.

Industria, comercio y construcción estuvieron entre los sectores que mostraron variaciones negativas. La información también fue señalada por operadores como uno de los elementos que aumentaron la cautela sobre los activos argentinos.

El dato llega además después de una serie de indicadores que mostraron dificultades en la demanda interna. El consumo masivo cayó nuevamente en septiembre y acumula una baja del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026. La industria también identifica la falta de demanda como uno de sus principales problemas, mientras los últimos relevamientos empresariales muestran expectativas cautelosas para la producción y el empleo.

A esto se suma el análisis publicado por Financial Times, que señaló que la inversión se encuentra aproximadamente 13% por debajo de 2023, mientras los salarios reales permanecen rezagados y se perdieron alrededor de 300.000 puestos formales desde el inicio de la gestión Milei.

Ese escenario agrega otra variable a la discusión financiera: no sólo importa la capacidad de acumular dólares, sino también la velocidad con la que la economía pueda recuperar crecimiento.

Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

El petróleo sumó otra presión

El contexto internacional tampoco ayuda. El barril de Brent superó este viernes los USD 116, impulsado por la persistencia de las tensiones en Medio Oriente y los temores a nuevas interrupciones en la oferta global de crudo.

Un día antes había cerrado cerca de USD 113, después de nuevos ataques sobre infraestructura energética saudita. La escalada del petróleo vuelve a generar dudas sobre la inflación internacional y el futuro de las tasas de interés.

En paralelo, las bolsas estadounidenses atravesaron fuertes correcciones durante las últimas ruedas, especialmente entre las grandes compañías tecnológicas. Ese aumento de la aversión global al riesgo suele golpear con mayor intensidad a los activos de mercados emergentes y, dentro de ellos, a los países con mayores necesidades de financiamiento.