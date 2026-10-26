Zona Fría: el Gobierno reglamentó el recorte del subsidio al gas y 3,35 millones de usuarios pierden el beneficio automático

El Ejecutivo modificó el régimen de descuentos en las tarifas y eliminó la cobertura generalizada en localidades incorporadas en 2021.

El Gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes la reforma del Régimen de Zona Fría, una modificación que alcanza a 3,35 millones de usuarios de gas en todo el país, que dejarán de contar con el descuento automático establecido por la ampliación de 2021. La decisión redefine el acceso a las tarifas subsidiadas, establece nuevas condiciones socioeconómicas para conservar la asistencia y modifica el funcionamiento del fondo destinado a financiar las bonificaciones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1266/2026, publicado en el Boletín Oficial, que reglamenta las modificaciones introducidas por la Ley 27.828, sancionada el 24 de septiembre y promulgada el 13 de octubre. El nuevo esquema elimina la cobertura generalizada para numerosas localidades que habían sido incorporadas al beneficio hace cinco años, aunque mantiene la posibilidad de acceder a descuentos mediante el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La reforma afecta a usuarios de distintas regiones del país, especialmente de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja, donde numerosas localidades habían obtenido descuentos por sus condiciones climáticas.

Qué provincias pierden beneficios y cuáles mantienen la cobertura

La principal modificación consiste en revertir la ampliación del régimen aprobada mediante la Ley 27.637 de 2021, que había extendido los descuentos en las facturas de gas a municipios y departamentos de distintas provincias.

Con la nueva legislación, el beneficio territorial continuará vigente para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna, que formaban parte del esquema original.

En cambio, las localidades incorporadas posteriormente dejarán de acceder automáticamente a las bonificaciones por su ubicación geográfica. Entre los distritos alcanzados aparecen numerosas ciudades del centro y el interior del país, donde los usuarios habían recibido descuentos por las bajas temperaturas y las mayores necesidades de calefacción.

En Buenos Aires, el cambio comprende 94 municipios y aproximadamente 1,24 millones de hogares, entre ellos Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Necochea, Junín y Pergamino. Patagones conserva la cobertura territorial original por su pertenencia a la Patagonia.

La reforma también modifica el acceso en áreas de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, junto con localidades de otras provincias que habían quedado comprendidas en la ampliación de 2021.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1266/2026 , publicado en el Boletín Oficial, que reglamenta las modificaciones introducidas por la Ley 27.828 , sancionada el 24 de septiembre.

Quiénes podrán seguir recibiendo descuentos en el gas

El nuevo esquema establece que los usuarios de las localidades que pierden la cobertura generalizada podrán acceder a una bonificación adicional por Zona Fría si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y cumplen los requisitos correspondientes.

Entre las condiciones contempladas figuran los hogares cuyos ingresos netos conjuntos no superen tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, aquellos con integrantes que posean el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP y los beneficiarios de una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

También se contemplan situaciones de vulnerabilidad asociadas a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), de acuerdo con las condiciones de asistencia establecidas por la autoridad energética.

A diferencia del régimen anterior, residir en una localidad considerada fría ya no será suficiente para obtener automáticamente el beneficio en las zonas incorporadas durante 2021. El descuento adicional se aplicará sobre los consumos base establecidos por la normativa y no necesariamente sobre la totalidad del gas utilizado por cada hogar.

Un recargo de hasta 7,5% y cambios en la administración

La reglamentación también introduce modificaciones en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, encargado de financiar las compensaciones destinadas a sostener las bonificaciones tarifarias.

El sistema continuará financiándose mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas para determinadas operaciones de exportación e importación.

El decreto establece que las compensaciones se pagarán directamente a las empresas proveedoras, mientras que las distribuidoras y subdistribuidoras deberán aplicar los descuentos correspondientes en las facturas de los usuarios.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, será la autoridad encargada de administrar el régimen, determinar las bonificaciones y validar los montos de las compensaciones.

El nuevo esquema también incorpora mecanismos de control sobre la información presentada por las empresas y contempla la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

Cuándo impactará la reforma en las facturas

La reglamentación entra en vigencia a partir de su publicación, aunque el impacto concreto sobre las boletas dependerá de los ciclos de facturación, los niveles de consumo y la situación particular de cada usuario.

Los hogares que pierdan el descuento especial podrían enfrentar aumentos en el costo del servicio, mientras que quienes reúnan las condiciones del régimen focalizado podrán conservar una asistencia adicional. La reforma tendrá además un efecto diferente según la región, debido a las variaciones climáticas y a la cantidad de gas necesaria para calefaccionar las viviendas durante los meses de bajas temperaturas.

El sistema mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, pero bajo condiciones distintas a las que permitieron ampliar la cobertura nacional en 2021.

Con 3,35 millones de usuarios alcanzados por la eliminación del descuento automático, la reforma redefine el mapa de subsidios al gas en Argentina. La continuidad de la asistencia dependerá ahora de los requisitos económicos y sociales establecidos por Nación, mientras numerosas localidades que habían sido reconocidas por sus condiciones climáticas dejarán de tener garantizada una tarifa diferencial por su ubicación geográfica.