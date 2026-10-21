León XIV retomó su agenda y la visita a la Argentina sigue en pie: las señales del Vaticano y qué puede cambiar

El Pontífice volvió este miércoles a la audiencia general después de la operación de pulmón y su cirujano aseguró que “no hay motivos clínicos” que impidan la gira por Sudamérica.

La visita del papa León XIV a la Argentina continúa prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y, ocho días después de la operación de pulmón a la que fue sometido en Roma, comenzaron a acumularse señales favorables para que el viaje pueda concretarse según el calendario original.

Este miércoles, el Pontífice retomó las audiencias generales en la Plaza de San Pedro, recorrió el lugar en el papamóvil y volvió a encontrarse con los fieles después de cinco días de internación y de varios días con una agenda reducida. Fue una nueva etapa en la recuperación que inició después de la intervención realizada el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli.

La Santa Sede no anunció modificaciones en la gira que León XIV tiene programada por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El itinerario oficial continúa ubicándolo en territorio argentino durante cuatro días, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La principal señal médica llegó del propio cirujano del Papa, Stefano Margaritora. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó el especialista que encabezó la intervención.

Volvió a la audiencia general

León XIV fue operado el martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar. Durante la cirugía, que duró alrededor de 90 minutos, los médicos extirparon el lóbulo inferior afectado mediante una técnica videoasistida.

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, la evolución posoperatoria transcurrió sin complicaciones. Los análisis y radiografías realizadas durante la internación mostraron parámetros dentro de los valores esperados y, al día siguiente de la cirugía, el Papa retomó su alimentación habitual, celebró misa, comenzó a trabajar y realizó fisioterapia respiratoria.

El sábado 17 recibió el alta y regresó al Palacio Apostólico. Un día después reapareció públicamente durante el Ángelus. Ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, agradeció las oraciones recibidas y anticipó que retomaría sus actividades de manera gradual.

Este miércoles dio otro paso: encabezó nuevamente la audiencia general, recorrió la plaza a bordo del papamóvil y desarrolló la actividad pública habitual ante los fieles. La secuencia reforzó las expectativas sobre la gira sudamericana, aunque el Vaticano mantiene por el momento una recuperación progresiva y evita sobrecargar su agenda.

Este miércoles, el Pontífice retomó las audiencias generales en la Plaza de San Pedro , recorrió el lugar en el papamóvil y volvió a encontrarse con los fieles después de cinco días de internación.

“No hay motivos clínicos para suspender el viaje"

El dato más concreto sobre el futuro de la gira provino del profesor Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Gemelli y responsable de la intervención. En una entrevista con los medios oficiales del Vaticano, el médico calculó que después de una operación de estas características suelen ser necesarias alrededor de dos semanas para alcanzar una recuperación física completa.

Al momento de realizar esas declaraciones ya había transcurrido prácticamente la primera semana. “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, afirmó Margaritora.

El especialista describió la intervención como rutinaria dentro de su especialidad y calificó a León XIV como un “paciente ideal” durante el proceso de recuperación.

Eso no significa que la agenda permanezca necesariamente intacta en todos sus detalles. La recuperación continuará siendo evaluada y la Santa Sede puede reducir actividades, modificar tiempos de descanso o adaptar desplazamientos si los médicos lo consideran necesario.

Este miércoles, 21 de octubre, el #PapaLeónXIV dirigió la #AudienciaGeneral en la plaza de san Pedro y continuó con su ciclo de catequesis dedicados a reflexionar sobre los documentos del #ConcilioVaticanoII #GaudiumEtSpes https://t.co/Aca3HhTU0x — Vatican News (@vaticannews_es) October 21, 2026

La Argentina sigue trabajando sobre el cronograma original

Del lado argentino tampoco se detuvieron los preparativos. El programa oficial presentado en septiembre establece que León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y partirá rumbo a Perú el miércoles 11. El Gobierno creó incluso una unidad especial para coordinar seguridad, logística, infraestructura, emergencias y protocolo vinculados con la visita.

Tras conocerse la operación, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que los equipos mantienen la planificación. “Hasta que no haya un comunicado oficial del Vaticano seguimos trabajando. No podemos perder días”, explicó la funcionaria.

La lógica responde al tamaño del operativo: la visita tendrá celebraciones multitudinarias y desplazamientos por tres jurisdicciones, además de encuentros institucionales y religiosos.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Argentina y las administraciones involucradas vienen trabajando desde hace meses en la coordinación de seguridad, transporte, salud y circulación.

La Santa Sede no anunció modificaciones en la gira que León XIV tiene programada por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre .

Los preparativos sumarán además un nuevo movimiento desde Roma. Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, llegará a Buenos Aires junto con otros representantes de organismos vaticanos para participar el 27 y 28 de octubre del Encuentro Regional de Movimientos Populares en la Ciudad Papa Francisco, en La Matanza.

La actividad fue organizada como parte del escenario previo a la visita papal y tendrá participación de organizaciones argentinas y de otros países de la región.

También viajarán el padre Flavio Lauría, integrante del Dicasterio; Emilce Cuda, de la Pontificia Comisión para América Latina; y Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

La llegada de esa delegación muestra que los contactos y actividades preparatorias vinculadas con su paso por el país continúan en marcha.

Cuatro días y una agenda cargada

Si no se introducen cambios, León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre después de completar la primera etapa de su gira en Uruguay. El programa oficial prevé una recepción y una visita al Monumento al General San Martín antes de su llegada a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro privado con Javier Milei. Más tarde participará de una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Después celebrará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y por la tarde tendrá encuentros relacionados con el mundo del trabajo, el diálogo interreligioso y el episcopado argentino.

La jornada del martes 10 estará concentrada en Córdoba. El Papa viajará por la mañana para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse posteriormente con religiosos, seminaristas y otros integrantes de la Iglesia en la Catedral. Al regresar a Buenos Aires está prevista una vigilia con jóvenes.

El miércoles 11 se trasladará a la provincia de Buenos Aires. Después de una actividad penitenciaria, llegará a Luján, donde tiene programada una misa frente a la Basílica antes de partir desde Ezeiza rumbo a Perú.