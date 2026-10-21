“No hemos logrado nada”: el mensaje de Arruabarrena tras llevar a Boca a la final

Boca Juniors se clasificó a la final de la Copa Sudamericana y Rodolfo Arruabarrena acompañó el festejo con una advertencia para su plantel. Después del triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, el entrenador destacó el rendimiento del equipo, pero remarcó que todavía quedan objetivos por cumplir: “Esperemos ir pasito a pasito, partido a partido, no hemos logrado nada”.

La victoria le permitió al conjunto argentino remontar la semifinal y asegurar su lugar en la definición continental. Sin embargo, el técnico dirigió rápidamente la atención hacia el compromiso del domingo ante Independiente, por el Torneo Clausura.

“Ya vendrá la final que es importante, pero hay que sacar el chip y pensar en Independiente, un rival duro, y hay que mantener esa posición en la tabla anual”, sostuvo.

La advertencia de Arruabarrena después de la clasificación

El entrenador diferenció la importancia del resultado de la necesidad de sostener el rendimiento en las dos competencias. Consideró que llegar a la final representaba el primer objetivo, aunque evitó presentar ese paso como una meta definitiva.

“Tengo un grupo de jugadores inteligentes, con ganas de hacer historia”, afirmó. Al explicar el funcionamiento colectivo, destacó que la respuesta del plantel resulta indispensable para llevar adelante su propuesta.

“Los protagonistas son los jugadores, si no están convencidos de lo que queremos dentro del campo y la idea de entrenamiento, es imposible”, señaló.

La cautela no le impidió expresar su satisfacción por lo conseguido en Brasil. “Alegría, no hay adjetivo que pueda expresar en este momento. Es una victoria importante, hacía muchísimo que no se lograba”, manifestó.

Por qué Paredes comenzó en el banco ante Vasco

Una de las decisiones centrales de la noche fue la suplencia de Leandro Paredes, quien llegaba tras recuperarse de un desgarro sufrido once días antes. El capitán ingresó en el segundo tiempo y terminó convirtiendo el gol que selló la clasificación, a pocos minutos del cierre.

“Ha sido una semana difícil para Paredes, por todo lo que se comentó. Obviamente que el resultado me da la razón, pero tampoco creo que la tenga”, reconoció Arruabarrena.

El técnico explicó que buscó aprovechar el aporte del mediocampista cuando el rival ya acumulara desgaste. “Fue una decisión difícil, entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo con un trajín del equipo rival con cansancio”, detalló.

Además del gol, valoró que el capitán no hubiera sentido molestias por el esfuerzo y destacó su liderazgo durante la preparación del encuentro y desde el banco de suplentes.

Los aspectos del juego que destacó el entrenador de Boca

Arruabarrena consideró que su equipo comprendió cómo debía disputar la revancha y convirtió en los momentos adecuados. También señaló que logró evitar los apuros que había atravesado durante el primer tiempo del partido de ida.

“Han hecho un partido a mi entender muy bueno, merecedores de pasar a la final en los dos partidos”, afirmó.

El entrenador resaltó la respuesta defensiva incluso después del descuento de Vasco da Gama. “Hoy merecimos pasar, más allá del gol de ellos defendimos bien y supimos aprovechar las oportunidades”, resumió.

También destacó los 60 minutos de Rodrigo Battaglia, quien había vuelto a competir el viernes anterior frente a Talleres, después de diez meses sin participación.

El reconocimiento a los juveniles y al trabajo de las inferiores

La presencia de jugadores formados en Boca ocupó otro tramo de la conferencia. Ante Vasco tuvieron participación Jagger Herrera, Di Lollo, Milton Delgado y Leo Flores.

Arruabarrena remarcó el lugar que las divisiones inferiores tienen en su gestión, aunque aclaró que las oportunidades dependen de la respuesta de cada futbolista.

“Lo hablamos, saben lo que significa para mí las divisiones inferiores, pero si los chicos no me demuestran hambre y ganas, no tendrían oportunidades”, explicó.

El entrenador reconoció además la tarea de los cuerpos técnicos de las categorías formativas y de Mariano Herrón, entrenador de la Reserva, por el desarrollo de los jugadores que se incorporan al plantel principal.

Con el pase a la final asegurado, Boca deberá retomar su agenda local. El mensaje de Arruabarrena dejó planteada esa prioridad: sostener la posición en la tabla anual ante Independiente mientras espera la definición de la Sudamericana.