El transporte público y el gas natural acumularon aumentos del 1.513% y del 1.391%, respectivamente, desde diciembre de 2023 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ambos servicios lideraron el encarecimiento de una canasta de gastos básicos cuya suba más que triplicó la inflación durante la gestión de Javier Milei.

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios de octubre de 2026, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, el costo conjunto de electricidad, gas, agua y transporte creció 860%, frente a un avance del 261% en el nivel general de precios.

La diferencia alcanzó los 599 puntos porcentuales. Aunque transporte y gas registraron los mayores incrementos, los otros componentes también superaron la inflación acumulada: el agua potable aumentó 573% y la electricidad, 387%.

Cuánto necesita una familia para pagar los servicios

En octubre, un hogar representativo del AMBA sin subsidios energéticos necesitó $266.456 para cubrir la canasta mensual de servicios públicos. Ese desembolso equivale al 13% de un salario registrado promedio.

La relación entre ingresos y gastos muestra un deterioro respecto del año pasado. En octubre de 2025, un salario promedio permitía pagar 9,3 canastas de servicios; un año después, alcanza para 7,7.

El dato refleja que estos gastos crecieron más rápido que la remuneración utilizada como referencia. Para los hogares, eso implica destinar una porción mayor del ingreso a cubrir electricidad, gas, agua y transporte.

El transporte también lideró los aumentos del último año

La distancia frente a la inflación se mantiene en la comparación interanual. Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, la canasta aumentó 56%, mientras que el IPC avanzó un 33% estimado. La brecha fue de 23 puntos porcentuales.

El transporte volvió a encabezar las subas, con un 69%. Le siguieron la electricidad, con 49%; el gas natural, con 47%; y el agua potable, con 41%.

En los colectivos incidieron tanto las actualizaciones de las tarifas de la Ciudad de Buenos Aires como los aumentos aplicados durante el año a las líneas interjurisdiccionales.

La evolución mensual, sin embargo, tuvo otro comportamiento. En octubre, el gasto total de la canasta bajó 0,7% respecto de septiembre, debido al menor consumo de gas y electricidad tras el invierno.

Esa disminución no respondió a una rebaja general de las tarifas. La menor demanda energética compensó los incrementos y redujo el desembolso final de los hogares. El gasto en transporte, en cambio, creció 2,2% mensual.

Pese a las subas, las tarifas cubren el 57% de los costos

El informe también muestra que los aumentos no eliminaron la participación estatal en el financiamiento de los servicios. En promedio ponderado, los hogares del AMBA pagan el 57% de los costos, mientras que el 43% restante se cubre con subsidios y transferencias.

La situación varía según el rubro. En agua potable, la cobertura tarifaria alcanza el 100%; en gas natural, el 72%; y en electricidad, el 58%. En transporte público, los boletos cubren el 35% del costo técnico del sistema.

Para septiembre, el IIEP estimó un costo técnico del transporte automotor de $2.134 por pasajero, sin IVA. El relevamiento lo contrastó con un boleto de $920 en la Ciudad de Buenos Aires y de $743 en las líneas interjurisdiccionales.

Además, registró que el descuento efectivo para usuarios con atributo social de la SUBE pasó del 56% al 46% entre junio y octubre, en un contexto de actualizaciones del boleto.

Menos subsidios reales, con diferencias entre energía y transporte

Los principales subsidios económicos a energía y transporte acumularon una suba nominal interanual del 27% en el período relevado de octubre. Descontada la inflación, el resultado fue una caída real del 3%.

Las transferencias energéticas aumentaron 40% nominal y 8% real, impulsadas por los mayores giros a Cammesa ante el costo de la energía despachada durante el invierno.

En transporte, los subsidios se redujeron 25% en términos reales. Las transferencias a la Sociedad Operadora Ferroviaria y al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte registraron caídas reales del 28%.

Así, el transporte reúne tres datos centrales del informe: encabezó los aumentos desde diciembre de 2023, volvió a liderar las subas interanuales y recibió menos subsidios en términos reales.