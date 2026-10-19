Ingresos que no alcanzan: el 66% se queda sin dinero antes del día 20

El 66% de los encuestados se queda sin dinero antes del día 20 de cada mes y el 56,2% tomó deuda durante el último semestre, según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora. Los datos muestran un presupuesto condicionado por los gastos básicos: entre quienes se endeudaron, la principal finalidad fue pagar alimentos y salud.

La dificultad para sostener los consumos atraviesa buena parte del mes. Casi cuatro de cada diez hogares no logran superar la primera quincena con sus recursos, mientras que apenas el 34% consigue cubrir todos sus gastos mensuales. La posibilidad de guardar dinero es todavía más reducida: solo el 9,8% logra ahorrar.

El destino del financiamiento permite dimensionar esas restricciones. Entre las personas que contrajeron deudas, el 55,1% utilizó los fondos para alimentos y salud, el 21,3% los destinó a tarifas y servicios públicos y el 11,8% los empleó para adquirir bienes durables.

Las diferencias entre la clase baja, media y alta

Los indicadores más desfavorables se concentran en el segmento que el informe identifica como clase baja. Allí, el 83,3% se queda sin dinero antes del día 20, el 68,1% tomó deuda y apenas el 0,9% consigue ahorrar.

En la clase alta, en cambio, el 61,9% cuenta con capacidad de ahorro. Aunque el 36,5% también recurrió al crédito, su destino principal fue la compra de bienes durables. La diferencia entre ambos grupos aparece tanto en la disponibilidad de recursos como en el uso del financiamiento.

La clase media presenta otra señal de presión sobre el presupuesto: el 51,4% agota sus ingresos antes de terminar el mes y el 47,1% se endeudó durante el período relevado.

Dentro de ese sector, el 29% de quienes tomaron deuda lo hizo para pagar tarifas y servicios. Se trata de la proporción más alta registrada entre los distintos niveles socioeconómicos para ese destino.

Los menores de 40 años tienen menos margen para ahorrar

El corte por edad también muestra dificultades. Entre los menores de 40 años, el 72% se queda sin dinero antes del día 20 y el 60,9% contrajo deudas en los últimos seis meses. Solo el 3% logra ahorrar.

La percepción sobre los salarios acompaña ese panorama: el 81,8% del total de los consultados considera que su remuneración no le gana a la inflación. El dato expresa la evaluación de los encuestados sobre sus ingresos.

Qué intervención estatal reclaman los encuestados

El 67% considera que el Estado debe intervenir frente al endeudamiento. Entre las alternativas relevadas, la regulación de las condiciones de los créditos reúne un 61,3% de preferencias, seguida por la refinanciación de deudas a través del Banco Central, con el 23,6%, y la condonación por ley, con el 7,5%.

Zentrix advirtió sobre el riesgo de comprometer ingresos futuros para cancelar deudas anteriores. Según la consultora, esa dinámica puede sostener un ciclo de dificultades de pago y convertir la morosidad en un problema estructural para los hogares.