La crisis de la industria nacional del calzado sumó un nuevo capítulo durante la gestión de Javier Milei. Puma cerró su fábrica de Chamical, en La Rioja, y despidió a los 50 trabajadores que permanecían en el establecimiento.

La multinacional alemana conservará una sola fábrica en Argentina, ubicada en el Parque Industrial de la capital riojana. El componente para botines que hasta ahora elaboraba en Chamical será adquirido en el exterior.

La compañía explicó que la decisión responde a un proceso de “consolidación productiva” y sostuvo que busca adaptar sus operaciones a las nuevas condiciones del mercado.

Por su parte, la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, relacionó la reestructuración empresarial con la apertura de las importaciones, la retracción del consumo y la disminución de las ventas.

Puma: de las inversiones millonarias al cierre de una fábrica

La reducción de las operaciones contrasta con el proceso de expansión que la compañía había desarrollado en Argentina hasta 2023.

Entre 2020 y 2021, Puma anunció inversiones por $660 millones destinadas a incrementar su capacidad productiva. En abril de 2023, inauguró otras dos líneas de fabricación mediante un desembolso de US$7 millones.

Sin embargo, desde 2024 comenzó una etapa de reducción de personal mediante despidos y retiros voluntarios.

En febrero de 2025, la empresa acordó con la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) una disminución de la jornada laboral y de los salarios para evitar nuevas desvinculaciones durante aquel año.

La compañía llegó a contar con casi 1.000 trabajadores entre 2022 y 2023, mientras que actualmente su única fábrica operativa cuenta con alrededor de 490 empleados.

La actividad también se redujo de tres turnos de producción a uno.

Los trabajadores despedidos de Chamical recibirán las indemnizaciones correspondientes por ley más una compensación extraordinaria del 20%. Entre los operarios afectados hay empleados con más de tres décadas de antigüedad.

Infobae+1

La industria del calzado, entre la caída de la producción y las importaciones

El cierre de Puma se inscribe en un escenario de deterioro de la actividad manufacturera.

De acuerdo con los últimos datos del INDEC, la fabricación de calzado y sus componentes registró una contracción interanual del 22,6% entre enero y septiembre de 2026.

Las estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) anticipan que la producción nacional podría finalizar el año en 60 millones de pares, frente a los 108 millones fabricados en 2023.

De concretarse esa proyección, el sector acumularía una caída cercana al 44% en tres años.

Aunque las importaciones disminuyeron respecto de los niveles de 2025, todavía se mantienen por encima de los registros de 2024. Paralelamente, se redujo el precio promedio de los productos provenientes del exterior.

Ambito

Los cierres también golpean a la industria bonaerense

La situación de Puma no constituye un caso aislado dentro del sector.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el Ministerio de Trabajo bonaerense intervino ante el cierre anunciado de Arluchi, fabricante de suelas instalada en Chivilcoy que trasladará su producción a Brasil.

En julio, Grupo Dass también cerró su establecimiento de Eldorado, Misiones, donde elaboraba calzado para Nike y Adidas. La decisión afectó a 150 trabajadores.

Con el cierre de Chamical, Puma conservará apenas una de las cuatro fábricas que llegó a tener en territorio argentino, mientras una parte de su producción será sustituida por importaciones.