El Gobierno nacional renovó la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y designó a Verónica Gabriela Pérez como directora ejecutiva, en reemplazo de Esteban Leguízamo. La acompañará Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, en lugar de Carlos Blas Zamparolo. Los cambios alcanzan a los dos principales cargos de la obra social y se producen en un escenario atravesado por tensiones internas, compromisos económicos pendientes y reclamos de profesionales de la salud.

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó la decisión el lunes 23 de noviembre, mientras que las renuncias y las nuevas designaciones quedaron formalizadas mediante el Decreto 1412/2026. Con el recambio concluye la conducción de Leguízamo y Zamparolo, quienes estaban al frente del organismo desde el 21 de diciembre de 2023, al comienzo de la gestión de Javier Milei.

La explicación oficial ubicó la renovación dentro de una etapa destinada a modernizar el funcionamiento del PAMI, administrar sus recursos y mejorar las prestaciones. Sin embargo, el movimiento también tiene como antecedente las diferencias que los funcionarios salientes habían expresado por la intervención de sectores vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones del organismo.

Quién es Verónica Pérez y qué recorrido tuvo dentro del PAMI

La nueva directora ejecutiva es abogada y escribana y cuenta con experiencia en distintas responsabilidades dentro de la obra social. Antes de llegar a la conducción nacional, estuvo al frente de la Unidad de Gestión Local VIII de San Martín, donde tuvo a su cargo la administración territorial de esa dependencia.

Su ascenso más reciente se había producido a comienzos de septiembre, cuando asumió como coordinadora ejecutiva del PAMI en reemplazo de Juan Cruz Montero, un funcionario cercano a Caputo. Ahora, menos de tres meses después, pasa a ocupar la máxima responsabilidad del organismo.

Al fundamentar su designación, el Ministerio de Salud destacó su conocimiento de la institución y sostuvo que su llegada “permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional”. La cartera presentó esa experiencia como un elemento para avanzar en una gestión orientada a mejorar los servicios que reciben jubilados y pensionados.

Las diferencias con el entorno de Santiago Caputo

El cambio de autoridades estuvo precedido por cuestionamientos sobre el manejo interno del PAMI. En septiembre, Leguízamo y Zamparolo se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, y manifestaron su malestar por lo que consideraban una injerencia de funcionarios ligados políticamente a Caputo en decisiones centrales de la obra social.

Esas diferencias se acumularon durante los meses anteriores al recambio, hasta que la Casa Rosada resolvió reemplazar a ambos funcionarios. El antecedente muestra que la renovación no estuvo limitada a una reorganización administrativa: también ocurrió después de desacuerdos por los espacios de decisión dentro del organismo.

Los dos dirigentes salientes habían llegado desde recorridos diferentes. Leguízamo había ocupado funciones en áreas técnicas del PAMI, mientras que Zamparolo provenía de la conducción de DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. En el comunicado que anunció sus reemplazos, Salud les agradeció “su dedicación y compromiso” durante sus respectivas gestiones.

Deudas con prestadores y dificultades para los afiliados

La nueva conducción recibirá una obra social con casi seis millones de afiliados y problemas económicos que repercutieron en las prestaciones. Durante 2026 se registraron demoras en las transferencias del Tesoro, que derivaron en deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores del sistema.

A esos compromisos pendientes se sumaron los reclamos de médicos por honorarios atrasados y aranceles considerados insuficientes. Las dificultades provocaron interrupciones y obstáculos en la atención en distintas regiones del país, por lo que el escenario que afrontarán Pérez y Osterberg incluye tanto cuestiones financieras como problemas concretos de acceso a los servicios.

Qué prioridades anunció el Ministerio de Salud

Según la cartera sanitaria, la nueva gestión deberá mejorar la eficiencia administrativa, simplificar trámites y fortalecer los mecanismos de control. El planteo oficial también contempla que una mejor utilización de los recursos se traduzca en servicios y prestaciones de mayor calidad para los afiliados.

Esos objetivos se ponen en marcha con obligaciones pendientes frente a los prestadores y reclamos profesionales todavía presentes. La continuidad de la atención y la respuesta a los problemas de financiamiento serán cuestiones centrales para la conducción que asume, más allá de la modernización administrativa anunciada por el Gobierno.